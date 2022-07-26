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حياتنا

فيديو كارثي لموظفة بمطعم تحرق وجه زبونتين بالماء المغلي لسبب صادم!

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
موظفة بمطعم تحرق وجه زبونتين watanserb.com
موظفة بمطعم تحرق وجه زبونتين
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وطن- فاجأت موظفة مطعم بمدينة “دالاس” في ولاية تكساس الأمريكية، زبونتين برش الماء المغلي على وجهيهما.

ما فعلته موظفة بمطعم أمريكي مع زبونتين صادم

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل dailymail” البريطانية، فقد دخلت بريتاني وابنة شقيقتها ديفيس، لطلب الطعام من مطعم “تاكو بيل”.

إلا أنه حصل خطأ في إعداد الطعام من قبل البائعة لثلاثة مرات أدى إلى تلاسن بين النسوة الثلاث.

وعندما طلبت المرأتان إعادة إعداد طلبهما بشكل صحيح، فجأة بدأت الموظفة تعاملهما بشكل عدواني وتم إغلاق المطعم عليهما حتى لا يستطيعا الخروج منه.

وأشارت بريتاني (66 عامًا) إلى أن الموظفة قامت بتعبئة دلو من الماء المغلي من داخل المطبخ مرتين على التوالي. ورشتهما به مما أصابهما بحروق في الوجه والصدر.

كما تسبب الماء المغلي بتلف دائم للجلد وتغيير لمظهرهما مدى الحياة.

تعويض بمليون دولار

واستطاعت المرأتان الهروب من المطعم بعد أن تم مهاجمتهما وانطلقا بالسيارة حيث كانت الأسرة تنتظرهما بالخارج.

وطالبت المرأتان بتعويض قدره مليون دولار من “تاكو بيل”، بعد إصابتهما في هذا الهجوم من قبل الموظفة.

وقالت “دوناتيلا فيرساتشي” في جزء من الدعوى القضائية، إن والدتها بريتاني أصيبت إصابات بالغة وأزالت من المنزل جميع المرايا لأنها لم تعد تتحمل رؤية وجهها بعد التشويه كما قالت.

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المصدرديلي ميل dailymail ، ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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