الجمعة, يوليو 29, 2022
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رياضة

رونالدو يُهاجم الصحافة بكلمات قاسية .. ماذا قال لهم؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
رونالدو يهاجم الصحافة بكلمات قاسية وساخرة watanserb.com
رونالدو يهاجم الصحافة بكلمات قاسية وساخرة
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وطن – هاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لاعب مانشستر يونايتد، الصحافة بشأن الاستمرار في الحديث عن مستقبله الغامض مع الشياطين الحمر واحتمالية رحيله هذا الصيف.

وقال صاروخ ماديرا رونالدو في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام)، ” من المستحيل ألا تتحدثوا عني لمدة يوم واحد، وإلا فإن الصحافة لن تجنيّ الأموال”.

رونالدو يهاجم الصحافة

وأردف نجم مانشستر يونايتد رونالدو برسالة غاضبة وساخرة في ذات الوقت، ” تعلمون جيداً، إذا لم تكذبوا. فلا يمكن أن تنجحوا في جذب انتباه الناس”.

كما وختم الدون حديثه، ” استمروا، لعلكم تنجحون يوماً ما، في نشر الأخبار الصحيحة”.

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وجاء رد قائد المنتخب البرتغالي (الملاحين) كريستيانو رونالدو، بتلك الرسالة الغاضبة والساخرة. على إحدى الحسابات التي أشارت أنه صمم في جلسته الأخيرة مع مسؤولي نادي مانشستر يونايتد على فكرة الرحيل.

مانشستر يونايتد لا يريد الاستغناء عن رونالدو

وفي سياق متصل، قالت صحيفة (ذا صن) البريطانية، بأن وكيل رونالدو (خورخي مينديز)، يمتلك عرضاً جاهزاً. لكن يجب على إدارة مانشستر يونايتد تحديد رسوم انتقاله لإنجاز الصفقة.

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كما وبينت الصحيفة، بأن نادي مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، رفض وكيل الدون رونالدو، حيث أنهم لن يتركوا رونالدو يرحل عن الفريق بسهولة هذا الصيف، أو حتى الرحيل بالمجان تقديراً لولائه للنادي.

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وينتهي عقد رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد في صيف 2023، مع وجود خيار التمديد لعام إضافي آخر. لكن اللاعب ما زال متغيب عن تدريبات الفريق وخوض المباريات الودية لأسباب عائلية. وفق ما ذكره النادي.

ومن المقرر أن يخوض مانشستر يونايتد أول مباراة في منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، أمام نظيره برايتون الشهر المقبل، بعد انتهاء مباريات وديات الأندية أمام أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو الإسبانيين خلال الأيام المقبلة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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