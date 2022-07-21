حيلة لتبريد السيارة في دقيقة واحدة دون استخدام مكيف الهواء

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وطن-وفقًا لدراسة إسبانية، يمكن أن تصل درجة حرارة داخل السيارة في الصيف إلى 60 درجة؛ عندما تكون درجة الحرارة في الخارج 32 درجة.

في هذا السياق، نشرت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية تقريرا سلطت من خلاله الضوء على درجات الحرارة القصوى التي تمعنا من قيادة السيارة بشكل مريح، بالإضافة إلى استحالة صفها وإيقافها دائما في مكان ظليل، لذلك يمكن أن يصبح الجزء الداخلي من السيارة جحيمًا حقيقيًا. ولحسن الحظ، هناك حيلة بسيطة للغاية لتبريد سيارتك دون تكييف في دقيقة واحدة فقط.

كيف الحيلة لتبريد السيارة؟

بحسب ترجمة “وطن“، أول شيء يجب مراعاته هو أن الجلوس خلف عجلة قيادة سيارة تزيد درجة حرارتها عن 35 درجة، أمر خطير للغاية. والتأثير هو نفسه عمليا عند القيادة بتركيز محتوى الكحول في الدم 0.5 جرام لكل لتر من الدم.

لتجنب أي مخاطر محتملة، يمكننا تطبيق ما يعرف بالحيلة اليابانية. إنها بسيطا للغاية وسريعة وفوق كل شيء فعالة في تقليل درجة الحرارة داخل السيارة. الخطوات التي يجب اتباعها هي:

افتح نافذة باب الراكب الأمامي.

ثم بحركات سريعة، افتح باب الراكب الأمامي عدة مرات وبسرعة كبيرة.

وبهذه الطريقة، نقوم بتهوية السيارة وتمكننا من خفض درجات الحرارة ولو بصفة قليلة دون الحاجة إلى تشغيل مكيف الهواء. بالإضافة إلى ذلك، هناك إجراءات أخرى تعمل بشكل جيد للغاية، مثل حاجب الشمس الذي يتم وضعه على النوافذ الأمامية والخلفية عند إيقاف السيارة.

على الرغم من أن الأمر يبدو سخيفًا، إلا أن حيلة تبريد السيارة لها أساس علمي. من خلال تغيير الضغط داخل السيارة، نتمكن من إفراغ الهواء الساخن من الداخل والذي سيخرج من النافذة، وفي نفس الوقت نقوم بتسهيل دخول الهواء من الخارج عن طريق فتح وإغلاق الباب بحركات سريعة.

نصائح للقيادة في الصيف

من أجل تجنب درجات الحرارة المرتفعة قدر الإمكان، فإن أفضل الأوقات للسفر هي في الصباح الباكر وعند الفجر وعند الغسق. يجب أن تكون درجة الحرارة المثالية للسيارة بين 20 و 23 درجة. وفوق درجة الحرارة هذه، يصبح الجسم أكثر جفافاً وتظهر علامات النوم والتعب.

يُنصح بالتوقف كل ساعتين والاستفادة من عملية الترطيب التي تكون من خلال شرب الماء، كما يمكنك أيضًا شرب منقوع بارد. قد يكون الجفاف خلف عجلة القيادة خطيرًا جدًا لأنه يؤدي إلى عدم الانتباه على الطريق.

بالإضافة إلى ذلك، كما يوصي الخبراء، عليك التخطيط لرحلتك مسبقًا والتحلي بالصبر والهدوء في الاختناقات المرورية.