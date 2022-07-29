رونالدو يُهاجم الصحافة بكلمات قاسية .. ماذا قال لهم؟!

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وطن – هاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لاعب مانشستر يونايتد، الصحافة بشأن الاستمرار في الحديث عن مستقبله الغامض مع الشياطين الحمر واحتمالية رحيله هذا الصيف.

وقال صاروخ ماديرا رونالدو في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام)، ” من المستحيل ألا تتحدثوا عني لمدة يوم واحد، وإلا فإن الصحافة لن تجنيّ الأموال”.

كريستيانو رونالدو يكسر صمته 💪 pic.twitter.com/CraJp4w83P — Kooora (@kooora) July 29, 2022

رونالدو يهاجم الصحافة

وأردف نجم مانشستر يونايتد رونالدو برسالة غاضبة وساخرة في ذات الوقت، ” تعلمون جيداً، إذا لم تكذبوا. فلا يمكن أن تنجحوا في جذب انتباه الناس”.

كما وختم الدون حديثه، ” استمروا، لعلكم تنجحون يوماً ما، في نشر الأخبار الصحيحة”.

🗣️ رونالدو ردا على أنباء طلب وكيله الرحيل ورفض يونايتد: إن لم تكذبوا فلن تجنوا الأموال pic.twitter.com/TnaU9YnE41 — FilGoal (@FilGoal) July 29, 2022

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وجاء رد قائد المنتخب البرتغالي (الملاحين) كريستيانو رونالدو، بتلك الرسالة الغاضبة والساخرة. على إحدى الحسابات التي أشارت أنه صمم في جلسته الأخيرة مع مسؤولي نادي مانشستر يونايتد على فكرة الرحيل.

مانشستر يونايتد لا يريد الاستغناء عن رونالدو

وفي سياق متصل، قالت صحيفة (ذا صن) البريطانية، بأن وكيل رونالدو (خورخي مينديز)، يمتلك عرضاً جاهزاً. لكن يجب على إدارة مانشستر يونايتد تحديد رسوم انتقاله لإنجاز الصفقة.

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كما وبينت الصحيفة، بأن نادي مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، رفض وكيل الدون رونالدو، حيث أنهم لن يتركوا رونالدو يرحل عن الفريق بسهولة هذا الصيف، أو حتى الرحيل بالمجان تقديراً لولائه للنادي.

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وينتهي عقد رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد في صيف 2023، مع وجود خيار التمديد لعام إضافي آخر. لكن اللاعب ما زال متغيب عن تدريبات الفريق وخوض المباريات الودية لأسباب عائلية. وفق ما ذكره النادي.

“A genética carrega o revólver, o estilo de vida puxa o gatilho” MLR pic.twitter.com/XWl6UOrEjC — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 26, 2022

ومن المقرر أن يخوض مانشستر يونايتد أول مباراة في منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، أمام نظيره برايتون الشهر المقبل، بعد انتهاء مباريات وديات الأندية أمام أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو الإسبانيين خلال الأيام المقبلة.

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