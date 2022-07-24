مانشستر يونايتد يوافق على رحيل رونالدو ومكافأة مغرية لتين هاج بشرط وحيد!

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وطن – ذكرت تقارير صحفية، بأن نادي مانشستر يونايتد وافق على رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، معاراً عن الشياطين الحمر لأي نادٍ يرغب في ضمه خلال سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

وأفادت صحيفة (ميرور) البريطانية، بأن نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، مستعد للاستغناء عن خدمات البرتغالي رونالدو هذا الصيف على سبيل الإعارة، حيث طلب من الأخير الموافقة على تجديد عقده لعام إضافي أخر. أي حتى صيف عام 2024.

كما وأوضحت، بأن مانشستر يونايتد، سيوافق على السماح للاعب بالرحيل معاراً مع تجديد عقده لعام إضافي، من أجل العود إلى صفوفه الصيف المقبل.

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مانشستر يونايتد يوافق على رحيل رونالدو

وأضافت الصحيفة، ” رونالدو طلب من إدارة النادي بوقت سابق، السماح له بالرحيل هذا الصيف في حال تلقيه العرض المناسب. بعد الفشل مع زملائه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا”.

🚨🚨 ستيف بايتس – ديلي ميرور | • مانشستر يونايتد مستعدين للسماح لـ رونالدو بمغادرة النادي لكن على سبيل الإعارة فقط. • يرغب مانشستر يونايتد بتفعيل خيار التجديد في عقد رونالدو حتى يعود للنادي في الصيف القادم. 🔴🇵🇹 pic.twitter.com/QYzCMrKdbs — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) July 23, 2022

كما وارتبط صاروخ ماديرا رونالدو، بالعديد من الأندية في القارة الأوروبية (العجوز)، كان من أبرزها تشيلسي، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، وكان أخرها أتلتيكو مدريد.

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ولا يزال رونالدو لم يشارك بعد منذ نهاية الموسم المنصرم وحتى يومنا هذا، مع صفوف فريق مانشستر يوناتيد في التدريبات الجماعية، أو حتى الالتحاق في المباريات الودية للأندية الماضية بسبب مشاكل عائلية.

تين هاج والمكافأة المغرية

وفي سياق أخر، كشفت صحيفة (ذا صن) البريطانية، بأن المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد. يمتلك بنداً في عقده مع النادي الإنجليزي يتيح له الحصول على مكافأة مالية مغرية حال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم بعد المقبل.

كما وبينت الصحيفة، بأن المدرب تين هاج سيحصل على 3 ملايين جنيه إسترليني، في حال قيادة الفريق من جديد بالعبور إلى دوري أبطال أوروبا.

تين هاج عن قلقه من استمرار غياب رونالدو عن مانشستر يونايتد: لا يوجد جديد! 🗣️🔴 pic.twitter.com/2SE0SwHJaP — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 22, 2022

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ويتلقى الهولندي تين هاج، راتب 9 ملايين جنيه إسترليني سنوياً، وهو ما يعادل نصف ما يتقاضاه المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لبطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي.

وخاض مانشستر يونايتد منذ تولي المدرب تين هاج تدريب الشياطين الحمر، 4 مباريات ودية في آسيا وأسترليا. استطاع من خلالها تحقيق الفوز في 3 مباريات منها، والتعادل في مباراة وحيدة أمام أستون فيلا.

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