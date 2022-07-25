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برقم فلكي.. بيع حزام محمد علي كلاي الأسطوري في مزاد علني

باسل النجار
كتب باسل النجار
بيع حزام محمد علي كلاي watanserb.com
بيع حزام محمد علي كلاي
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وطن– أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأنه تم بيع حزام بطولة محمد علي كلاي، الأسطوري والذي فاز به في بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل عام 1974، والذي اشتهر باسم “معركة الأدغال Rumble in the Jungle” في مزاد يوم الأحد، الماضي مقابل 6.18 مليون دولار.

حزام محمد علي كلاي يباع برقم فلكي

وكان الفائز بالمزاد في المنافسة المحتدمة على الحزام، هو جيم إيرساي مالك فريق “إنديانابوليس كولتس”، وفقًا لما ذكرته شركة “Heritage Auctions” في دالاس.

وفي تغريدة له، الأحد، أكد “Irsay” أنه حصل على الحزام ليضم إلى مجموعته الخاصة من موسيقى الروك والتاريخ الأمريكي، وتذكارات ثقافة البوب ​​التي تجوب البلاد حاليًا.

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وسيتم عرض الحزام في 2 أغسطس، في نافي بيير بشيكاغو، وفي 9 سبتمبر في إنديانابوليس.

وقال كريس آيفي، مدير المزادات الرياضية في “هيرتيدج” في بيان: “بعد عدة ساعات من مشاهدة اثنين من مقدمي العطاءات يتجولان ذهابًا وإيابًا فوق هذا الحزام، ثبت أن هذه معركة تستحق”.

وكانت المعركة التي خاضها محمد علي كلاي عام 1974 واحدة من أكثر اللحظات التي لا تنسى في الملاكمة.

وأوقف محمد علي جورج فورمان، لاستعادة لقب الوزن الثقيل في دولة زائير الأفريقية. وفاز عليه في القتال بالضربة القاضية في الجولة الثامنة.

من هو محمد علي كلاي؟

ويشار إلى أن محمد علي كلاي من مواليد 17 يناير 1942، وتوفي في 3 يونيو 2016،وهو ملاكم أمريكي، ولد باسم كاسيوس مارسيلوس كلاي جونيور، في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي.

وتوفي “كلاي” عن عمر ناهز 74 عاماً بعد صراع طويل مع مرض شلل الرعاش (باركنسون).

وولد محمد علي لعائلة أميركية سوداء من الطبقة المتوسطة. واعتنق الإسلام في عام 1964م وغير اسمه إلى محمد علي دون اسمه الأخير -كلاي-.

بطولات محمد علي كلاي

وفاز كلاي ببطولة العالم للوزن الثقيل ثلاث مرات على مدى عشرين عاماً في 1964 و1974 و1978.

وفي عام 1999 توج بلقب «رياضي القرن»، وهي جائزة مقدمة من مجلة «سبورتس ايلاستريتد»، كما حصل على نفس اللقب بعد استفتاء أقامته صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالي.

وكان “كلاي” يصف نفسه بـأنه «يطير كالفراشة ويلسع كالنحلة»، وهو صاحب أسرع وأقوى لكمة في العالم.

حيث تعادل قوتها ـ بحسب الإحصاءات ـ حوالي 1,000 باوند.

واعتزل محمد علي الملاكمة عام 1981 وقد كان عمره 39 عامًا، بعد مسيرة حافلة تضمنت 56 فوزا منها 37 بالضربة القاضية وخمس هزائم.

وتوج باللقب العالمي ثلاث مرات مختلفة، وفي 26 مايو 2000 تم سن قانون بإسمه من طرف الكونغرس عرف بقانون “علي” من أجل حماية حقوق الملاكمين.

وفاة الأسطورة ‫#‏محمد_علي_كلاي‬ تشعل مشاهير العرب والرياضة في مواقع التواصل

المصدرأسوشيتد برس ، ترجمة وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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