الخميس, يوليو 21, 2022
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هالاند مسلم!؟ .. “سجود وتغريدة” يفتحان باب الأسئلة عن ديانته (شاهد)

استخدم عبارة "إن شاء الله"

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ديانة هالاند تثير الجدل وتساؤلات عن اعتناقه الإسلام watanserb.com
انتقل هالاند إلى مانشستر سيتي هذا الصيف قادما من دورتموند
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وطن – مرّة أخرى، تجدد الجدل حول ديانة اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند، بعد تغريده على حسابه في “تويتر” بعبارة “إن شاء الله”، وهو ما فتح الباب للتساؤل عن إمكانية اعتناقه الإسلام .

هالاند علق على تغريدة نشرها حساب “سيتي إكسترا” (City Xtra) يهنئه فيها بعيد ميلاده الـ22، الذي يوافق يوم 21 يوليو/تموز، حيث رد قائلا “شكرا، المباراة الأولى أمام بايرن ميونخ إن شاء الله”.

دفع ردّ هالاند بعبارة “ان شاء الله” مغردين للتساؤل عن “إسلام” اللاعب، وكتبت مغرد: “هل هو مسلم”؟.

بينما نصحه آخر بالحفاظ على صلاة الفجر وكتب: “ما شاء أخي إرلينج.. احرص على صلاة الفجر أيضا”.

في حين قال مغرد ثالث: “إنه ليس مسلمًا، ولا شيء سيئ في استخدام هذه الكلمة. يجب ألا تكون مسلما لتقول إن شاء الله.”

واتفق مع هذا الرأي مغرد آخر وكتب: “ليس عليك أن تكون مسلمًا لاستخدام الكلمات الإسلامية. فهذا يدل على أنك شخصية جيدة ومحترمة ومحبّة.فأنت بالفعل رجل منا … أتمنى أن يساعدك الله في كل النجاح ويقودك إلى الطريق الصحيح”.

واعتاد هالاند على قول الحمد لله في تعليقاته الموسم الماضي، كما أثار جدلا واسعا عندما سجد بعد تسجيله هدفا لفريقه السابق بوروسيا دورتموند في مرمى إشبيلية الإسباني، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا في فبراير/شباط 2021.

وانتقل هالاند إلى مانشستر سيتي هذا الصيف قادما من دورتموند في صفقة انتقال بلغت 60 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لفسخ العقد.

يعرف هالاند، باعتباره هدافًا بشكل مذهل، وبسرعته وأداؤه الرياضي وقوته، مما أكسبه لقب “ترمنايتور” من قبل العديد من المعجبين به.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل - وكالات
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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