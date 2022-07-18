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لماذا يجب ألا تستخدم سماعات الأذنين مطلقًا عند إقلاع الطائرة؟ نصيحة يمكن أن تنقذ حياتك

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
يجب ألا تستخدم سماعات الرأس مطلقًا عند إقلاع الطائرة watanserb.com
يجب ألا تستخدم سماعات الرأس مطلقًا عند إقلاع الطائرة
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وطن-غالبًا ما نستخدم سماعات الأذنين عند السفر. لكن لرحلة آمنة، من المهم اتباع قواعد معينة موصى بها من قبل المضيفات. من بينها عدم استخدام هذه الأشياء في أوقات معينة في أثناء الرحلة.

عند السفر، من المهم أن تضع سلامتك في الاعتبار. تعتبر سلامة السفر الجوي جانبًا مهمًا يجب أخذه في الاعتبار. كما يعد الطيران أحد أكثر وسائل النقل أمانًا ولكن هناك خطوات معينة يمكن للركاب اتخاذها لضمان السلامة في أي رحلة.

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فيما يلي استعرضت مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، هذه الاحتياطات التي يمكن أن تنقذ حياتك:

لماذا يعتبر السفر الجوي الأكثر أمانًا في العالم؟

ربما يعلم المسافرون بانتظام أن الطائرة هي أكثر وسائل النقل أمانًا، وفقًا للإحصاءات.

لكن، بمجرد الصعود على متن الطائرة قبل الإقلاع، قد يطلب طاقم الطائرة من الراكب الاستقرار وفحص عدة أشياء. هناك أسباب لذلك وهناك، في الواقع، قواعد يمكن أن تنقذ حياتك عند السفر.

فيما يلي قواعد سلامة المقصورة المهمة التي يجب اتباعها:

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1. قم بتجميع الطاولات القابلة للطي ويجب أن يكون المقعد في وضع رأسي

بحسب ما ترجمته “وطن“، سبب هذه القاعدة هو أنه إذا تم إخلاء الطائرة، فلن تكون هناك طاولات منخفضة تمنع عملية الإخلاء. أيضًا، مع وضع جميع المقاعد في وضع مستقيم، يسهل عليك النهوض من المقعد الموجود في الممر والخروج من الطائرة بسرعة. ولهذا السبب، سيكون من الضروري التأكد من تجميع الطاولات في نهاية استخدامها.

2. استخدام سماعات الأذنين

يُطلب من الركاب الانتظار بعد الإقلاع لاستخدام سماعاتهم.
يُطلب من الركاب الانتظار بعد الإقلاع لاستخدام سماعاتهم.

يتوق بعض الركاب لمشاهدة فيلم أو الاستماع إلى الموسيقى في أثناء الرحلة. ومع ذلك، يُطلب من الركاب الانتظار بعد الإقلاع لاستخدام سماعاتهم.

ولسبب وجيه؛ إذا حدثت حالة طارئة في أثناء الإقلاع والهبوط، يجب على الركاب سماع إعلانات أو أوامر طاقم الطائرة بأكبر قدر ممكن من الوضوح.

بعض شركات الطيران أكثر صرامة من غيرها في هذا الصدد. في بعض الأحيان يُطلب من الركاب نزع سماعاتهم. من جهة أخرى، تطلب شركات الطيران الأخرى من الركاب تسليمها إلى الطاقم قبل عمليات فحص الهبوط.

3. ارفع ستائر النوافذ المظلمة

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إذا طلب منك طاقم الطائرة رفع ستائر النوافذ قبل الإقلاع والهبوط، فهناك سبب وجيه لهذه التوصية.

تسمح هذه القاعدة للراكب برؤية ما يحدث بالخارج. كما يسمح لطاقم الطائرة بتقييم الأحوال الجوية وأي حالة أخرى تحدث خارج الطائرة.

4. احتفظ بالأشياء في أماكن التخزين

في أثناء الفحص الأمني​​، قد يُطلب من الركاب وضع حقائبهم أسفل المقعد الأمامي
في أثناء الفحص الأمني​​، قد يُطلب من الركاب وضع حقائبهم أسفل المقعد الأمامي

في أثناء الفحص الأمني​​، قد يُطلب من الركاب وضع حقائبهم أسفل المقعد الأمامي أو في منطقة التخزين. والسبب في ذلك أن الإقلاع والهبوط يتم بسرعات تبلغ حوالي 250 كم / ساعة.

في حالة وقوع حادث أو توقف طارئ أو أي اضطراب آخر، فقد تسقط الأشياء. يمكن أن يتسبب ذلك في إصابة الشخص والركاب من حوله.

5. اربط حزام الأمان

إن تجاهل ضوء التحذير الخاص بحزام المقعد يمثل خطورة محتملة! يجب اعتماد هذه القاعدة  المعروفة للجميع في أثناء الإقلاع أو الهبوط أو في حالة الاضطراب.

استنتاج

لضمان سلامتك في أثناء الرحلة، يمكن أن يؤدي اتباع هذه القواعد إلى إنقاذ حياتك عند السفر. لذلك من الضروري معرفتها وتطبيقها.

المصدرسانتي بلوس ماغ-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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