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رياضة

إصابة مصطفى محمد خلال التدريبات مع غلطة سراي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
إصابة مصطفى محمد خلال التدريبات مع غلطة سراي watanserb.com
إصابة مصطفى محمد خلال التدريبات مع غلطة سراي
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وطن – أفادت تقارير تركية صحفية، إصابة النجم المصري مصطفى محمد 24 عاماً، خلال خوض التدريبات مع نادي غلطة سراي التركي مؤخراً، حيث غادر على إثرها خارج الملعب.

وأكدت صحيفة (A SPOR) التركية، بأن اللاعب مصطفى قد تعرض للإصابة، حيث شعر ببعض الألم ترك المران دون تحديد موضع الإصابة، وسيتم تحديد طبيعة إصاباته بعد إجراء الفحوصات الطبية.

انتقال مصطفى محمد إلى الدوري الفرنسي

وفي سياق آخر، فقد تحدثت العديد من التقارير الصحفية، عن موافقة نادي غلطة سراي على رحيل المصري مصطفى عن صفوف النادي هذا الصيف.

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وقالت صحيفة (FOTOMAC) التركية، بأن نادي نانت الفرنسي، بات الأقرب في الحصول على خدمات اللاعب، بعد التوصل إلى اتفاق على كافة التفاصيل المالية مع بداية الموسم المقبل.

كما وأضافت، ” نادي غلطة سراي لن يوافق بأقل من 5 ملايين يورو لانتقال مصطفى محمد، بعد تفعيل بند شرائه من ناديه السابق الزمالك ب4 ملايين يورو”.

شكوى الزمالك ضد غلطة سراي

من جهته، قال أمير مرتضى مدير التعاقدات بنادي الزمالك المصري، ” نحن بصدد رفع شكوى رسمية ضد نادي غلطة سراي، بسبب الإخلال ببعض بنود العقد المبرم بين الطرفين في صفقة انتقال مصطفى”.

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وأردف مرتضى، ” النادي أرسل قيمة الصفقة منقوصة بمبلغ قدر ب200 ألف دولار، إلى جانب تأخيره عن موعد سداد المبلغ”.

كما وخاض المصري مصطفى مع فريق غلطة سراي الموسم المنصرم، 24 مباراة في كافة البطولات المختلفة. سجل من خلالها 7 أهداف. كما وتمكن من صناعة 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد مصطفى محمد سينتهي مع فريق غلطة سراي في صيف 2025. بعد تفعيل بند شرائه مع بداية الموسم الماضي.

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المصدروطن + A SPOR+ FOTOMAC
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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