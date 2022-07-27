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حياتنا

مدينة تستحوذ على أحد أكبر مناجم الذهب في العالم (صور)

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
مدينة زاروما تستحوذ على أحد أكبر مناجم الذهب في العالم watanserb.com
مدينة زاروما تستحوذ على أحد أكبر مناجم الذهب في العالم
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وطن-هل سمعت سابقا عن مدينة زاروما؟ هي مدينة في الإكوادور واسمها الرسمي “فيلا ديل سيرو دي أورو دي سان أنطونيو دي زاروما” وتقع في مقاطعة أورو.

ولها العديد من التسميات: “مدينة ذات أهمية سياحية وطنية”، “التراث الثقافي لدولة الاكوادورية وماجيك تاون في الاكوادور. كما هي واحدة من أقدم المدن في الإكوادور ، ويعود أصلها إلى نهاية القرن السابع عشر، وتقع في أحد أكبر مناجم الذهب في العالم.

مدينة زاروما غنية برواسب الذهب 

بحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، يبلغ عدد سكان زاروما 24000 نسمة، ووفقًا لعلماء الجيولوجيا، فإن زاروما “معرضة لخطر الانهيار الشديد”. يجري التنقيب غير القانوني عن الذهب في هذه المنطقة منذ قرون، وهي ممارسة تعمل على إضعاف التربة التي بنيت عليها المدينة على قدم وساق.

ووفقًا لعلماء الجيولوجيا، فإن زاروما "معرضة لخطر الانهيار الشديد". يجري التنقيب غير القانوني عن الذهب في هذه المنطقة منذ قرون، وهي ممارسة تعمل على إضعاف التربة التي بنيت عليها المدينة على قدم وساق.
وفقًا لعلماء الجيولوجيا، فإن زاروما “معرضة لخطر الانهيار الشديد”

يُطلق على عمال المناجم غير القانونيين اسم سابليروس “sableros” (أو الذين يبثون عن الكال بطريقة غير شرعية)، الذين لا ينفكون يحفرون في الصخور حيث يوجد الذهب. المشكلة هي أن على هذه الصخور منازل ومستشفيات ومدارس. بسبب الاستخراج غير القانوني للذهب، تم في عام 2021 فتح حفرة بعمق 30 مترًا وعرض 27 مترًا في المركز التاريخي لمدينة زاروما.

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وبحسب البيانات التي نشرتها “بلومبيرج“، فإن معظم مناجم العالم تحتوي على ما بين ثلاثة وخمسة جرامات من الذهب مقابل كل ألف كيلوغرام من الصخور والأرض. لكن تم العثور على 180 جراما من الذهب لكل طن من الصخور ، وتشعبات صغيرة يصل وزنها إلى 500 جرام.

ولكن، ما سبب وجود الكثير من الذهب في هذه المدينة الإكوادورية؟ وفقا لما ترجمته “وطن”، أدت الصفائح التكتونية التي تسببت في ظهور جبال الأنديز قبل 20 مليون سنة إلى ظهور سيل من الصهارة التي ولّدت عروق الكوارتز في الصخر.

زاروما في الإكوادور
زاروما في الإكوادور

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إن باطن أرض زاروما عبارة عن متاهة لا يعرف كيف يتنقل عبرها سوى الباحثين عن الذهب الأكثر خبرة. في السنوات الأخيرة، تم إطلاق برامج مختلفة لحماية باطن التربة في زاروما، لكن جميعها كان لها تأثير معاكس. نتيجة لهذه البرامج، نما عدد الأوردة السليمة، مما جذب المزيد من السابليروس.

الآن، تم تكليف إيفان نونيز بإيجاد صيغة لإنهاء تعدين الذهب غير القانوني. كما أوضح هو نفسه، فإن الوضع خارج عن السيطرة تمامًا، لذلك من الضروري اتخاذ تدابير عاجلة.

وفقًا لبيان من الإنتربول، بلغ حجم أعمال التعدين غير القانوني 48 ألف مليون دولار في العالم في عام 2016 فقط.

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المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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