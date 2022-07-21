عادة شائعة عند الإستحمام تسبب نوبة قلبية…إحذر منها!

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وطن- النوبة القلبية هي حالة صحية خطيرة شائعة لا يتمكن فيها القلب من ضخ الدم بشكل يلبي احتياجات الجسم.

تحدث النوبة القلبية عندما ينسد واحد أو أكثر من الشرايين التاجية، أو عندما يكون تدفق الدم بطيئا للغاية.

تفهم هذه الحالة من حيث ارتباطها بالأمراض المصاحبة الأخرى – وجود أكثر من حالة واحدة في نفس الوقت- مثل ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

يمكن أن يؤدي التوقف المفاجئ في تدفق الدم إلى القلب إلى حرمان العضو من الأكسجين بشكل خطير.

وقد أظهرت بعض الدراسات أن العديد من العادات يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

وفي هذا السياق، تحدثت صحيفة إكسبرس البريطانية عن عادة واحدة في الاستحمام، من شأنها ان تعجل في ظهور أعراض الإصابة بالأمراض القلبية.

أبلغ العديد من ضحايا النوبات القلبية عن ألم في الصدر وضيق في التنفس في اللحظات التي سبقت النوبة.

الاستحمام بالماء البارد

في وقت سابق من هذا العام، قال موقع The Conversation أن الاستحمام بالماء البارد، قد يكون له تأثير سلبي على الأشخاص المصابين بأمراض القلب.

كما أكد الموقع أن الإستحمام بالماء البارد قد يؤدي إلى نوبة قلبية أو عدم انتظام ضربات القلب.

يتتسبب الماء البارد في تقلص الأوعية الدموية في الجلد، مما يزيد من مقاومة تدفق الدم داخل الجسم.

وبالتالي، يرتفع معدل ضربات القلب مما يجعل من الصعب عليه ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم

كما انه المرجح أن يرتفع الضغط داخل الأوعية الدموية.



يمكن أن يؤدي الإستحمام بالماء البارد أثناء الطقس الحار إلى حدوث أزمات قلبية في صفوف الشباب، وخاصة لدى الأفراد الذين يتمتعون بصحة جيدة.