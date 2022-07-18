حركات لا إرادية غريبة لمحمد بن سلمان أمام أمير قطر تثير جدلا (فيديو)

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وطن – كان لافتا بشكل كبير خلال لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم السبت، في جدة قيام الأول بحركات لا إرادية غريبة لفتت أنظار النشطاء.

محمد بن سلمان وأمير قطر

ويشار إلى أنه دار حديث أخوي بين محمد بن سلمان، وأمير قطر، في الصالة الملكية بمطار جدة، بعد استقبال ولي العهد له قبل بدء القمة التي اختتمت أعمالها، الأحد، وشارك فيها زعماء الخليج مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس مصر عبدالفتاح السيسي، وملك الأردن عبدالله الثاني.

فيديو | حديث أخوي بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان و أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الصالة الملكية في مطار جدة#قمة_جدة_للأمن_والتنمية#الإخبارية pic.twitter.com/5kWZ1CXTkH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 16, 2022

وظهر الأمير تميم بالمقطع الذي بثته قناة “الإخبارية” السعودية، وهو يتبادل الحديث مع ولي العهد السعودي ويلاطفه، لترتفع ضحكات الزعيمين أمام الكاميرات.

ورغم عدم سماع الحديث الذي دار بينهما، إلا أن أبرز ما لفت الانتباه في هذا المشهد، هي عدة حركات لا إرادية قام بها ابن سلمان.

محمد بن سلمان ظهر وهو يقوم بإيماءات غريبة وحركات مفاجئة بفمه الذي كان يغلقه ويفتحه سريعا، فضلا عن ظهور علامات اضطراب وقلق كبيرة على وجهه لم تستطع الضحكات أن تخفيها.

نفس الأمر حدث في لقاء ابن سلمان مع المديفر

وأعاد ذلك للأذهان لقاء الأمير محمد بن سلمان، مع الإعلامي السعودي عبدالله المديفر، في أبريل من العام 2021.

وخلال اللقاء المشار إليه ظهرت أيضا عدة حركات غير طبيعية، ولا إرادية على وجه محمد بن سلمان.

وقد لفتت هذه الحركات انتباه غالبية المغردين حينها، وأثارت فضولهم بشكل كبير لمعرفة مرض ولي العهد السعودي الشاب.

سر اللاصقات التي يضعها “ابن سلمان” على أصابعه

وكان الدكتور خالد الجبري، نجل المسؤول الأمني السعودي السابق سعد الجبري، قد كشف في فبراير الماضي، عن مرض يعاني منه ولي العهد السعودي، وسر اللاصقات التي يقوم بوضعها على أصابعه بشكل متكرر خلال حضوره العديد من المناسبات مؤخرا.

• معلومة طبية: يتساءل الكثير عن اللاصقات الظاهرة على يد مبس بعد عودته للظهور الإعلامي مؤخرًا. يعاني مبس من اضطراب قضم الجلد Dermatophagia. تتأثر هذه الحالة بمستوى القلق والتوتر، وترجّح الدراسات صلتها باضطرابات نفسية أخرى كالسيطرة على الانفعالات والاضطرابات الوسواسية القهرية. pic.twitter.com/9UKckbCLNj — Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) February 19, 2022

وقال “خالد الجبري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” آنذاك، مرفقا بها العديد من الصور التي تظهر اللاصقات على أصابع “ابن سلمان” في أكثر من ظهور: “معلومة طبية: يتساءل الكثير عن اللاصقات الظاهرة على يد مبس بعد عودته للظهور الإعلامي مؤخرًا”.

بينما أوضح أن ولي العهد السعودي” يعاني من اضطراب قضم الجلد “Dermatophagia”.

كما أكد خالد الجبري بأن هذه الحالة تتأثر “بمستوى القلق والتوتر. وترجّح الدراسات صلتها باضطرابات نفسية أخرى كالسيطرة على الانفعالات والاضطرابات الوسواسية القهرية”.

مرض محمد بن سلمان

وكان عدد كبير من المغردين قد تساءلوا عن المرض الذي يعاني منه محمد بن سلمان. بعد الظهور مع الإعلامي عبد الله المديفر في أبريل/نيسان 2021.

وعلى الرغم من عدم الإعلان بشكل رسمي عن المرض الذي يعاني منه ولي العهد من قبل الديوان الملكي أو ذكر أية معلومات دقيقة حول المرض، إلا أن بعض الخبراء والأطباء أرجعوا سبب هذه الحركات اللإرادية إلى إصابته بمتلازمة “توريت Tourette syndrome“.

وهي متلازمة تتسبب في ظهور بعض الحركات اللإرادية في الوجه مثل الغمز، أو طرف العين، أو فتح الفم وإغلاقه بطريقة غير طبيعية وغيرها من الحركات.