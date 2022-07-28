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أول ظهور علني لبايدن يثير صدمة.. عيناه لم ترمش إلا مرتين في 94 ثانية وتكهنات عن “الرئيس الروبوت”

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
ظهور بايدن بعد إصابته بكورونا watanserb.com
ظهور بايدن بعد إصابته بكورونا
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وطن- أثيرت حالة من الجدل، بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد الظهور العلني الأول للرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وكان بايدن قد سجل رسالة فيديو، تضمنت انتقادات لسلوك سلفه دونالد ترامب خلال أعمال الشغب في مبنى الكابيتول.

إلا أن الكثيرين ركزوا على نظرة بايدن التي وصفت بـ”الجامدة”، حيث لم ترمش عيناه إلا مرتين خلال 94 ثانية من الفيديو.

وافترض البعض أن الرئيس ربما يتعاطى مواد غريبة، فيما جزم آخرون أن بايدن لا شك أن له شبيها، وهناك من رأى أن الولايات المتحدة يحكمها “روبوت”.

وقبل يومين، كشف الدكتور كيفن أوكونور، طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن أعراض إصابة الرئيس بفيروس كورونا المستجد تستمر في التحسن بشكل كبير.

وقال أوكونور إن العرض السائد لبايدن الآن هو التهاب الحلق، وأوضح أن الأعراض الأخرى، بما في ذلك سيلان الأنف والسعال وآلام الجسم تراجعت بشكل كبير، فيما يظل النبض وضغط الدم ومعدل التنفس ودرجة الحرارة طبيعية.

في سياق متصل، صرح منسق الاستجابة لفيروس كورونا بالبيت الأبيض الدكتور أشيش جها: “لقد تواصلت مع فريق الرئيس الليلة الماضية. كان ذلك عندما تلقيت آخر تحديث لي. لقد كان يومًا جيدًا، عمل قليلًا، وارتاح قليلًا”.

وأضاف: “أخيرا استمع إلى نصيحة البعض منا للحصول على قسط من الراحة. وكان يشعر أنه على ما يرام”.

كما رد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، على المزاعم المتداولة حول تعمد السعودية تعريض بايدن لفيروس كورونا للخلاص منه، واصفا الامر بالسخيف.

وعقد كيربي مؤتمرا صحفيا عقده في البيت الأبيض، سئل فيه: “ربما بدأت تظهر الأعراض (كورونا) على الرئيس بايدن بعد 4 أيام من عودته من السعودية، هل استبعدت الحكومة الأمريكية احتمالية أن تكون الحكومة السعودية قد عرضت بايدن عمدا للفيروس؟”.

وردا على ذلك، قال “كيربي: “أعتقد أن علي أن أعود إلى كارين (المتحدثة باسم البيت الأبيض) في هذا السؤال، فالحديث عن الشؤون الصحية للرئيس خارج صلاحياتي”.

 

وأضاف: “لا أعلم من أين أتت هذه الفكرة، لا أعلم، ما الذي دفعك لطرح هذا السؤال على أي حال، لكن فكرة أن تقوم دولة أجنبية عمدا بالتسبب بعدوى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بفيروس، سخيفة، الفكرة سخيفة حقا”

هل تعمدت السعودية تعريض الرئيس الأمريكي “بايدن” لفيروس كورونا للخلاص منه؟ (شاهد)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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