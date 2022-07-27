مشروب أخضر يخفض نسبة السكر في الدم بطريقة لم يسبق لها مثيل، تعرف عليه

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وطن- داء السكري من النوع 2 هو حالة مزمنة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم، وفقا لما أودرته صجيفة إكسبرس البريطانية.

وقد وجدت دراسة أن الشاي الأخضر يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم عن طريق تحسين صحة الأمعاء.

وقال ريتشارد برونو، كبير مؤلفي الدراسة “هناك الكثير من الأدلة على أن زيادة استهلاك الشاي الأخضر مرتبطة بمستويات جيدة من الكوليسترول والجلوكوز والدهون الثلاثية.”

وأضاف “لكن لم تربط أي دراسات بين فوائده على الأمعاء وبين تلك العوامل الصحية.”

أجريت الدراسة على 40 فردا، كمتابعة لدراسة عام 2019، ربطت انخفاض السمنة وتقليل المخاطر الصحية في الفئران التي تناولت مكملات الشاي الأخضر مع تحسين صحة الأمعاء.

في الدراسة الجديدة، خفض مستخلص الشاي الأخضر أيضًا نسبة السكر في الدم، أو الجلوكوز، وقلل من التهاب الأمعاء ونفاذية الأشخاص الأصحاء، وهو اكتشاف غير متوقع.

ويقول برونو: “ما يخبرنا به هذا هو أنه في غضون شهر واحد يمكننا خفض نسبة الجلوكوز في الدم لدى كل من الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي والأشخاص الأصحاء.”

واضاف “يبدو أن انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم، مرتبط بتقليل الأمعاء المتسربة وتقليل التهاب الأمعاء، بغض النظر عن الحالة الصحية”.

بالنسبة للدراسة، التي نشرت في مجلة Current Developments in Nutrition، تناول 40 مشاركا – 21 مصابا بمتلازمة التمثيل الغذائي و 19 من البالغين الأصحاء – حلوى تحتوي على مستخلص الشاي الأخضر الغني بمركبات مضادة للالتهابات تسمى بمضادات الاكسدة لمدة 28 يومًا.

والجرعة اليومية تعادل 5 أكواب من الشاي الأخضر.

وأمضى جميع المشاركين 28 يوما أخرى في تناول دواء وهمي، مع إجازة شهر من أي مكمل غذائي بين العلاجات.

نتائج الدراسة

أظهرت النتائج أن مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام لجميع المشاركين كانت أقل بشكل ملحوظ، بعد تناول مستخلص الشاي الأخضر، مقارنة بالمستويات بعد تناول الدواء الوهمي.

كما تم تحديد انخفاض التهاب الأمعاء بسبب علاج الشاي الأخضر في جميع المشاركين من خلال تحليل، أظهر انخفاضا في البروتينات المسببة للالتهابات في عينات البراز.

وباستخدام تقنية لتقييم نسب السكر في عينات البول، وجد الباحثون أنه مع الشاي الأخضر، تقل نفاذية الأمعاء الدقيقة للمشاركين بشكل إيجابي.

وتمكن نفاذية الأمعاء، أو الأمعاء المتسربة، البكتيريا المعوية والمركبات السامة ذات الصلة من دخول مجرى الدم. مما يحفز الالتهاب المزمن منخفض الدرجة.

ويقول برونو: “يعتقد أن امتصاص المنتجات المشتقة من القناة الهضمية هو عامل بدء للسمنة ومقاومة الأنسولين، وهما عنصران أساسيان لجميع اضطرابات القلب والأوعية الدموية”

أعراض داء السكري من النوع الثاني

كثير من الناس يعانون من مرض السكري من النوع الثانى، دون أن يدركوا ذلك. هذا لأن الأعراض لا تجعلك بالضرورة تشعر بتوعك أو تعب.

تشمل أعراض مرض السكري من النوع 2:

-التبول أكثر من المعتاد وخاصة في الليل

-الشعور بالعطش طوال الوقت

-الشعور بالتعب الشديد

-فقدان الوزن دون محاولة

– الجروح تستغرق وقتا أطول للشفاء

-رؤية مشوشة