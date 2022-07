أول ظهور علني لبايدن يثير صدمة.. عيناه لم ترمش إلا مرتين في 94 ثانية وتكهنات عن “الرئيس الروبوت”

وطن- أثيرت حالة من الجدل، بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد الظهور العلني الأول للرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وكان بايدن قد سجل رسالة فيديو، تضمنت انتقادات لسلوك سلفه دونالد ترامب خلال أعمال الشغب في مبنى الكابيتول.

إلا أن الكثيرين ركزوا على نظرة بايدن التي وصفت بـ”الجامدة”، حيث لم ترمش عيناه إلا مرتين خلال 94 ثانية من الفيديو.

You can’t be pro-insurrection and pro-cop.

You can’t be pro-insurrection and pro-democracy.

You can’t be pro-insurrection and pro-American.pic.twitter.com/DCHprpK9Sx

— Joe Biden (@JoeBiden) July 26, 2022