هالاند مسلم!؟ .. “سجود وتغريدة” يفتحان باب الأسئلة عن ديانته (شاهد)

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وطن – مرّة أخرى، تجدد الجدل حول ديانة اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند، بعد تغريده على حسابه في “تويتر” بعبارة “إن شاء الله”، وهو ما فتح الباب للتساؤل عن إمكانية اعتناقه الإسلام .

هالاند علق على تغريدة نشرها حساب “سيتي إكسترا” (City Xtra) يهنئه فيها بعيد ميلاده الـ22، الذي يوافق يوم 21 يوليو/تموز، حيث رد قائلا “شكرا، المباراة الأولى أمام بايرن ميونخ إن شاء الله”.

Thanks! Debut vs Bayern Inshallah 🙌🏻 https://t.co/iH6SoWljqJ — Erling Haaland (@ErlingHaaland) July 21, 2022

دفع ردّ هالاند بعبارة “ان شاء الله” مغردين للتساؤل عن “إسلام” اللاعب، وكتبت مغرد: “هل هو مسلم”؟.

Is he Muslim? — Dalia Khashan💎🔰 (@KhashanDalia) July 21, 2022

بينما نصحه آخر بالحفاظ على صلاة الفجر وكتب: “ما شاء أخي إرلينج.. احرص على صلاة الفجر أيضا”.

mashallah brother Erling, make sure to pray Fajr too — Marco (@ftblShush) July 21, 2022

في حين قال مغرد ثالث: “إنه ليس مسلمًا، ولا شيء سيئ في استخدام هذه الكلمة. يجب ألا تكون مسلما لتقول إن شاء الله.”

He is not a Muslim, nothing bad in using that word though. You must not be a Muslim to say inshallah. — God's plan (@Barcabritd) July 21, 2022

واتفق مع هذا الرأي مغرد آخر وكتب: “ليس عليك أن تكون مسلمًا لاستخدام الكلمات الإسلامية. فهذا يدل على أنك شخصية جيدة ومحترمة ومحبّة.فأنت بالفعل رجل منا … أتمنى أن يساعدك الله في كل النجاح ويقودك إلى الطريق الصحيح”.

You dont have to be Muslim to use islamic words, this shows that you are a quality personal, respectful and loving, you are already one of us man… May Alalh help you in all success and lead you the right path — saul Nigues (@Mouad79651031) July 21, 2022

واعتاد هالاند على قول الحمد لله في تعليقاته الموسم الماضي، كما أثار جدلا واسعا عندما سجد بعد تسجيله هدفا لفريقه السابق بوروسيا دورتموند في مرمى إشبيلية الإسباني، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا في فبراير/شباط 2021.

وانتقل هالاند إلى مانشستر سيتي هذا الصيف قادما من دورتموند في صفقة انتقال بلغت 60 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لفسخ العقد.

يعرف هالاند، باعتباره هدافًا بشكل مذهل، وبسرعته وأداؤه الرياضي وقوته، مما أكسبه لقب “ترمنايتور” من قبل العديد من المعجبين به.