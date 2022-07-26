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بيكهام يقضي إجازته الصيفية مع عائلته في يخت فاخر وهذه أجرته (صور)

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
بيكهام يقضي إجازته الصيفية مع عائلته في يخت فاخر وهذه أجرته (صور) watanserb.com
هذا اليخت ليس مملوكًا من قبل عائلة بيكهام، ولكنه يستخدم للتأجير خلال فترة الصيف.
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وطن– يقضي أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام، إجازته الصيفية في البحر المتوسط برفقة عائلته داخل يخت فاخر تبلغ قيمته الإجمالية 224 مليون يورو تقريبًا.

يحتوي يخت Madsummer، الذي تم إنشاؤه في عام 2019، على حوض سباحة ومنتجع صحي وساونا وصالة ألعاب رياضية.

يخت Madsummer
ديفيد بيكهام

كما يتكون من عدة طوابق بالداخل، ويوفر أماكن إقامة تتسع لما يصل إلى 12 شخصًا، وفقا لما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية والناطقة باللغة الإنجليزية.

بيكهام وإبنته هاربر سيفين

بالإضافة إلى ذلك، تعد هذه السفينة مثالية لقضاء عطلة صيفية، حيث يمكن القيام بأنشطة عديدة تحت الماء والعديد من الألعاب المائية كلعبة التزلج.

كما يجدر الإشارة أن هذا اليخت ليس مملوكًا من قبل عائلة بيكهام، ولكنه يستخدم للتأجير خلال فترة الصيف.

ويبلغ سعر الإيجار لليخت 1.6 مليون يورو في الأسبوع.

ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

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