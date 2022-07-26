أفضل طريقة لإزالة الخدوش من السيارة دون الذهاب إلى الورشة

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وطن-تعدّ الشبكة الاجتماعية الـ TikTok، الأكثر شعبية في الوقت الحالي. وعلى الرغم من أن هذا التطبيق يحمل العديد من المواهب؛ من الرقصات إلى التحديات، يمكننا أيضًا تعلم الحيل المفيدة جدًا في حياتنا اليومية.

انتشر هذا الأسبوع حيلة لإزالة علامات الخدوش من السيارة.

وفيما يلي استعرضت صحيفة “أوك دياريو” طريقة لإزالة الخدوش من السيارة:

يمكننا بحسب الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع من إزالة الخدوش والعلامات من أي مركبة، طالما لم يكن هناك انبعاج. ما يجب علينا القيام به هو نقع إسفنجة أو خرقة في الزيت و تمريرها على المنطقة المتضررة. بعد ذلك، نمرر أداة تنظيف من الفولاذ المقاوم للصدأ دون خوف لأنها لن تخدشها لأن الزيت يعمل كحاجز وقائي.

لكن وفقا لما ترجمته “وطن“، الجانب السلبي الوحيد لهذه الطريقة؛ هو أن السيارة تفقد أيضًا القليل من الطلاء. لكن يمكننا حل هذه المشكلة عن طريق وضع طلاء أظافر بلون السيارة.

وفيما يلي الفيديو؛ هذه الخدعة جيدة للغاية ووضعها موضع التنفيذ لن يستغرق أكثر من دقيقتين.

حيل لتنظيف السيارة وتركها كأنها جديدة

باستعمال رغوة تنظيف الفرن الرائعة لتنظيف الحافات، يمكنك تنظيف المركبة بشكل جيد للغاية. انتظر بعض الوقت قبل شطفها بالكثير من الماء. تقوم رغوة تنظيف الفرن بإزالة جميع أنواع الشحوم وكذلك البقع الناتجة عن الغبار من وسادات الفرامل.

خل النبيذ الأبيض من أفضل منتجات التنظيف في المنزل، وله أيضًا تطبيقات متعددة؛ حيث يمكن تنظيف السيارة به. قم بخلط بنسبة 10٪ من الخل الأبيض مع الماء وبمساعدة الجريدة، سيتم تلميع الزجاج بشكل ممتاز.

إذا كانت البقع صعبة على سجاد السيارة، فبمجرد تنظيفها بالمكنسة الكهربائية، يمكنك فركها بفرشاة رطبة. إذا لم تُنظف بعد، استخدم خليطًا من الخل الأبيض وصودا الخبز لتشكيل عجينة. ثم افرك الأوساخ بفرشاة أسنان ذات شعيرات خشنة.

من أجل تنظيف المصابيح الأمامية، امسحها أولا بإسفنجة مبللة بالماء والصابون. ثم امسح بقطعة قماش ناعمة واتركيها تجف. إذا كانت لا تزال متسخة، ضع مزيجًا من الخل والماء في زجاجة رذاذ. اتركه لبضع دقائق، ثم استخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة لعمل حركات دائرية لإزالتها دون ترك علامات.

كما ترى، هناك العديد من الحيل البسيطة والفعالة لجعل سيارتك تبدو وكأنها جديدة.