فيديو كارثي لموظفة بمطعم تحرق وجه زبونتين بالماء المغلي لسبب صادم!

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وطن- فاجأت موظفة مطعم بمدينة “دالاس” في ولاية تكساس الأمريكية، زبونتين برش الماء المغلي على وجهيهما.

ما فعلته موظفة بمطعم أمريكي مع زبونتين صادم

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل dailymail” البريطانية، فقد دخلت بريتاني وابنة شقيقتها ديفيس، لطلب الطعام من مطعم “تاكو بيل”.

إلا أنه حصل خطأ في إعداد الطعام من قبل البائعة لثلاثة مرات أدى إلى تلاسن بين النسوة الثلاث.

وعندما طلبت المرأتان إعادة إعداد طلبهما بشكل صحيح، فجأة بدأت الموظفة تعاملهما بشكل عدواني وتم إغلاق المطعم عليهما حتى لا يستطيعا الخروج منه.

وأشارت بريتاني (66 عامًا) إلى أن الموظفة قامت بتعبئة دلو من الماء المغلي من داخل المطبخ مرتين على التوالي. ورشتهما به مما أصابهما بحروق في الوجه والصدر.

كما تسبب الماء المغلي بتلف دائم للجلد وتغيير لمظهرهما مدى الحياة.

تعويض بمليون دولار

واستطاعت المرأتان الهروب من المطعم بعد أن تم مهاجمتهما وانطلقا بالسيارة حيث كانت الأسرة تنتظرهما بالخارج.

وطالبت المرأتان بتعويض قدره مليون دولار من “تاكو بيل”، بعد إصابتهما في هذا الهجوم من قبل الموظفة.

وقالت “دوناتيلا فيرساتشي” في جزء من الدعوى القضائية، إن والدتها بريتاني أصيبت إصابات بالغة وأزالت من المنزل جميع المرايا لأنها لم تعد تتحمل رؤية وجهها بعد التشويه كما قالت.