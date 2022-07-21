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هذا ما قاله بايدن بأول ظهور له بعد إصابته بكورونا (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
أول ظهور لبايدن بعد إصابته بكورونا watanserb.com
أول ظهور لبايدن بعد إصابته بكورونا
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وطن– طمأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، شعبه بأنه بخير بعد فحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

أول ظهور لبايدن بعد إصابته بكورونا

وظهر “بايدن” في مقطع فيديو من حديقة البيت الأبيض، هو يقول إنه بخير شاكراً اهتمام من سأل عنه.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمته ما نصه:”مرحبا يا أصدقاء، أعتقد انكم سمعتم، هذا الصباح أنه ثبتت إصابتي بكوفيد، لكنني تلقيت جرعتين من اللقاح المضاد، وجرعتي تعزيز”.

بايدن يتحدث عن إصابته بالسرطان وتوضيح عاجل من البيت الأبيض

وكشف بايدن أن الأعراض التي ظهرت عليه خفيفة، مشيرا إلى أنه قد أنجز الكثير من الأعمال، شاكرا الجميع على اهتمامهم.

تغريدات جو بايدن

وفي تغريدة له على حسابه في” تويتر” أيضا، أشار إلى أنه تلقى اتصالات من السيناتور “كيسي” وعضو الكونجرس “كارترايت”. والعمدة “كوجنيتي” ليبلغهم عن أسفه بشأن اضطراره إلى إلغاء رحلة مقررة إلى الكومنولث.

ورافقت التغريدة صورة للرئيس يبتسم على مكتبه، بدون قناع، في مقر البيت الأبيض.

وكان طبيب “جو بايدن” قد كشف، الخميس، أنه مصاب بفيروس “كوفيد-19”.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن، الدكتور “أشيش” منسق فيروس كورونا بالبيت الأبيض، قوله إن بايدن79 عاما لم يكن مصابا بالحمى صباح الخميس.

موضحا أنه يعاني من سيلان في الأنف وسعال جاف ويشعر ببعض التعب.

“يعمل الآن عن بعد”

وفي مذكرة تم إرسالها إلى الموظفين حصلت عليها “سي إن إن” ، قال رئيس موظفي البيت الأبيض رون كلاين، إن بايدن سيعمل عبر الهاتف وعبر الفيديو خلال الأيام القليلة المقبلة بعد النتيجة الإيجابية.

هل زوجة بايدن مصابة؟

وكشف البيت الأبيض ـ حسب المصدر- عن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا، موضحا أن أعراضه بعد اختبار كورونا الإيجابي معتدلة، وهو يعمل الآن عن بعد.

فيما جاءت نتيجة اختباره زوجة بايدن لفيروس كورونا سلبية، وقالت للصحفيين في ديترويت: “تحدثت معه “جو بايدن” قبل دقائق قليلة. إنه بخير ويشعر بتحسن.”

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها اختبار بايدن نتيجة إيجابية لكوفيد-19. وكان آخر اختبار سلبيا له، يوم الثلاثاء.

“دواء مضاد للفيروسات”

وبدورها كشفت “كارين جان بيير” السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض أن بايدن “بدأ بتناول عقار Paxlovid”.

موضحة أنه وفقا لإرشادات مركز السيطرة على الأمراض، سوف يعزل في البيت الأبيض.

عناق ومصافحة!

ويأتي التشخيص الإيجابي للرئيس بعد أقل من أسبوع من زيارته إلى الشرق الأوسط، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين من إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وأثناء تواجده في الخارج، شوهد بايدن وهو يصافح ويضرب بقبضته ويعانق قادة آخرين.

ويعمل البيت الأبيض حاليا على تتبع جهات الاتصال لأولئك الذين ربما كانوا على اتصال وثيق ببايدن.

بايدن راكع أمام محمد بن سلمان.. حقيقة الصورة الرائجة بالسعودية

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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