تصريحات سيد عبد الحفيظ تُشعل أزمة بين الأهلي والزمالك (فيديو)

- Advertisement -

وطن – أشعلت تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي المصري، الجدل الواسع والأزمة مع غريمه التقليدي الزمالك عقب مباراة بطولة كأس مصر بنسختها الماضية عام 2021.

وبدأت تلك الأزمة بعد رفض سيد عبد الحفيظ، السير في الممر الشرفي الذي أقامه لاعبو الزمالك المصري، للغريم الأهلي (المارد الأحمر). بعد خسارة الأخير بطولة كأس مصر بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد. بالإضافة إلى رفض التسليم على رئيس الزمالك مرتضى منصور.

تصريحات سيد عبد الحفيظ

وقال مدير الكرة عبد الحفيظ، في مقابلة صحفية مع قناة الأهلي المصري، قائلاً: ” إقامة ممر شرفي ليس مألوفاً في الكرة المصرية، ولا يقام ولا يلغى بمزاجك. أنا لست تحت أمرك”.

اقرأ أيضاً:

كما وأضاف عبد الحفيظ، ” لقد حسمنا بطولات عديدة، ولم نجد ممراً شرفياً من قبل، وليس من الطبيعي أن يشكك أي شخص في وطنيتي وفي أهل بيتي. وأصافحه عندما نلتقي، ولن أفعل ذلك حتى آخر يوم في عمري” وفق قوله.

تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ أمس عقب الفوز على الجونة pic.twitter.com/61UfN9wcxm — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 25, 2022

وتابع، ” لست أنا الشخص الذي يتواجد في مكان ما ويتم إهانته وإهانة عائلتي عبر القنوات الفضائية، ياسيادة المستشار (مرتضى منصور)”.

الرغبة في الفوز

كما واستكمل عبد الحفيظ حديثه، ” ثقافة الأهلي هي الرغبة في الفوز دائماً، ومن الطبيعي أن يحزن الجميع مع أي خسارة. والبعض الأخر لا يرغب أن تكون هذه الثقافة لدينا”.

وختم، ” حزن الجماهير ليس على خسارة البطولة، بل على عدم وجود الجهد والتعب في المباراة. ولذلك علينا دائماً أن نقدم كل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز”.

اقرأ أيضاً:

وكانت موقف سيد عبد الحفيظ وتصريحاته، أثارت الجدل الواسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بين النشطاء، المؤيدة لها والمعارضة.

رد مرتضى منصور

وفي سياق متصل، رد رئيس الزمالك مرتضى منصور في تصريح صحفي له، قائلاً: ” أنا والخطيب تحت أعين الدولة، هذه البلد فيها مؤسسات. سيد عبد الحفيظ وجه لنا السباب من تلقاء ذاته عبر فضائية نادي الأهلي، وكان يمكنني الرد عليه ولكن لديّ اتفاق مع الدولة”.

سيد عبد الحفيظ ..تاريخ من البطولات والإنجازات 🦅🔝⭐️ pic.twitter.com/ppbKlSTewk — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 25, 2022

كما وأردف، ” الأحداث بدأت يوم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، حينما رفض العامري فاروق الذي أراد الرحيل. وأنه لن ينزل المنصة في وجودي “.

اقرأ أيضاً:

ويضيف منصور، ” سيد عبد الحفيظ خرج من الممر الشرفي بتعليمات، لا يجرؤ أي مدير كرة أن يفعل ذلك إلا وفق تعليمات. كما أن هذا التصرف متفق عليه مع رئيس النادي، وسيكون هناك حساب لأننا كنا في حضرة رئيس الجمهورية”.

حذف تصريحات عبد الحفيظ

وطالب رئيس الزمالك، بعد تحدثه مع المسؤولين ومع الشركة المتحدة بعد تصريحات سيد عبد الحفيظ عقب مباراة الجونة، عبر قناة الأهلي. وحذف مقطع الفيديو من كل القنوات التابعة لها. وهو ما حصل بالفعل.

كما وأضاف، ” رغم ما حدث، اعتبره فعل من شاب صغير، أنا لا أخشى الخطيب. أنا خائف على البلد من تلك التصرفات، وأمد يديّ مرة أخرى بالمبادرة. من خلال الجلوس مع وزير الشباب والرياضة ونأتي بكل رؤساء الأندية واتحاد الكرة ومن يرتكب يحاسب”.

هذه الروح هي التي تصنع البطولات شكرا لابطال #الزمالك pic.twitter.com/adoHeSxhNj — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) July 21, 2022

ورغم قرار شركة المتحدة بحذف مقطع فيديو لتصريحات سيد عبد الحفيظ من القنوات الفضائية، إلا أن النادي أعاد نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب دعوة رئيس نادي الأهلي الخطيب إلى اجتماع بشأن ذلك.

🚨🚨الكابتن الخطيب يدعو شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي إلى اجتماع عاجل 🦅 pic.twitter.com/RVxIoyaGy4 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 25, 2022

يذكر بأن فريق الزمالك البيضاوي حقق بطولة كأس مصر 2021 على حساب غريمه الأزلي الأهلي، للمرة ال28 في تاريخ مسيرته بهدفين مقابل هدف وحيد الأسبوع الماضي.

قد يهمك أيضاً: