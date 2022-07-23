مضيفة طيران تكشف عن طرق تمكّنك من الأكل والشرب مجانا على متن الطائرة

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وطن-إنها بداية موسم الصيف؛ حيث يتسارع الناس في شتى أنحاء العالم لقضاء العطلة الصيفية. فإذا كنت معتادًا على السفر بالطائرة، فأنت تعلم بالتأكيد أنه من الممكن الحصول على وجبة ومشروبات اعتمادًا على مدة الرحلة وشركة الطيران المختارة، ولكنها ليست دائمًا مجانية.

كشفت مضيفة طيران أنه من الممكن الحصول على وجبة ومشروب بصفة مجانية في أثناء رحلتك. فهناك نصائح ستسمح لك بالحصول على هذه الخدمات المجانية الصغيرة إذا سافرت للذهاب في إجازة.

وحتى ولو كنت تسافر في الدرجة الاقتصادية، يمكنك الحصول على وجبة مميزة ومشروبات مجانية، وفقا لما نشرته مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية.

كيف تحصل على وجبة مجانية ومشروب عند السفر بالطائرة؟

إذا كنت تسافر مع شركة طيران منخفضة التكلفة، فربما لن تحصل على وجبات مجانية على متن الطائرة أو حتى المشروبات المدرجة في سعر التذكرة.

لأنك دفعت مبلغا أقل مقابل تذكرة الطائرة الخاصة بك، سيتعين عليك دفع مقابل الخدمات التي ستحتاجها على متن الطائرة. لكن المضيفة شاركت أسرار الرحلة لتجعلك تستمتع بتجربة ممتعة في أثناء رحلتك وبخدمات مجانية على متن الطائرة.

فيما يلي شرحت مضيفة طيران متقاعدة لموقع SFGATE، وهو موقع إعلامي، كيفية الحصول على وجبات ومشروبات مجانية على متن الطائرة:

كن لطيفا مع الطاقم على متن الطائرة

للحصول على وجبة ومشروبات مجانية في أثناء رحلتك، عليك فقط أن تكون مهذبًا مع الطاقم الذي ستلتقي به على متن الطائرة. من المستحسن أن يكون لديك حد أدنى من الامتنان تجاه المضيفين والمضيفات على متن الطائرة.

على سبيل المثال، يمكن من خلال قول”صباح الخير” أو “أتمنى لك قضاء يوم جيد” أن يجعل الطاقم سعيدًا لأنهم نادرًا ما يتلقون علامات الاهتمام هذه. مجرد التحلي باللباقة والدفء؛ يمكن أن يساعدك على الحصول على مشروبات مجانية ووجبة في أثناء رحلتك.

أحضر الشوكولاتة إلى الطاقم على متن الطائرة

حسبما ترجمته “وطن“، للحصول على خدمات مجانية على متن رحلتك، لا يوجد شيء أجمل من تقديم القليل من الاهتمام للمضيفين والمضيفات الذين ستلتقي بهم على متن الطائرة أو عند الصعود. على سبيل المثال، يمكنك الذهاب إلى السوق الحرة لشراء بعض الحلويات أو الشوكولاتة وتقديمها للمضيفين الذين سيرحبون بك على متن الطائرة.

مقابل بضعة يورو، يمكنك أن تشكرهم على ترحيبهم وخدمتهم الممتعة. إن تقديم الشوكولاتة أو الحلويات للطاقم، يشبه تقديم مكافئة للنادل في المطعم. هكذا سيضمن لك الطاقم رحلة ممتعة.

بفضل هذه اللمسات الصغيرة، سيشعر المضيفين والمضيفات بالامتنان وستحصل على مزايا معينة على متن الطائرة.

إذا فاتتك وجبة مجدولة على متن الطائرة، فقد تتم ترقيتك مجانًا لتحصل على وجبة مميزة

إذا كان لديك مقعد في الدرجة الاقتصادية على متن الطائرة وكنت في رحلة طويلة، فقد تفوتك وجبة إذا غفوت. يمكنك أن تطلب من مضيفة الطيران أن تقدم لك وجبة أخرى. في هذه الحالة، يمكن للمضيف أو المضيفة أن تقدم لك وجبة من الدرجة الأولى من فئة رجال الأعمال مع منتجات ذات جودة أفضل وخدمة مميزة، إذا لم تجد لديها وجبة مخصصة للدرجة الاقتصادية.

حتى إذا كنت مسافرًا مع شركة طيران منخفضة التكلفة، فهناك أشياء مجانية يمكنك طلبها على متن الطائرة. على سبيل المثال، إذا كنت لا تزال جائعًا بعد تناول الوجبة، فيمكنك طلب حصة مضاعفة. وللترفيه عن نفسك قليلا، يمكن أن يقدم لك القبطان لحسن الحظ جولة في قمرة القيادة. من يدري !