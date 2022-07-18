جريمة بحق مصر: الجسر العلوي يهدد ساحل الإسكندرية المتلألئ (تقرير مُترجم)

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وطن – تتعرض السلطات في مدينة الإسكندرية الساحلية بشمال مصر لانتقادات بسبب تنفيذ مشروع الجسر العلوي (المسمى جسر السادات) الذي يرى بعض السكان والخبراء أنه يفتح الباب أمام مخاطر بيئية كبيرة وتدمير أجزاء من ساحلها.

يجري تشييد الجسر العلوي، في المنتزه، إحدى ستة أحياء في الإسكندرية، في الجزء الشرقي من المدينة.

إنه جزء من مخطط أكبر لتخفيف حركة المرور في المنطقة يتضمن أيضًا بناء نفق وجسر للمشاة. بينما يتهم السكان المحليون مصممي الجسر ومنفذه بالتعدي على ساحل الإسكندرية.

قال الموظف المدني وائل إدريس، وهو من سكان منطقة المنتزه، لموقع Middle East Eye: “الجسر العلوي هو بمثابة جريمة ارتُكبت ضد الساحل في مدينتنا”. وقد تم بالفعل تدمير الشاطئ في هذه المنطقة وتحويله إلى مجرد كتل إسمنتية.

يدافع مسؤولو الإسكندرية عن المشروع باعتباره نتاج سنوات من الدراسة.

ويقولون إنه من الضروري إنهاء الازدحام المروري في الجزء الشرقي من الإسكندرية، خاصة خلال فصل الصيف ، عندما تستقطب المدينة أعدادًا كبيرة من المصطافين من جميع أنحاء البلاد.

قال رئيس بلدية المنتزه، اللواء محمد سحلول، لموقع Middle East Eye: “ستكون هذه المشاريع إضافة رائعة للطريق الساحلي في الإسكندرية”. في إشارة إلى الطريق السريع الرئيسي بين الشرق والغرب.

ورفض الاتهامات بأن السلطات ستحول هذا الجزء من الساحل إلى غابة من الخرسانة. مشيرا إلى أن المنطقة المحيطة وتحت الجسر العلوي ستتحول إلى ممشى حيث يمكن للمشاة الاستمتاع بإطلالة على البحر.

كما رفض اللواء مختار حسين، رئيس هيئة إعمار الساحل الشمالي، التقارير التي تفيد بأن المشروع سيؤدي إلى إغلاق شاطئ بوريفاج الشهير في المدينة حتى يمكن تنفيذ أعمال البناء.

وقال لموقع “مصراوي” الإخباري يوم السبت “الشاطئ باق على حاله” ردا على حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد المشروع قال إنه سينتهي في غضون شهرين.

وأضاف أن الشاطئ سيظل متاحًا ومرئيًا للمشاة.

وتابع: “كل من يمشي على الطريق سيرى البحر دون عائق، وبالنسبة للأشخاص الموجودين على الشاطئ ، سيكون الجسر بمثابة مظلة”.

وقال إنه “من غير المعقول أن ندمر شواطئ الإسكندرية”.

ما وراء الجهل

لإنشاء الجسر، اضطر الجهاز المركزي للتعمير ، الذراع التنفيذي لوزارة الإسكان، إلى تعليق الوصول إلى شاطئ بوريفاج، أكبر وأشهر الشواطئ العامة في شرق الإسكندرية.

يمتد الجسر العلوي على معظم الساحل في هذه المنطقة، ويمر فوق ما كان شاطئًا عامًا ويحول حافة الساحل إلى جزء من مرافق المرور في الإسكندرية.

وكتب أحد المعترضين على تويتر “هذا فوق الجهل واستفزاز للناس”.

وكتب آخر: “لماذا يدمرون المنتزه بتاريخها وتراثها وجمالها؟. هذا جهل تآمري”.

قال محمد إبراهيم جبر، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، إن إنهاء الازدحام المروري في المنطقة كان يمكن تحقيقه دون التعدي على الساحل في المنتزه وتدمير أحد أكثر الشواطئ العامة استخدامًا في المنطقة.

وقال “كان يجب أن يشارك السكان المحليون في اقتراح حلول لمشكلة المرور في المنطقة”.

وكبديل لذلك، قال جبر ، كان على الحكومة إجراء دراسات حول الأنشطة التجارية التي تسبب الازدحام في المنطقة والنظر في نقلها مع تعويض أصحابها.

مخاوف بيئية

تسبب المشروع أيضًا في مخاوف بيئية قبل قمة المناخ السنوية للأمم المتحدة COP27 ، التي ستعقد في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر في نوفمبر.

أعرب مجدي علام، الأمين العام للاتحاد المصري للتنمية المستدامة، عن مخاوفه من الآثار البيئية للمشروعات الجديدة، خاصة مع انتهاك الجسر العلوي على الساحل.

قال علام، وهو أيضًا نائب سابق ومسؤول كبير سابق في وزارة البيئة ، لـِ Middle East Eye: “يمكن أن يكون للجسر العلوي بأعمدته الخرسانية آثار سلبية على الحياة البحرية في هذه المنطقة”.

وذكر أنّ “الأدخنة المنبعثة من المركبات التي تستخدم الجسر ستؤدي إلى تفاقم هذه الآثار.”

الإسكندرية ودلتا النيل المجاورة في وضع ضعيف لتحمل تأثير تغير المناخ. وخاصة ارتفاع مستوى سطح البحر، مع توقع أن تغمر مياه البحر بعض أجزاء المدينة في الوقت المناسب.

وقال “علام” إن مثل هذه المشروعات لا ينبغي أن تنفذ بالقرب من ساحل الإسكندرية.

وبينّ: “لهذا السبب يجب على الجهات المعنية بحماية البيئة التحرك لمنع هذه المشاريع”.

جذب المصطافين

الإسكندرية ، المعروفة لدى المصريين باسم “عروس البحر المتوسط” ، هي إلى حد بعيد مدينة المنتجعات الأكثر شهرة في البلاد ، والتي ، بصرف النظر عن شواطئها ، تضم عددًا كبيرًا من المعالم القديمة ، بما في ذلك قلعة من القرن الخامس عشر ومدرج يعود تاريخه إلى الفترة الرومانية.

على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال العاصمة، القاهرة، كانت المكان المفضل لقضاء العطلات الصيفية لدى النخبة لسنوات عديدة.

بدأت تفقد جاذبيتها الراقية حيث تسللت استثمارات سياحية بمليارات الدولارات إلى مناطق ساحلية أخرى، بما في ذلك شرم الشيخ والغردقة على البحر الأحمر وبعض أجزاء الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط ​​في مصر، بما في ذلك العلمين ، أحد مواقع الحرب العالمية الثانية. إلى الغرب من الإسكندرية.

تعد المدينة الآن وجهة مفضلة للمصريين من الطبقة المتوسطة والفقيرة. ويسافر مئات الآلاف إلى المدينة خلال فصل الصيف، من يونيو إلى سبتمبر وأكتوبر، بعيدًا عن درجات الحرارة الشديدة في الداخل.

يتم عرض عشرات الآلاف من شقق المدينة للإيجار لمثل هؤلاء المصطافين بأسعار معقولة. في حين توفر عشرات الفنادق من فئة نجمتين وثلاث نجوم أيضًا أماكن إقامة منخفضة التكلفة.

ومع ذلك، يضيف هؤلاء الزوار إلى سكان المدينة البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة، مما يجعل الإسكندرية “تنفجر” خلال فصل الصيف.

يعتبر الجزء الشرقي من الإسكندرية نقطة جذب خاصة. حيث يوجد ما يقرب من ثلثي شواطئ المدينة العامة التي لديها سياسة دخول مجانية هناك.

بالنظر إلى الازدحام الناتج، يرى بعض السكان في المشاريع الجديدة كحل جيد لمشاكل المرور.

قال أحد السكان ويدعى وليد كشك، لموقع Middle East Eye: “ستكون هذه المشاريع حلولاً مثالية لمشاكل المرور والاكتظاظ في المنطقة. والتي تصبح غير محتملة خلال الصيف”.

وأضاف: “لا أحد يستطيع أن يتخيل المعاناة التي يعاني منها الناس في الذهاب من وإلى العمل عبر شرق الإسكندرية خلال فصل الصيف بسبب الازدحام المروري”.

الإسكندرية

أسس الإسكندر الأكبر الإسكندرية عام 331 قبل الميلاد. وفي القرون الأخيرة ظل عدد سكانها ثابتًا بشكل عام.

ومع ذلك، فقد انتشر عدد سكانها خلال القرن الماضي. حيث نما بشكل مطرد من 1.5 مليون في عام 1952 إلى 5.5 مليون اليوم.

تمتد الإسكندرية على مساحة 2679 كيلومترًا مربعًا من الأراضي. وهي سابع أكثر المدن كثافة في البلاد، حتى قبل تدفق الزوار في الصيف.

وأشار بعض سكان الإسكندرية إلى أن معظم الراغبين في الخروج من المنتزه وبعض أحياء الإسكندرية الأخرى، بما في ذلك المندرة، للانضمام إلى الطريق الساحلي، يلتقون عند تقاطع الطريق مع شارع 45، مما يتسبب في ازدحام شديد.

وأشارت إحداها إلى محاولات سابقة عديدة لإنهاء هذا الازدحام بتكليف ضباط المرور لتنظيم المرور بشكل أفضل.

وكتب على تويتر عندما فشل ضباط المرور في تحقيق أي مظهر من مظاهر النظام، “تم القضاء على هذا التقاطع”.