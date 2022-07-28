أي هاتف يستخدمه بيل غيتس؟

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وطن-كشف بيل غيتس، مؤخرًا عن الهاتف الذي يستخدمه في أنشطته اليومية، وبينما كنا نتوقع أنه يستخدم هاتفا مصنّعا من شركته، فإنه يفضل شيئًا آخر تماما.

لا شك في أننا نعلم جيدا أن بيل غيتس، لا يستخدم الأيفون -وهي يست مسألة منافسة أو ازدراء لشركة آبل- لكنه في مقابلة عام 2021، ذكر أنه معتاد أكثر على استخدام Android، لذلك قد لا يبدو نظام تشغيل iOS مريحًا له.

لذلك سيبقى مساندا لهذه الأجهزة التي يمكنها دعم نظام التشغيل هذا، بحسب ما نشرته مجلة “جي كيو” المكسيكية.

من ناحية أخرى، قد نتوقع أن يختار مؤسس Microsoft جهازًا من هذه الشركة لأنشطته اليومية، لكن هذا ليس هو الحال.

الهاتف الذكي بيل غايتس

وفقا لما ترجمته “وطن“، سأل أحد المستخدمين بيل غيتس عن الهاتف الذي يستخدمه خلال إحدى جلسات الأسئلة والأجوبة المعتادة على موقع Reddit، وكانت إجابته مفاجئة تمامًا، لأنه تبين أنه لا يستخد جهازًا من Microsoft فحسب، بل إنه يفضل استعمال جهازا بتصميم شائع أكثر.

وكان اختياره لهذا العام 2022: الهاتف الذكي من نوع Samsung Galaxy Z Fold 3.

يفضل بيل الجودة العالية المثبتة من Samsung على Surface Duo 2 من Microsoft، ويعتبر الهاتف القابل للطي خيارًا مثيرًا للفضول لأنه حديث وقديم بعض الشيء في نفس الوقت. كما لا ننسى أن غيتس عاش معظم حياته مع الهواتف القابلة للطي، لذا ربما أراد العودة إلى الماضي.

ما قد يروق لك هو أن شاشة Samsung كبيرة جدًا ومريحة، وهي بالتأكيد مفيدة لرجل مثله؛ حيث يقول: “باستخدام هذه الشاشة يمكنني العمل مع كمبيوتر محمول كبير والهاتف ولا شيء غير ذلك.”

تم تصميم هذا الهاتف لتعدد المهام ويتضمن قلم S، الذي يسهل استخدام المحمول، ويسمح لك بتدوين الملاحظات ومنحك استخدامًا أكثر دقة. كما أن شاشة Dynamic AMOLED، وهي جيل جديد من شاشات AMOLED، توفر رسومات تركز على تحسين الصور لتقليل التعب البصري.

كما يتميز هذا الهاتف الذكي أيضا، بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، وإمكانية استخدام شريحتين وبطارية تدوم طويلاً ووحدة معالجة مركزية ثماني النواة بسرعة تصل إلى 2.84 جيجاهرتز.

إنه جذابة بصريًا ومريح تمامًا نظرًا لتصميمه، فضلا عن ذلك يمكن الاحتفاظ به في وضع رأسي على مكتبنا ويمكننا حمله بطرق مختلفة.

هذا ويحتوي الهاتف على شاشة كبيرة لتتمكن من اللعب أو مشاهدة المسلسلات (على الرغم من لا نعرف ما إذا كان غيتس يفعل ذلك).

Samsung Galaxy Z Fold 3 ليس رخيصًا جدًا. يتجاوز سعره 32 ألف بيزو مكسيكي، ومع ذلك، فهو بالتأكيد أحد الهواتف الذكية المطلوبة على المدى الطويل، ويمكن أن نرى غيتس يستعمله لفترة أطول على الأقل.