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اقتصاد

انخفاض جماعي.. سعر الدولار والعملات الأخرى في السوق السوداء بالسودان

باسل النجار
كتب باسل النجار
الدولار في السودان watanserb.com
الدولار في السودان
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وطن- شهد سعر الدولار وبقية العملات الأجنبية انخفاضا جماعيا أمام الجنيه السوداني بالسوق الموازية (السوداء)، اليوم السبت 23 يوليو 2022، مع بداية تعاملات هذا الأسبوع.

سعر الدولار اليوم في السودان بالسوق السوداء

وانخفض سعر الدولار داخل السوق السوداء بالسودان، بحسب ما أفاد متعاملين بها لـ(وطن) إلى 565 جنيها للشراء، و570 جنيها للبيع.

فيما كان السعر داخل السوق الموازية قد وصل، الخميس، بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى 567 جنيها للشراء، مقابل 573 جنيها للبيع.

وكان سعر الدولار قد شهد هبوطا مفاجئا داخل السوق السوداء بالسودان، بداية الأسبوع الماضي، وعاود الارتفاع نوعا ما بآخر الأسبوع أمام الجنيه السوداني.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

هذا وهبط ايضا سعر الدولار داخل بنوك السودان اليوم، السبت.

ووصل سعر صرف الدولار داخل بنك الخرطوم الحكومي بالسودان ـ بحسب أحدث نشرة للبنك ـ، عند 563 جنيها للشراء، و567.22 جنيها للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وهبط أيضا سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء لـ580 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 574.93 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقق اليوم سعر 681 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 675.71 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 150 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 148.19 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

حافظ الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء على سعره عند مستوى 155 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 153.31 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وهبط ايضا سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، لـ 155 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 153.90 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

وهبط سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1496 جنيها.

فيما بلغ سعره داخل بنك الخرطوم1493.76 جنيها.

وتحرص (وطن) على متابعة سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، داخل السوق الموازي (السوداء) بالسودان، لحظة بلحظة نقلا عن متعاملين بهذه السوق، لنقل أحدث سعر لمتابعينا من السودان والسوادنيين خارج بلادهم.

سعر الدولار في السودان اليوم السبت 23 يوليو 2022 بعد قرار الجيش التخلي عن السلطة للمدنيين

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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