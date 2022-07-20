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مضيفة طيران تكشف سراً لا تريد شركات الطيران أن يعرفه المسافرون

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
علامة ممنوع التدخين على باب حمام الطائرة watanserb.com
هناك سببًا "سريًا" آخر لعلامة ممنوع التدخين على باب حمام الطائرة
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وطن – كشفت مضيفة طيران عن “سر” حول أبواب الحمامات على متن الطائرة، تتعلّق بعلامة “ممنوع التدخين على باب الحمام”.

يقضي طاقم المقصورة معظم حياتهم العملية على متن الطائرات، ونتيجة لذلك، لديهم بعض الأسرار التي قد لا يعرفها الركاب.

يستخدم الطاقم المزلاج فقط لفتح الأبواب في حالات الطوارئ
يستخدم الطاقم المزلاج فقط لفتح الأبواب في حالات الطوارئ

وكشفت مضيفة طيران في منتدى Reddit المخصص لـ “الأسرار التي لا تريد شركات الطيران أن يعرفها الناس” حقيقة غير معروفة حول أبواب الحمامات على متن الطائرة.

في حين أن العديد من الركاب يعرفون أن علامة ممنوع التدخين على الباب هي لردع الركاب عن الإضاءة بشكل غير قانوني في المرحاض، وفقًا لما ذكرته المضيفات والمنشورات المتكررة، فإن هناك سببًا “سريًا” آخر.

وأوضح أحد مستخدمي Reddit المسمى Casper042 أن “السر” يتعلق بالسلامة على متن الطائرة.

وأضاف: “لافتة ممنوع التدخين الصغيرة على باب الحمام هي نفسها باب صغير وبها مزلاج بالداخل يسمح لك بفتح أو قفل الباب من الخارج.”

في بعض الطائرات، قد يكون هذا المزلاج الصغير مطويًا بعيدًا تحت علامة “المرحاض” الفضية.

قال أحد أفراد الطاقم: “نحن قادرون على فتح الحمام من الخارج في حالة عجز شخص ما”.

تحت علامة ممنوع التدخين عادة ما يكون هناك ماسك يتم تشغيله بمجرد تشغيله، مما يؤدي إلى تحرير القفل.

وهذا يعني بعد ذلك أن الباب يمكن فتحه من الخارج.

لا يُسمح للركاب باستخدام هذا القفل، ومن المحتمل أن يتم توبيخهم إذا ضبطهم وهم يفعلون ذلك.

بدلاً من ذلك، يوجد المزلاج في حالات الطوارئ فقط.

من المرجح أن يحتاج طاقم الرحلة إلى الوصول إلى الحمام إذا كان شخص ما يعاني من حالة صحية، أو إذا أقفل طفل على نفسه في الحمام عن طريق الخطأ.

ومع ذلك، إذا كان الراكب يدخن بشكل غير قانوني ويرفض التوقف والخروج، فقد يستخدم الطاقم أيضًا المزلاج كملاذ أخير لوقف السلوك.

قال مدرب الطيران السابق كانشيبورام ناراسيمهان، إن الآلية تحتاج أحيانًا إلى أداة صغيرة لإطلاقها.

“الغرض من هذا الحكم هو إنقاذ الراكب الذي فقد وعيه في الداخل أو الطفل الذي لم يتمكن من فتح الباب”.

المصدراكسبرس - ترجمة وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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