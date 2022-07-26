الملكة رانيا العبدالله تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها (شاهد)

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وطن– لفتت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، الثلاثاء.

الملكة رانيا العبدالله

وأجرت الملكة رانيا، زيارة إلى “بيت خيرات سوف” في جرش، حيث التقت مجلس إدارة جمعية “النور المبين” التي تُدير العمل في البيت وعدد من السيدات المستفيدات.

ونشرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” تفاصيل زيارة زوجة ملك الأردن، كما نشرت صورا من اللقاء جذبت الأنظار تجاه الملكة.

وذكرت الوكالة الأردنية في تغطيتها لزيارة الملكة أن “بيت خيرات سوف” التراثي، بُني عام 1881 وأُعيد إصلاحه عام 2016 ليوفر موقعاً متميزاً وتجربة مميزة للزوار تجمع بين الطبيعة الخلابة والأكل التراثي الأردني.

وخلال لقاء الملكة رانيا العبدالله، مع أعضاء مجلس الإدارة، قدمت نائبة رئيسة الجمعية جليلة الصمادي عرضاً عن عمل الجمعية وأهدافها وانجازاتها وخططها المستقبلية.

وقالت إن هناك تعاوناً مع شركات السياحة المحلية لزيارة مطعم “بيت خيرات سوف”، وتجربة الطهي فيه والتعرف على تجارب أهل المجتمع المحلي الذين يعملون فيه.

كما أشارت إلى أن بيت خيرات سوف يقدم مجموعة واسعة من المنتجات الطبيعية والمصنوعة يدوياً، مثل المربى والمخللات وزيت الزيتون والخل والدبس والأعشاب العلاجية. مثل اكليل الجبل والزعتر وغيرها من النباتات المحلية.

بيت خيرات سوف

ويوفر البيت كذلك للراغبين من رواده مساراً للمشي وركوب الدراجات، حيث يمكن للزوار التنزه في المسار المحلي وجمع الأعشاب واستخدامها في الطهي.

وقالت الملكة رانيا بالتأكيد هناك دور رئيسي للقائمين على الجمعية من رئيسة وأعضاء هيئة إدارية. والدليل على ذلك السمعة الطيبة التي حصل عليها بيت خيرات سوف.

مؤكدة على أهمية استدامة العمل في مثل هذا النوع من المشاريع لتعميم الفائدة والمحافظة على جودة المنتج.

وتجولت زوجة ملك الأردن في قاعات البيت، واطلعت على المنتجات الغذائية والتقت عدداً من السيدات المستفيدات وعبرت عن سعادتها بهذه الزيارة واللقاء.

كما زارت رانيا العبدالله، منزل السيدة أم محمد واستمعت إلى شرح عن مشروعها لإنتاج الألبان والذي بدأته قبل 13 عاماً. من خلال دعم حصلت عليه من مركز تطوير الأعمال لتوسيع مشروعها المنزلي آنذاك، وأصبح حاليا يحظى بسمعة واسعة لجودة منتجاته ونظافتها.