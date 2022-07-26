بيكهام يقضي إجازته الصيفية مع عائلته في يخت فاخر وهذه أجرته (صور)

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وطن– يقضي أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام، إجازته الصيفية في البحر المتوسط برفقة عائلته داخل يخت فاخر تبلغ قيمته الإجمالية 224 مليون يورو تقريبًا.

يحتوي يخت Madsummer، الذي تم إنشاؤه في عام 2019، على حوض سباحة ومنتجع صحي وساونا وصالة ألعاب رياضية.



كما يتكون من عدة طوابق بالداخل، ويوفر أماكن إقامة تتسع لما يصل إلى 12 شخصًا، وفقا لما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية والناطقة باللغة الإنجليزية.



بالإضافة إلى ذلك، تعد هذه السفينة مثالية لقضاء عطلة صيفية، حيث يمكن القيام بأنشطة عديدة تحت الماء والعديد من الألعاب المائية كلعبة التزلج.



كما يجدر الإشارة أن هذا اليخت ليس مملوكًا من قبل عائلة بيكهام، ولكنه يستخدم للتأجير خلال فترة الصيف.

ويبلغ سعر الإيجار لليخت 1.6 مليون يورو في الأسبوع.