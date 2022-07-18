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الهدهد

مشاهد كارثية من الجزائر لـ”سد جرف التربة”.. هل تعمد المغرب الإضرار بجارته؟

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
جفاف سد جرف التربة watanserb.com
نفوق الأسماك جراء انخفاض مستوى المياه في سد جرف التربة

وطن – أدى الجفاف وانخفاض منسوب المياه في سد “جرف التربة” بمدينة بشار الجزائرية، إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك، في حين بات مصير حيوان ثعلب الماء وأصناف أخرى من الطيور مجهولا.

“سد جرف التربة” بالجزائر

وهو واقع جعل الكثير من الجمعيات الناشطة في المجال البيئي، تدق ناقوس خطر كارثة بيئية، ستؤدي خلال الأيام القادمة إلى تحويل سد جرف التربة، إلى حوض آسن.

ويعد “سد جرف التربة” أحد السدود الجزائرية، يقع بدائرة القنادسة بولاية بشار.

ويحجز السد مياه وادي قير على بعد 50 كيلومترا غرب بشار، ويتم استخدامه لأغراض الري والإمداد حيث تصل طاقة استيعابه 365 مليون متر مكعب.

أسماك نافقة أسفل السد

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي نفوق أعداد كبيرة من الأسماك، بسبب الجفاف وانخفاض منسوب المياه بشكل كبير.

وبدت الأسماك النافقة مكدسة أسفل السد فيما ظهر عدد من الأشخاص على الشاطىء وهم يراقبون المشهد بحسرة.

وظهر في فيديو آخر جزائري وهو يبكي بحرقة بعد تفوق أسماكه في سد بشار.

وعزا ناشطون هذه الكارثة بسبب جفاف الوادي، بعدما قامت المغرب ببناء سد بالقرب من ولاية بشار لتجفيف سد “جرف التربة” الجزائري.

معركة على منصات التواصل الاجتماعي

وعلى وقع هذه الكارثة البيئية اتعلت على منصات التواصل الاجتماعي معركة بين الجزائريين والمغاربة.

وحمل جزائريون سبب هذه الكارثة إلى المغاربة و “سد أوزمو” الذي شيدوه نكاية بالجزائر، حسب قول البعض.

وفي هذا السياق علق أحد النشطاء بقوله، إن المغرب يشن حرب المياه ضد الجزائر.

واستشهد بالسد الذي تم بناؤه في منطقة مغنية والذي تلوثه السلطات المغربية بالمواد الكيميائية.

مضيفا بنبرة تهكم: “أين هي الأخوة يا طحاحنة”.

ليرد عليه مغرد مغربي: “أين كانت الإخوة عندما أغلقتم المجال الجوي وقطعتم أنبوب الغاز؟.. وأين كانت الأخوة عندما طردتم فلاحين منطقة العرجة من مزارعهم؟”

واستدرك بنبرة تشف :”المخزن سيعيد تربيتكم، سدود غرب الجزائر كلها سيتم تجفيفها قريبا، وليس وسد جرف التربة البداية فقط، اشربوا الغاز مكان الماء”.

وأوضح مغرد آخر أن “المياه التي كانت تتدفق لسد جرف التربة في بشار والتي يرتوي منها سكان بشار وتيندوف والبوليساريو. هي الآن محجوزة في سد قادوسة ليستفيد منها السكان المحليون المغاربة حصرا.”

وأردف بنبرة سخرية: “هذه هي العقوبات الحقيقية التي تنهال بدون بهرجة على رأس بوصبع”.

وقال حساب باسم “chorfirhg”: “حتى قبل قطع المياه كانوا-يقصد المغاربة- يأخذون كل ما له قيمة بنزين حديد سكر أغنام و يبعثون إلينا الخبائث وأمهم “البسة مهربة حشيش. خمور”.

وعلق مغرد مغربي: “امتلأ سد قادوسة المغربي فمات الحوت ديال سد جرف التربة الجزائري”.

واستدرك: “هذه فاتورة مأساة العرجة”.

وتابع: ” للأسف مغاربة بشار هم من سيدفع الثمن. عليهم التحرك ومطالبة عصابة الإحتلال الجزائرية بتلبية حاجياتهم”.

بينما قال “سمار كندي”: “المغرب يقطع الماء على الجزائر أصبح سد بشار ولاية بشار الكبيرة بدون ماء.”

وأردف أن “سد قدوسة المغربي قد تسبب في جفاف الجنوب الغربي الذي يقع تحت حكم الجنرالات.” وتساءل:”أين سلطات الجزائر؟ ماذا تقدم لسكان هذي المنطقة الكبيرة؟! سكانها في خطر وبدون ماء.”

أزمة الجزائر والمغرب

ويشار إلى أن العلاقات الجزائرية المغربية، تشهد توترا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء الغربية على وجه الخصوص، كما أن الحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.

وبعد هدنة لسنوات بين البلدين، عادت الأمور للاشتعال مجددا ووصلت حد قطع العلاقات وطرد السفراء.

وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، التي يراها المغرب جزءا من أراضيه.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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