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هذا مصير “جسار الوادعي” بعد تطاوله على الذات الإلهية في السعودية

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
جسار الوادعي watanserb.com
جسار الوادعي
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وطن- ألقت السلطات السعودية القبض على المواطن السعودي “جسار الوادعي” لتطاوله على الذات الالهية.

القبض على جسار الوادعي

وظهر “الوادعي” في مقطع فيديو وهو يتلفظ بكلمات نابية، طالت الذات الإلهية والمقدسات الإسلامية والشعب السعودي.

وبعد ساعات قليلة من انتشار وسم المطالبة بالقبض على الوادعي، تحركت السلطات السعودية وأعلنت اعتقاله.

ونشرت صفحة الأمن العام السعودي، أن شرطة محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير قبضت على مواطن لتطاوله على الذات الإلهية.

وتبين من اجراءات الإستدلال -بحسب المصدر- أنه يعاني من اعتلالات نفسية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

مطالبات بإنزال أقسى العقوبات عليه

وطالب مغردون سعوديون بإنزال أقسى العقوبات بحق “الوادعي”، ورأوا أن من سب الله والرسول والدين فيجب معاقبته أشد العقوبة.

وعلق “سعد” في النهاية يقولون مريض نفسي وتقرير وتنتهي السالفة”

وأضاف: “لو عرف الوادعي انه سيعاقب لما نطق ولكن من أمن العقوبة أساء الأدب”.

كما استبعد أن يكون الوادعي مختلاً عقلياً بل يبدو بكامل قواه العقلية، وعليه أن يتحمل قذارة لسانه فأعراض الناس ليست لعبة.

فيما طالب “فايز” بتجاهل “الوادعي”، وغرد: “إلى متى هذا الغباء، كل ما طلع لنا واحد سفيه أو تعبان شهرنا فيه! وسوينا فيه هاشتاق.”

لينبري آخر للرد عليه قائلاً أن “الباطل لا يٌسكت عليه بل يرد عليه ويعاقب صاحبه كي لا يتمادى”.

واستدرك: ” أن رسولنا الكريم وصحابته رضوان الله عليهم لم يسكتوا عن الباطل”.

التطاول على الذات الإلهية

وبحسب المادة التاسعة من القانون السعودي فأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليونين، أو بإحدى العقوبتين. كل من يرتكب مخالفة المساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص أو السخرية أو الاستهزاء، والإساءة إلى الأنبياء أو الرسل أو أزواجهم بأي صورة من الصور، قولا أو فعلا.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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