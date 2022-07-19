إصابة مصطفى محمد خلال التدريبات مع غلطة سراي

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وطن – أفادت تقارير تركية صحفية، إصابة النجم المصري مصطفى محمد 24 عاماً، خلال خوض التدريبات مع نادي غلطة سراي التركي مؤخراً، حيث غادر على إثرها خارج الملعب.

وأكدت صحيفة (A SPOR) التركية، بأن اللاعب مصطفى قد تعرض للإصابة، حيث شعر ببعض الألم ترك المران دون تحديد موضع الإصابة، وسيتم تحديد طبيعة إصاباته بعد إجراء الفحوصات الطبية.

شبكة سبور أرينا التركية 🟠🔴 خروج مصطفى محمد من تدريب جالاتا سراي يوم الإثنين بسبب شعوره بألم pic.twitter.com/MLXX2iHjyO — FilGoal (@FilGoal) July 18, 2022

انتقال مصطفى محمد إلى الدوري الفرنسي

وفي سياق آخر، فقد تحدثت العديد من التقارير الصحفية، عن موافقة نادي غلطة سراي على رحيل المصري مصطفى عن صفوف النادي هذا الصيف.

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وقالت صحيفة (FOTOMAC) التركية، بأن نادي نانت الفرنسي، بات الأقرب في الحصول على خدمات اللاعب، بعد التوصل إلى اتفاق على كافة التفاصيل المالية مع بداية الموسم المقبل.

كما وأضافت، ” نادي غلطة سراي لن يوافق بأقل من 5 ملايين يورو لانتقال مصطفى محمد، بعد تفعيل بند شرائه من ناديه السابق الزمالك ب4 ملايين يورو”.

شكوى الزمالك ضد غلطة سراي

من جهته، قال أمير مرتضى مدير التعاقدات بنادي الزمالك المصري، ” نحن بصدد رفع شكوى رسمية ضد نادي غلطة سراي، بسبب الإخلال ببعض بنود العقد المبرم بين الطرفين في صفقة انتقال مصطفى”.

أكد أمير مرتضي منصور أن الزمالك بصدد التقدم بشكوى رسمية ضد جالطة سراي التركي بسبب الإخلال ببعض بنود العقد المبرم بين الطرفين في صفقة انتقال مصطفي محمد. ✍️ النادي التركي أرسل قيمة الصفقة منقوصة مبلغ ٢٠٠ ألف دولار. 💰 pic.twitter.com/NtXWVpVd14 — جول مصر – GOAL (@goaleg) July 18, 2022

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وأردف مرتضى، ” النادي أرسل قيمة الصفقة منقوصة بمبلغ قدر ب200 ألف دولار، إلى جانب تأخيره عن موعد سداد المبلغ”.

كما وخاض المصري مصطفى مع فريق غلطة سراي الموسم المنصرم، 24 مباراة في كافة البطولات المختلفة. سجل من خلالها 7 أهداف. كما وتمكن من صناعة 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد مصطفى محمد سينتهي مع فريق غلطة سراي في صيف 2025. بعد تفعيل بند شرائه مع بداية الموسم الماضي.

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