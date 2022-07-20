لماذا فقدت نتفليكس نحو مليون مشترك خلال عام 2022؟

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وطن – واجهت شركة نتفليكس تراجعا كبيرا في عدد المشتركين خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك للربع الثاني على التوالي لكن بأقل من توقعات المحللين.

وأفادت المنصة، في بيان، بأن ربحية السهم بلغت 3.20 دولار مقارنة بتوقعات Refinitiv عند 2.94 دولار.

فيما بلغت الإيرادات مستوى 7.97 مليار دولار مقابل توقعات بـ 8.035 مليار دولار.

وفقدت الشركة الأمريكية 970 ألف مشترك في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، علما بأن التوقعات كانت تشير إلى فقدانها مليوني مشترك.

حيلة من #نتفليكس للحد من مشاركة الحسابات.. فهل ترى أن لها الحق في هذا التصرف؟#عينك_على_العالم pic.twitter.com/erK4JzWYCV — العين الإخبارية (@AlAinNews) July 19, 2022

وتتوقع الشركة إضافة مليون مشترك في الربع الثالث الجاري وهو مستوى أقل من توقعات المحللين بإضافة 1.8 مليون.

ووسط تحذيرات من أن ارتفاع الدولار يؤثر أيضا على الإيرادات من المشتركين في الخارج، فإن الشركة تخطط لإطلاق فئة جديدة من الاشتراكات مدعومة بالإعلانات العام المقبل.

وأشارت إلى أنها درست التباطؤ بشكل أكبر، والذي نسبته إلى مجموعة متنوعة من العوامل من بينها مشاركة كلمات المرور والمنافسة والركود الاقتصادي.

خسارة 200 ألف مشترك

وكانت نتفليكس في 19 أعلنت في أبريل الماضي، أنها خسرت 200 ألف مشترك في كل أنحاء العالم في الربع الأول من العام، وهي سابقة منذ أكثر من عشر سنوات.

وكانت شركة نتفليكس، تتصدر قائمة الشركات المفضلة لدى بورصة وول ستريت، لكن حاليا، أصبحت أسهم الشركة على حافة الهاوية.

🎦| تشير التقارير بأن شبكة نتفليكس قد خسرت مليون مشترك في الربع الثاني من هذا العام. – يذكر بأن المنصة قد خسرت 200 ألف مشترك في الربع الأول من عام 2022. pic.twitter.com/Pxn5VmCXFd — BuraStar (@BuraStar23) July 19, 2022

وواجهت Netflix العديد من الأزمات في الفترة الماضية، حتى وصف العام الحالي بأنه رهيب، حيث تضررت أسهم الشركة لتشهد انخفاضاً بنسبة 70% منذ بداية العام وحتى الآن، وهو ما أدى إلى القضاء على مليارات الدولارات من حيث القيمة السوقية، كما قامت الشركة بتسريح مئات الموظفين.

كما رفع عدد من مساهمي “نتفليكس” دعوى على منصة البث التدفقي التي يتهمونها بخداعهم في شأن تراجع عدد المشتركين فيها، وهي الأنباء التي تسببت في انخفاض سعر سهمها.

ففي مايو الماضي، لاحظ هؤلاء المستثمرون في بيان نُشر الثلاثاء أن المجموعة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً أصدرت تصريحات “كاذبة و/أو مضللة” وحجبت بعض المعلومات.

وأخذ المستثمرون على المنصة خصوصاً عدم توضيحها أن تباطؤ نمو عدد المشتركين يعود، من بين أسباب أخرى، إلى تشارك الحسابات بين عدد من الزبائن، وإلى زيادة المنافسة من منصات البث الأخرى.

وذكّر المحامون الذي رفعوا الدعوى الجماعية بالوكالة عن المستثمرين بأن سعر السهم تراجع بأكثر من 35% ليستقر على 226,19 دولاراً في 20 أبريل.

والأربعاء الماضي، أعلنت الشركة أنها ستشترك مع “مايكروسوفت” في خطة اشتراك جديدة أرخص مدعومة بالإعلانات.

ورغم أن الرئيس التنفيذي لشركة “نتفليكس” ريد هاستينغز، وبسبب الحساسية تجاه الفكرة لسنوات، أصبح الإعلان الآن جزءا رئيسيا من خطط الشركة لزيادة الإيرادات في المستقبل.

وتركز الشركة أيضا على تضييق الخناق على مشاركة كلمات المرور والتركيز على إنشاء محتوى مقنع للمساعدة في قلب التيار.