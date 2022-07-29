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الخوف من التسمم ومستشفى متنقل.. كشف تفاصيل ساعات الرعب التي قضاها “ابن سلمان” في اليونان

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
ابن سلمان في اليونان watanserb.com
ابن سلمان في اليونان
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وطن- نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرا مفصلا عن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لليونان، كاشفة عن خوف ابن سلمان وقلقه الكبير على حياته الشخصية حتى خارج المملكة، مؤكدة بأن تفاصيل إقامته القصيرة في اليونان؛ أظهرت كيف أن الإجراءات الأمنية الخاصة به كان مبالغاً بها.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي أعدته مراسلتها “هيلينا سميث” إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وصل إلى العاصمة اليونانية أثينا بوفد قوامه 700 فرد.

7 طائرات إحداها مستشفى متنقل

وكشف تقرير الصحيفة بأن وفد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على متن 7 طائرات، مشيرا إلى أن واحدة من الطائرات كانت عبارة عن مستشفى متنقل، في حين طلب 350 سيارة ليموزين، مؤكدا بأن هذا الطلب فاق إمكانية اليونانيين، لدرجة أنه تم إحضار السيارات من بلغاريا وألمانيا.

180 حقيبة ملابس

وأكد التقرير أيضا بأن ولي العهد السعودي قام بإرسال 180 حقيبة مليئة بالملابس والأحذية والأغراض الشخصية الأخرى، من أجل إقامته في فندق “فورسيزونز” في أثينا، موضحا أنه قبل إقامته في الفندق تم تركيب ألواح زجاجية مضادة للرصاص، في الجناح الذي أقام فيه.

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كما أشارت الصحيفة إلى أن محمد بن سلمان كان قلقاً للغاية من تعرضه للتسمم، حيث رفض جميع الدعوات لتناول الطعام خارج الفندق، وفقاً لوسائل الإعلام اليونانية.

ترحيب كبير

وجاء في التقرير أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد حظي خلال زيارته إلى اليونان، وهي الرحلة الأولى غربا منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بترحيب ربما بدا مستحيلا في الآونة الأخيرة فقط.

ويضيف أنه “بعد ثلاث سنوات من مقتل خاشقجي، أوضحت اليونان هذا الأسبوع أن السياسيين يفضلون الحديث عن الطاقة على الصحفي النجم الذي قطعه عملاء سعوديون في اسطنبول”.

ويوضح التقرير أنه “في غضون 48 ساعة، تم التوقيع على 17 اتفاقية ثنائية في مسقط رأس الديمقراطية، بما في ذلك اتفاقية تنص على تركيب كابل كهربائي بين البلدين من شأنه، كما تعهد الأمير، أن يوفر لأوروبا طاقة أرخص بكثير”.

ورأى أن رحلة أثينا “تسلط الضوء على مدى رغبة الغرب الآن في التواصل مع الرياض بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط”. سيما أن ذلك يأتي بعد أقل من أسبوعين على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة التي سبق أن وصفها بأنها منبوذة، “لأسباب ليس أقلها دورها في اغتيال خاشقجي”.

الغارديان: اليونان تفرش السجادة الحمراء لـ”ابن سلمان” بعد سقوط مقتل خاشقجي من جدول الأعمال

المصدرصحيفة الغارديان، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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