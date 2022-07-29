الشيخ الحسن الكتاني عن مهرجان البيرة: سيكون لعنة وعار يلاحق المغرب طول الدهر

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وطن- هاجم الشيخ الحسن بن علي الكتاني، رئيس رابطة علماء المغرب العربي وعضو رابطة علماء المسلمين، عزم السلطات المغربية تنظيم مهرجان البيرة المزمع إقامته في الـ28 من شهر أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وقال “الكتاني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”مهرجان الخمور سيكون لعنة على المغرب وعارا سيبقى يلاحقنا طول الدهر.”

مهرجان الخمور سيكون لعنة على المغرب وعارا سيبقى يلاحقنا طول الدهر.#لا_لمهرجان_البيرة — الحسن بن علي الكتاني (@hassan_kettani) July 28, 2022

ويستعد المغرب لاحتضان النسخة الأولى من مهرجان مخصص للبيرة خلال الخريف المقبل، وهو حدث أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنظم الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة في المغرب النسخة الأولى من مهرجان أوكتوبر فيست، المعروف بمهرجان البيرة، يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

أكبر مهرجان بيرة في العالم

وأعلنت الغرفة الخبر عبر منشور على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، موضحةً أن الفعالية سوف تجرى داخل خيمة كبيرة تتسع لـ300 مشارك سوف يدفعون ما بين 800 و1400 درهم (78.5 و137 دولاراً) مقابل الحضور.

المهرجان ضد القانون

ويأتي الإعلان عن الفعالية على الرغم من أن إقامة مثل هذا المهرجان نفسه يتعارض مع القوانين المغربية التي تنص على أنه “يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص وجد في حالة سكر بَيّن في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكباريهات أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم”.

وقد تصل العقوبة عند التكرار إلى عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العامة وكل الخدمات والوظائف الحكومية، وحرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخباً أو منتخباً، وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية، ومن حق التحلي بأي وسام.

غضب مواقع التواصل الاجتماعي

الإعلان عن المهرجان أثار موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشن الناشطون وسما على بعنوان: “لا لمهرجان البيرة” لا زال متصدرا مواقع التواصل في المغرب منذ أكثر من أسبوع.

وفي هذ السياق قالت المغردة “دعاء”:”ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء”.

وقال المغرد “أنس”:”لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ان هذا منكر”.

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ان هذا منكر #لا_لمهرجان_البيرة — Anas (@Anas60836524) July 29, 2022

وقالت المغردة “وفاء طليبي” مستنكرة إقامة المهرجان:” حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن ادخل ونشر المنكرات في بلاد المسلمين”.

حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن ادخل ونشر المنكرات في بلاد المسلمين #لا_لمهرجان_البيرة — Wafae Talibi (@WafaeTalibi) July 29, 2022

من جانبها، قالت المغردة “سارة”:”حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا انتظر غلق الخمارات بعد كرونا توبة إلى الله.. وهؤلاء يجاهرون بالمعصية”.

#لا_لمهرجان_البيرة

حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا انتظر غلق الخمارات بعد كرونا توبة إلى الله.. وهؤلاء يجاهرون بالمعصية — sara (@rachida111) July 28, 2022

يشار إلى أن “أكتوبر فيست” أحد أقدم المهرجانات الألمانية. ويُحتَفَل به سنوياً وتستمر فعالياته لستة عشر يوماً، وقد اكتسب شهرة عالمية منذ انطلاقه عام 1810، ويصنف أكبر مهرجان للبيرة في العالم.

المغرب منع مهرجاناً للبيرة من قبل

وكانت السلطات المغربية في 2015 قد منعت تنظيم أول مهرجان للجعة في المغرب، بمبرر “عدم احترام الجهات المنظمة للضوابط، والمساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال”.

واتصلت سلطات مدينة الدار البيضاء حينها بالشركة المعنية للتوقيف الفوري للحملة الدعائية حول المهرجان، وسحب كافة الإعلانات المرتبطة بها، والامتناع عن تنظيم أي مهرجان من هذا النوع.