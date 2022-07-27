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حياتنا

4 عواقب صحية إذا لم تمارس العلاقة الحميمة لفترات طويلة؟

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
لعدم ممارسة العلاقة الحميمة عواقب صحية وخيمة watanserb.com
لعدم ممارسة العلاقة الحميمة عواقب صحية وخيمة
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وطن-لا يوجد رقم دقيق لعدد العلاقات الحميمة بين الرجل والمرأة التي ينبغي القيام بها، ولكن عدم ممارسة النشاط الجنسي يمكن أن يكون له بعض العواقب السلبية على الجسم.

أظهرت بعض الدراسات أن البالغين الذين لا يمارسون الجنس لفترات طويل، يمكن أن يصابوا بمشاكل تدني احترام الذات والتوتر والقلق وحتى صعوبات في النوم.

هل يمكن أن تضر العلاقة الحميمة بصحتك العقلية؟

يجب توضيح أن النشاط الجنسي يشمل التحفيز الذاتي ولا يقتصر فقط على الجماع مع زوجك.

فيميا يلي ذكرت مجلة “فيدا سانا” الإسبانية، بعض الآثار التي يمكن أن تنتج عن قلة النشاط الجنسي في الجسم:

ضعف جهاز المناعة

بحسب ما ترجمته “وطن“، فإن بعض هذه الآثار ناتجة عن عدم إفراز السعادة الناتج عن ملامسة الإنسان، ولهذا فقد تبين أن مستوى التوتر يرتفع وهذا بدوره ينتج عنه زيادة في ضغط الدم والكورتيزول وهو هرمون يتم إفرازه نتيجة الكرب والضغط؛ وهو مسؤول أيضًا عن زيادة مستويات السكر في الدم وقمع جهاز المناعة.

انخفاض الرغبة الجنسية يؤدي إلى قصور هرمون التحفيز
انخفاض الرغبة الجنسية يؤدي إلى قصور هرمون التحفيز

الإحباط أثناء ممارسة العلاقة الحميمة.. كيف تتعامل معه؟

المزيد من التوتر والقلق

عندما يمارس الزوجين نشاطًا جنسيًا، فإنهم يطلقان هرمون الإندورفين والأوكسيتوسين، وهي مواد تولد شعورًا بالرفاهية ولهما تأثيرًا مسكنًا، لكن يؤدي نقصهما إلى تراكم التوتر وزيادة الشعور بالقلق.

ضمور المهبل
ضمور المهبل

انخفاض الرغبة الجنسية

قد نفقد الاهتمام بممارسة العلاقة الحميمية وبالتالي تضعف الرغبة الجنسية شيئا فشيئا، وذلك بسبب عدم وجود نشاط جنسي لفترة طويلة، وهذا  يمكن أن يسبب قصورًا في إنتاج الهرمونات المتعلقة بالتحفيز الجنسي.

ضمور المهبل

في حالة النساء وخاصة في سن اليأس، قد يحدث ترقق وجفاف في جدران المهبل، بسبب نقص هرمون الاستروجين.

مجلة إسبانية: جودة العلاقة الحميمة لا تعتمد على مدة الجماع

المصدرفيدا سانا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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