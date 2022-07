هالاند مسلم!؟ .. “سجود وتغريدة” يفتحان باب الأسئلة عن ديانته (شاهد)

وطن – مرّة أخرى، تجدد الجدل حول ديانة اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند، بعد تغريده على حسابه في “تويتر” بعبارة “إن شاء الله”، وهو ما فتح الباب للتساؤل عن إمكانية اعتناقه الإسلام .

هالاند علق على تغريدة نشرها حساب “سيتي إكسترا” (City Xtra) يهنئه فيها بعيد ميلاده الـ22، الذي يوافق يوم 21 يوليو/تموز، حيث رد قائلا “شكرا، المباراة الأولى أمام بايرن ميونخ إن شاء الله”.

دفع ردّ هالاند بعبارة “ان شاء الله” مغردين للتساؤل عن “إسلام” اللاعب، وكتبت مغرد: “هل هو مسلم”؟.

بينما نصحه آخر بالحفاظ على صلاة الفجر وكتب: “ما شاء أخي إرلينج.. احرص على صلاة الفجر أيضا”.

في حين قال مغرد ثالث: “إنه ليس مسلمًا، ولا شيء سيئ في استخدام هذه الكلمة. يجب ألا تكون مسلما لتقول إن شاء الله.”

He is not a Muslim, nothing bad in using that word though. You must not be a Muslim to say inshallah.

واتفق مع هذا الرأي مغرد آخر وكتب: “ليس عليك أن تكون مسلمًا لاستخدام الكلمات الإسلامية. فهذا يدل على أنك شخصية جيدة ومحترمة ومحبّة.فأنت بالفعل رجل منا … أتمنى أن يساعدك الله في كل النجاح ويقودك إلى الطريق الصحيح”.

You dont have to be Muslim to use islamic words, this shows that you are a quality personal, respectful and loving, you are already one of us man… May Alalh help you in all success and lead you the right path

