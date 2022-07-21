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رياضة

الزمالك يتوج بكأس مصر على حساب غريمه الأهلي للمرة ال 28 (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الزمالك بطل كأس مصر على حساب الأهلي للمرة ال28 watanserb.com
الزمالك بطل كأس مصر على حساب الأهلي للمرة ال28
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وطن – توج فريق الزمالك البيضاوي بكأس مصر على حساب غريمه التقليدي الأهلي للمرة ال28، بعد تحقيق الفوز عليه في نهائي البطولة المثيرة بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

وافتتح الفارس الأبيض قمة الديربي بالهدف الأول في المباراة عن طريق أحمد سيد زيزو بعد تمريرة عرضية من سيف الدين الجزيري في الدقيقة ال6، لتسكن برأسية جميلة داخل شباك مرمى الأهلي.

مباراة الأهلي والزمالك

وعزز فريق الزمالك المباراة بهدف ثاني في شباك الغريم الأهلي (المارد الأحمر)، في الدقيقة ال30 من توقيع إمام عاشور بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتصطدم في عارضة المرمى وتسكن داخل شباك حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي.

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كما وقلص الأهلي النتيجة بهدف وحيد للمارد الأحمر في المباراة، عن طريق حسام حسن في الدقيقة ال55. بعد استقباله تمريرة عرضية في العمق ليضعها برأسه داخل شباك الزمالك.

وشهدت المباراة الإثارة القوية بين كلا الفريقين، مع المستوى المتواضع الذي قدمه الأهلي في الشوط الأول أمام منافسه الزمالك. لكن عاد بقوة مع بداية الشوط الثاني، حيث كان الأخطر على مرمى حارس الزمالك محمد عواد.

خطأ محمد الشناوي

كما واكتفى الزمالك في تأمين الدور الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، التي صنعت الفارق في المباراة. بالإضافة إلى الخطأ الذي ارتكبه الحارس الشناوي بالخروج من مرماه واستقبال شباكه الهدف الأول.

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كما ونجح الزمالك في التتويج بكأس مصر للمرة ال28 في تاريخ مسيرته بالبطولة المحلية، بينما فشل غريمه الأهلي في الحصول على أول ألقابه بعد خيبة الآمل على المستوى القاري والتتويج بلقب للمرة ال37.

تشكيلة الأهلي المصري

ودخل المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس بتشكيلة أساسية أمام الزمالك في المباراة، حيث كان في حراسة المرمى محمد الشناوي.

كما وجاء في دفاع الفريق كلاً من: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني، بينما في خط الوسط آتي كلاً من اللاعبين، عمرو السولية، أليو ديانغ، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثنائي، أحمد عبد القادر، محمد شريف.

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تشكيلة الزمالك

ولعب المدرب فيريرا بتشكيلة أساسية أمام الأهلي في نهائي كأس مصر، فقد تواجد في حراسة المرمى محمد عواد.

وفي دفاع الفريق آتي كلاً من: محمود حمدي الونش، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح، حسام عبد المجيد. لكن في خط الوسط جاء كلاً من: محمد عبد الغني، إمام عاشور، سيد نيمار، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.

كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على رأس الحربة، سيف الدين الجزيري.

ويتربع فريق الزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة، بينما جاء الأهلي في ثالث جدول الترتيب برصيد 48 نقطة. خلف الوصيف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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