5 نجوم جزائريين مُهددون بالاستبعاد من المنتخب الجزائري! (صور)

- Advertisement -

وطن – ربما لم تحدث من قبل، بأن يُهدد (5) نجوم جزائريين محترفين في القارة الأوروبية، قرار الاستبعاد من خيارات المدرب جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، في حال عدم انضمامهم لأي من الأندية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

فيما لم يحسم مستقبل نجوم المنتخب الجزائري ( محاربو الصحراء)، الذي أصبحو بدون أندية بعد تخلي نواديهم الأوروبية في سوق (الميركاتو) الصيفي.

كما ونرفق أسماء نجوم المنتخب الجزائري المهددين بالاستبعاد من تشكيلة الأساسية لمحاربو الصحراء، وفق ما ذكره موقع سكاي نيوز عربية.

سفيان فيغولي

النجم الجزائري سفيان فيغولي (32) عاماً، الذي يحمل قميص رقم (10) مع المنتخب الجزائري، ما زال يبحث عن نادٍ جديد للتوقيع معه، عقب نهاية عقده مع نادي غلطة سراي التركي مع نهاية الموسم المنصرم.

اقرأ أيضاً:

كما ولعب فيغولي خلال مشواره الاحترافي، مع العديد من الأندية في القارة الأوروبية (العجوز)، كان من أبرزها فالنسيا الإسباني، وست هام يونايتد الإنجليزي.

فوزي غلام

ويعاني الجزائري فوزي غلام (31) عاماً من ذات المشكلة، حيث انتهى عقد مدافع المنتخب الجزائري مع نادي نابولي بعد مسيرة طويلة قضائها مع الفريق الإيطالي ل8 سنوات، منذ قدومه عام 2014. من صفوف نادي سانت إتيان الفرنسي.

فريد بولاية

لكن حال الجزائري فريد بولاية (29) عاماً، أفضل حال من مواطنيه فيغولي وغلام، حيث هو من قرر فسخ تعاقده مع نادي ميتز الفرنسي هذا الصيف، من أجل البحث عن تجربة أخرى في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

اقرأ أيضاً:

رياض بودبوز

الجزائري رياض بودبوز (32) عاماً، يبحث كذلك عن نادي جديد، بعد قرار سانت إتيان الهابط إلى دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، عدم الموافقة على تجديد عقد اللاعب هذا الصيف.

ولعب لاعب وسط المنتخب الجزائري بودبوز، مع العديد من الأندية الأوروبية خلال مسيرته الاحترافية، كان من أبرزها ريال بيتيس وسيلتا فيغو الإسبانيين، ومونبلييه وسانت إتيان الفرنسيين وغيرهم.

إسحاق بلفوضيل

وكان المهاجم الجزائري إسحاق بلفوضيل (30) عاماً، قد أصبح لاعباً حراً في سوق الانتقالات الصيفية كزملائه السابقين، بعد قرار نادي هرتا برلين الألماني الاستغناء عن خدماته بعد قضائه لموسم وحيد معه.

كما ولعب الجزائري بلفوضيل خلال مشواره الكروي مع 11 نادياً، متنقلاً بين النوادي في القارة الأوروبية العجوز، وصولاً إلى الإمارات. حيث لعب سابقاً مع نادي بني ياس.

وستكون الخيارات قاسية في الاختيارات بالنسبة للمدرب الجزائري بلماضي، حال استدعاء نجوم محاربو الصحراء. لاستئناف تصفيات كأس أمم أفريقيا لعام 2023 في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

قد يهمك أيضاً: