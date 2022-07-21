هذا ما قاله بايدن بأول ظهور له بعد إصابته بكورونا (فيديو)

- Advertisement -

وطن– طمأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، شعبه بأنه بخير بعد فحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

أول ظهور لبايدن بعد إصابته بكورونا

وظهر “بايدن” في مقطع فيديو من حديقة البيت الأبيض، هو يقول إنه بخير شاكراً اهتمام من سأل عنه.

An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu — President Biden (@POTUS) July 21, 2022

وقال الرئيس الأمريكي في كلمته ما نصه:”مرحبا يا أصدقاء، أعتقد انكم سمعتم، هذا الصباح أنه ثبتت إصابتي بكوفيد، لكنني تلقيت جرعتين من اللقاح المضاد، وجرعتي تعزيز”.

وكشف بايدن أن الأعراض التي ظهرت عليه خفيفة، مشيرا إلى أنه قد أنجز الكثير من الأعمال، شاكرا الجميع على اهتمامهم.

تغريدات جو بايدن

وفي تغريدة له على حسابه في” تويتر” أيضا، أشار إلى أنه تلقى اتصالات من السيناتور “كيسي” وعضو الكونجرس “كارترايت”. والعمدة “كوجنيتي” ليبلغهم عن أسفه بشأن اضطراره إلى إلغاء رحلة مقررة إلى الكومنولث.

ورافقت التغريدة صورة للرئيس يبتسم على مكتبه، بدون قناع، في مقر البيت الأبيض.

An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu — President Biden (@POTUS) July 21, 2022

وكان طبيب “جو بايدن” قد كشف، الخميس، أنه مصاب بفيروس “كوفيد-19”.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن، الدكتور “أشيش” منسق فيروس كورونا بالبيت الأبيض، قوله إن بايدن79 عاما لم يكن مصابا بالحمى صباح الخميس.

موضحا أنه يعاني من سيلان في الأنف وسعال جاف ويشعر ببعض التعب.

“يعمل الآن عن بعد”

وفي مذكرة تم إرسالها إلى الموظفين حصلت عليها “سي إن إن” ، قال رئيس موظفي البيت الأبيض رون كلاين، إن بايدن سيعمل عبر الهاتف وعبر الفيديو خلال الأيام القليلة المقبلة بعد النتيجة الإيجابية.

هل زوجة بايدن مصابة؟

وكشف البيت الأبيض ـ حسب المصدر- عن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا، موضحا أن أعراضه بعد اختبار كورونا الإيجابي معتدلة، وهو يعمل الآن عن بعد.

فيما جاءت نتيجة اختباره زوجة بايدن لفيروس كورونا سلبية، وقالت للصحفيين في ديترويت: “تحدثت معه “جو بايدن” قبل دقائق قليلة. إنه بخير ويشعر بتحسن.”

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها اختبار بايدن نتيجة إيجابية لكوفيد-19. وكان آخر اختبار سلبيا له، يوم الثلاثاء.

“دواء مضاد للفيروسات”

وبدورها كشفت “كارين جان بيير” السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض أن بايدن “بدأ بتناول عقار Paxlovid”.

موضحة أنه وفقا لإرشادات مركز السيطرة على الأمراض، سوف يعزل في البيت الأبيض.

عناق ومصافحة!

ويأتي التشخيص الإيجابي للرئيس بعد أقل من أسبوع من زيارته إلى الشرق الأوسط، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين من إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وأثناء تواجده في الخارج، شوهد بايدن وهو يصافح ويضرب بقبضته ويعانق قادة آخرين.

ويعمل البيت الأبيض حاليا على تتبع جهات الاتصال لأولئك الذين ربما كانوا على اتصال وثيق ببايدن.