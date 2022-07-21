الخميس, يوليو 21, 2022
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حياتنا

عادة شائعة عند الإستحمام تسبب نوبة قلبية…إحذر منها!

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
عادة شائعة عند الإستحمام تسبب نوبة قلبية.. إحذر منها! watanserb.com
الاستحمام بالماء البارد، قد يكون له تأثير سلبي على الأشخاص المصابين بأمراض القلب.
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وطن- النوبة القلبية هي حالة صحية خطيرة شائعة لا يتمكن فيها القلب من ضخ الدم بشكل يلبي احتياجات الجسم.

 تحدث النوبة القلبية عندما ينسد واحد أو أكثر من الشرايين التاجية، أو عندما يكون تدفق الدم بطيئا للغاية.

تفهم هذه الحالة من حيث ارتباطها بالأمراض المصاحبة الأخرى – وجود أكثر من حالة واحدة في نفس الوقت- مثل ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

يمكن أن يؤدي التوقف المفاجئ في تدفق الدم إلى القلب إلى حرمان العضو من الأكسجين بشكل خطير.

وقد أظهرت بعض الدراسات أن العديد من العادات يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

وفي هذا السياق، تحدثت صحيفة إكسبرس البريطانية عن عادة واحدة في الاستحمام، من شأنها ان تعجل في ظهور أعراض الإصابة بالأمراض القلبية.

أبلغ العديد من ضحايا النوبات القلبية عن ألم في الصدر وضيق في التنفس في اللحظات التي سبقت النوبة.

الاستحمام بالماء البارد

في وقت سابق من هذا العام، قال موقع The Conversation أن الاستحمام بالماء البارد، قد يكون له تأثير سلبي على الأشخاص المصابين بأمراض القلب.

كما أكد الموقع أن الإستحمام بالماء البارد قد يؤدي إلى نوبة قلبية أو عدم انتظام ضربات القلب.

يتتسبب الماء البارد في تقلص الأوعية الدموية في الجلد، مما يزيد من مقاومة تدفق الدم داخل الجسم.

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وبالتالي، يرتفع معدل ضربات القلب مما يجعل من الصعب عليه ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم

كما انه المرجح أن يرتفع الضغط داخل الأوعية الدموية.

يمكن أن يؤدي الإستحمام بالماء البارد أثناء الطقس الحار إلى حدوث أزمات قلبية في صفوف الشباب، وخاصة لدى الأفراد الذين يتمتعون بصحة جيدة.

المصدرإكسبرس البريطانيةـ ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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