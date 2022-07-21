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حيلة لتبريد السيارة في دقيقة واحدة دون استخدام مكيف الهواء

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
تكييف السيارة عندما تكون درجة الحرارة العالية watanserb.com
تكييف السيارة عندما تكون درجة الحرارة العالية
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وطن-وفقًا لدراسة إسبانية، يمكن أن تصل درجة حرارة داخل السيارة في الصيف إلى 60 درجة؛ عندما تكون درجة الحرارة في الخارج 32 درجة.

في هذا السياق، نشرت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية تقريرا سلطت من خلاله الضوء على درجات الحرارة القصوى التي تمعنا من قيادة السيارة بشكل مريح، بالإضافة إلى استحالة صفها وإيقافها دائما في مكان ظليل، لذلك يمكن أن يصبح الجزء الداخلي من السيارة جحيمًا حقيقيًا. ولحسن الحظ، هناك حيلة بسيطة للغاية لتبريد سيارتك دون تكييف في دقيقة واحدة فقط.

القيادة بسرعة عندما تكون السيارة باردة يهدر الوقود .. نصيحة لتوفير المال

كيف الحيلة لتبريد السيارة؟

بحسب ترجمة “وطن“، أول شيء يجب مراعاته هو أن الجلوس خلف عجلة قيادة سيارة تزيد درجة حرارتها عن 35 درجة، أمر خطير للغاية. والتأثير هو نفسه عمليا عند القيادة بتركيز محتوى الكحول في الدم 0.5 جرام لكل لتر من الدم.

لتجنب أي مخاطر محتملة، يمكننا تطبيق ما يعرف بالحيلة اليابانية. إنها بسيطا للغاية وسريعة وفوق كل شيء فعالة في تقليل درجة الحرارة داخل السيارة. الخطوات التي يجب اتباعها هي:

هل هناك خطورة في ترك زجاجة ماء في السيارة؟

  • افتح نافذة باب الراكب الأمامي.
  • ثم بحركات سريعة، افتح باب الراكب الأمامي عدة مرات وبسرعة كبيرة.

وبهذه الطريقة، نقوم بتهوية السيارة وتمكننا من خفض درجات الحرارة ولو بصفة قليلة دون الحاجة إلى تشغيل مكيف الهواء. بالإضافة إلى ذلك، هناك إجراءات أخرى تعمل بشكل جيد للغاية، مثل حاجب الشمس الذي يتم وضعه على النوافذ الأمامية والخلفية عند إيقاف السيارة.

فضل الأوقات للسفر هي في الصباح الباكر وعند الفجر وعند الغسق. يجب أن تكون درجة الحرارة المثالية للسيارة بين 20 و 23 درجة
فضل الأوقات للسفر هي في الصباح الباكر وعند الفجر وعند الغسق. يجب أن تكون درجة الحرارة المثالية للسيارة بين 20 و 23 درجة

على الرغم من أن الأمر يبدو سخيفًا، إلا أن حيلة تبريد السيارة لها أساس علمي. من خلال تغيير الضغط داخل السيارة، نتمكن من إفراغ الهواء الساخن من الداخل والذي سيخرج من النافذة، وفي نفس الوقت نقوم بتسهيل دخول الهواء من الخارج عن طريق فتح وإغلاق الباب بحركات سريعة.

نصائح للقيادة في الصيف

من أجل تجنب درجات الحرارة المرتفعة قدر الإمكان، فإن أفضل الأوقات للسفر هي في الصباح الباكر وعند الفجر وعند الغسق. يجب أن تكون درجة الحرارة المثالية للسيارة بين 20 و 23 درجة. وفوق درجة الحرارة هذه، يصبح الجسم أكثر جفافاً وتظهر علامات النوم والتعب.

يُنصح بالتوقف كل ساعتين والاستفادة من عملية الترطيب التي تكون من خلال شرب الماء، كما  يمكنك أيضًا شرب منقوع بارد.
يُنصح بالتوقف كل ساعتين والاستفادة من عملية الترطيب التي تكون من خلال شرب الماء، كما  يمكنك أيضًا شرب منقوع بارد.

يُنصح بالتوقف كل ساعتين والاستفادة من عملية الترطيب التي تكون من خلال شرب الماء، كما  يمكنك أيضًا شرب منقوع بارد. قد يكون الجفاف خلف عجلة القيادة خطيرًا جدًا لأنه يؤدي إلى عدم الانتباه على الطريق.

بالإضافة إلى ذلك، كما يوصي الخبراء، عليك التخطيط لرحلتك مسبقًا والتحلي بالصبر والهدوء في الاختناقات المرورية.

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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