هذا ما قاله بايدن بأول ظهور له بعد إصابته بكورونا (فيديو)

وطن– طمأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، شعبه بأنه بخير بعد فحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وظهر “بايدن” في مقطع فيديو من حديقة البيت الأبيض، هو يقول إنه بخير شاكراً اهتمام من سأل عنه.

An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu

— President Biden (@POTUS) July 21, 2022