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أفضل طريقة لإزالة الخدوش من السيارة دون الذهاب إلى الورشة

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
طريقة مهمة لأزالة الخدوش من السيارة watanserb.com
طريقة مهمة لأزالة الخدوش من السيارة
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وطن-تعدّ الشبكة الاجتماعية الـ TikTok، الأكثر شعبية في الوقت الحالي. وعلى الرغم من أن هذا التطبيق يحمل العديد من المواهب؛ من الرقصات إلى التحديات، يمكننا أيضًا تعلم الحيل المفيدة جدًا في حياتنا اليومية.

انتشر هذا الأسبوع حيلة لإزالة علامات الخدوش من السيارة.

وفيما يلي استعرضت صحيفة “أوك دياريو” طريقة لإزالة الخدوش من السيارة:

يمكننا بحسب الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع من إزالة الخدوش والعلامات من أي مركبة، طالما لم يكن هناك انبعاج. ما يجب علينا القيام به هو نقع إسفنجة أو خرقة في الزيت و تمريرها على المنطقة المتضررة. بعد ذلك، نمرر أداة تنظيف من الفولاذ المقاوم للصدأ دون خوف لأنها لن تخدشها لأن الزيت يعمل كحاجز وقائي.

أداة تنظيف من الفولاذ المقاوم للصدأ دون خوف لأنها لن تخدشها لأن الزيت يعمل كحاجز وقائي
أداة تنظيف من الفولاذ المقاوم للصدأ دون خوف لأنها لن تخدشها لأن الزيت يعمل كحاجز وقائي

حيلة لتبريد السيارة في دقيقة واحدة دون استخدام مكيف الهواء

لكن وفقا لما ترجمته “وطن“، الجانب السلبي الوحيد لهذه الطريقة؛ هو أن السيارة تفقد أيضًا القليل من الطلاء. لكن يمكننا حل هذه المشكلة عن طريق وضع طلاء أظافر بلون السيارة.

وفيما يلي  الفيديو؛ هذه الخدعة جيدة للغاية ووضعها موضع التنفيذ لن يستغرق أكثر من دقيقتين.

حيل لتنظيف السيارة وتركها كأنها جديدة

  • باستعمال رغوة تنظيف الفرن الرائعة لتنظيف الحافات، يمكنك تنظيف المركبة بشكل جيد للغاية. انتظر بعض الوقت قبل شطفها بالكثير من الماء. تقوم رغوة تنظيف الفرن بإزالة جميع أنواع الشحوم وكذلك البقع الناتجة عن الغبار من وسادات الفرامل.
@autoescuelamikel

Cómo quitar marcas de pintura de otro coche.

♬ sonido original – autoescuelamikel

  • خل النبيذ الأبيض من أفضل منتجات التنظيف في المنزل، وله أيضًا تطبيقات متعددة؛ حيث يمكن تنظيف السيارة به. قم بخلط بنسبة 10٪ من الخل الأبيض مع الماء وبمساعدة الجريدة، سيتم تلميع الزجاج بشكل ممتاز.

هل هناك خطورة في ترك زجاجة ماء في السيارة؟ 

  • إذا كانت البقع صعبة على سجاد السيارة، فبمجرد تنظيفها بالمكنسة الكهربائية، يمكنك فركها بفرشاة رطبة. إذا لم تُنظف بعد، استخدم خليطًا من الخل الأبيض وصودا الخبز لتشكيل عجينة. ثم افرك الأوساخ بفرشاة أسنان ذات شعيرات خشنة.
ما يجب علينا القيام به هو نقع إسفنجة أو خرقة في الزيت و تمريرها على المنطقة المتضررة.
ما يجب علينا القيام به هو نقع إسفنجة أو خرقة في الزيت و تمريرها على المنطقة المتضررة.
  • من أجل تنظيف المصابيح الأمامية، امسحها أولا بإسفنجة مبللة بالماء والصابون. ثم امسح بقطعة قماش ناعمة واتركيها تجف. إذا كانت لا تزال متسخة، ضع مزيجًا من الخل والماء في زجاجة رذاذ. اتركه لبضع دقائق، ثم استخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة لعمل حركات دائرية لإزالتها دون ترك علامات.

كما ترى، هناك العديد من الحيل البسيطة والفعالة لجعل سيارتك تبدو وكأنها جديدة.

القيادة بسرعة عندما تكون السيارة باردة يهدر الوقود .. نصيحة لتوفير المال

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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