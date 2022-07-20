هذا مصير “جسار الوادعي” بعد تطاوله على الذات الإلهية في السعودية

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وطن- ألقت السلطات السعودية القبض على المواطن السعودي “جسار الوادعي” لتطاوله على الذات الالهية.

القبض على جسار الوادعي

وظهر “الوادعي” في مقطع فيديو وهو يتلفظ بكلمات نابية، طالت الذات الإلهية والمقدسات الإسلامية والشعب السعودي.

السعودية.. القبض على جسار الوادعي المتطاول على الذات الإلهية عبر تطبيق «سناب شات» في فيديو أثار جدلاً وغضباً كبيرين في مواقع التواصل الاجتماعي. pic.twitter.com/hHDBPo8754 — مصدر (@MSDAR_NEWS) July 20, 2022

وبعد ساعات قليلة من انتشار وسم المطالبة بالقبض على الوادعي، تحركت السلطات السعودية وأعلنت اعتقاله.

ونشرت صفحة الأمن العام السعودي، أن شرطة محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير قبضت على مواطن لتطاوله على الذات الإلهية.

انا اقف عاجزه عن الكلام ! الله يوريك عجائب قدرته بالله بلغو عليه @MOISaudiArabia #القبض_على_جسار_الوادعي pic.twitter.com/hwVdtStbCC — ريناد البارقي (@Zx8fSCV37VbRxLy) July 20, 2022

وتبين من اجراءات الإستدلال -بحسب المصدر- أنه يعاني من اعتلالات نفسية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

شرطة محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير تقبض على شخص لتطاوله على الذات الإلهية. pic.twitter.com/E0a8XTAQ15 — الأمن العام (@security_gov) July 20, 2022

مطالبات بإنزال أقسى العقوبات عليه

وطالب مغردون سعوديون بإنزال أقسى العقوبات بحق “الوادعي”، ورأوا أن من سب الله والرسول والدين فيجب معاقبته أشد العقوبة.

وعلق “سعد” في النهاية يقولون مريض نفسي وتقرير وتنتهي السالفة”

وأضاف: “لو عرف الوادعي انه سيعاقب لما نطق ولكن من أمن العقوبة أساء الأدب”.

كما استبعد أن يكون الوادعي مختلاً عقلياً بل يبدو بكامل قواه العقلية، وعليه أن يتحمل قذارة لسانه فأعراض الناس ليست لعبة.

فيما طالب “فايز” بتجاهل “الوادعي”، وغرد: “إلى متى هذا الغباء، كل ما طلع لنا واحد سفيه أو تعبان شهرنا فيه! وسوينا فيه هاشتاق.”

الى متى هذا الغباء !؟

كل ما طلع لنا

واحد سفيه أو تعبان

شهرنا فيه!

وسوينا فيه هاشتاق !

وشهرناه !

أين نحن من مقولة

الفاروق عمر

أميتوا الباطل

بالسكوت عنه 👍

نسأل الله السلامة والعافية

وأن لا يؤاخذنا بما يقوله ويفعله السفهاء منا #نطالب_بالقبض_علي_جسار_الوادعي pic.twitter.com/xYqboycgF9 — faiez (@faiez00236228) July 20, 2022

لينبري آخر للرد عليه قائلاً أن “الباطل لا يٌسكت عليه بل يرد عليه ويعاقب صاحبه كي لا يتمادى”.

واستدرك: ” أن رسولنا الكريم وصحابته رضوان الله عليهم لم يسكتوا عن الباطل”.

الباطل ما يسكت بل يرد عليه ويعاقب صاحبه اما السكوت عنه يجعله يتمادى هل سكت رسولنا الكريم عن الباطل لا ولا صحابته الكرام من بعده وهذه المقوله لم تثبت صحتها عن الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل — ااا (@azifal111) July 20, 2022

التطاول على الذات الإلهية

وبحسب المادة التاسعة من القانون السعودي فأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليونين، أو بإحدى العقوبتين. كل من يرتكب مخالفة المساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص أو السخرية أو الاستهزاء، والإساءة إلى الأنبياء أو الرسل أو أزواجهم بأي صورة من الصور، قولا أو فعلا.