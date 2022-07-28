عبر هليكوبتر.. هذا ما فعله ولي عهد الفجيرة بعد غرق الإمارة (فيديو)

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وطن – بث المكتب الإعلامي لإماراة الفجيرة في الإمارات، مقطعا مصورا وثق تفقد الشيخ، محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، للأضرار الناجمة عن السيول التي داهمت الإمارة الخليجية.

ولي عهد الفجيرة محمد الشرقي

وتعرضت إمارة الفجيرة لأمطار غزيرة تحولت إلى سيول، دمرت العديد من الممتلكات في الإمارة الخليجية وأغرقت شوارعها ما تسبب بحالة شلل تام هناك.

وأظهر المقطع المتداول الذي تناقلته وسائل الإعلام الشيخ “الشرقي”، وهو يستقل مروحية تابعة للشرطة، والتي حلقت فوق إمارة الفجيرة لرصد الوضع من الجو.

وقال ولي عهد الفجيرة: “تفقدنا اليوم مناطق إمارة الفجيرة المتأثرة بالأمطار. ونؤكد مواصلة الجهود وتسخير كافة الإمكانيات للتعامل مع متطلبات الوضع بما يحفظ الأرواح والممتلكات.”

وكشفت وزار ةالداخلية الإماراتية، عن آخر تحديث للجهود المبذولة من عمليات الإخلاء والإنقاذ ومساعدة المتضررين من الحالة الجوية التي تشهدها عدد من المناطق بالإمارات.

وكشفت الداخلية الإماراتية في بيان لها أن أخلت حتى الآن 4225 شخصا.

كما أوضحت أن عناصر القوة المشاركة بعمليات الإنقاذ، وصل عددهم إلى 1638 شخصا، بالإضاتفة إلى 582 آلية تشارك في جهود إخلاء المواطنين العالقين.

تحديث حتى الساعة للجهود المبذولة من عمليات الإخلاء والإنقاذ ومساعدة المتضررين من الحالة الجوية التي تشهدها عدد من المناطق بالدولة#الإمارات_أمن_وأمان pic.twitter.com/9xHN0XqlJk — وزارة الداخلية (@moiuae) July 28, 2022

من جانبه أكد الدكتور طاهر العامري، المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بأن عمليات الرصد والمتابعة مستمرة وعلى مدار الساعة. لمتابعة كافة الأحداث والتحذير من أي مخاطر متوقع حدوثها.

وشدد على وضع جميع الحلول الممكنة والآمنة حرصاً على سلامة المجتمع بكافة فئاته.

وتابع “العامري” في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية:”نود تطمين الجميع بأن جميع الفرق الوطنية تعمل على قدم وساق لتوفير أقصى سبل الحماية لجميع القاطنين في المناطق التي تأثرت بالحالة الجوية.”

د. طاهر العامري : نؤكد بأن عمليات الرصد والمتابعة مستمرة وعلى مدار الساعة لمتابعة كافة الأحداث والتحذير من أي مخاطر متوقع حدوثها ووضع جميع الحلول الممكنة والآمنة حرصاً على سلامة المجتمع بكافة فئاته.#وام pic.twitter.com/IH6e7rctA3 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 28, 2022

وأكمل: “كما نؤكد بأن سلامة الأرواح هي أولوية قصوى لجميع الجهات المستجيبة في المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.”

هذا وكشف المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، أن الدولة تعرضت إلى حالة جوية أثرت على مختلف إماراتها وصاحبتها أمطار مختلفة الشدة. مما أثر على العديد من المنازل والخدمات والطرق.

وأوضح أنه تم توفير حافلات تابعة لوزارة تنمية المجتمع تساهم إلى جانب وسائل النقل الكثيرة المتوفرة في المناطق المتضررة، لتسريع نقل الأسر وتأمين سلامة جميع أفرادها. بالإضافة لتوفير 56 حافلة متأهبة في حال طرأت أي تطورات تستدعي زيادة العدد.

وذكر طاهر العامري أنه تم التنسيق مع أكثر من 20 منشأة فندقية، لتوفير حتى الآن عدد 827 وحدة سكنية بطاقة استيعابية تفوق 1,885 شخص في مختلف إمارات ومناطق الدولة.