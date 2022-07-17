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رياضة

5 نجوم جزائريين مُهددون بالاستبعاد من المنتخب الجزائري! (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
نجوم في المنتخب الجزائري مهددون بالاستبعاد بقرار من جمال بالماضي watanserb.com
نجوم في المنتخب الجزائري مهددون بالاستبعاد بقرار من جمال بالماضي
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وطن – ربما لم تحدث من قبل، بأن يُهدد (5) نجوم جزائريين محترفين في القارة الأوروبية، قرار الاستبعاد من خيارات المدرب جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، في حال عدم انضمامهم لأي من الأندية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

فيما لم يحسم مستقبل نجوم المنتخب الجزائري ( محاربو الصحراء)، الذي أصبحو بدون أندية بعد تخلي نواديهم الأوروبية في سوق (الميركاتو) الصيفي.

كما ونرفق أسماء نجوم المنتخب الجزائري المهددين بالاستبعاد من تشكيلة الأساسية لمحاربو الصحراء، وفق ما ذكره موقع سكاي نيوز عربية.

سفيان فيغولي

النجم الجزائري سفيان فيغولي (32) عاماً، الذي يحمل قميص رقم (10) مع المنتخب الجزائري، ما زال يبحث عن نادٍ جديد للتوقيع معه، عقب نهاية عقده مع نادي غلطة سراي التركي مع نهاية الموسم المنصرم.

الجزائري سفيان فيغولي
الجزائري سفيان فيغولي

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كما ولعب فيغولي خلال مشواره الاحترافي، مع العديد من الأندية في القارة الأوروبية (العجوز)، كان من أبرزها فالنسيا الإسباني، وست هام يونايتد الإنجليزي.

فوزي غلام

ويعاني الجزائري فوزي غلام (31) عاماً من ذات المشكلة، حيث انتهى عقد مدافع المنتخب الجزائري مع نادي نابولي بعد مسيرة طويلة قضائها مع الفريق الإيطالي ل8 سنوات، منذ قدومه عام 2014. من صفوف نادي سانت إتيان الفرنسي.

الجزائري فوزي غلام
الجزائري فوزي غلام

فريد بولاية

لكن حال الجزائري فريد بولاية (29) عاماً، أفضل حال من مواطنيه فيغولي وغلام، حيث هو من قرر فسخ تعاقده مع نادي ميتز الفرنسي هذا الصيف، من أجل البحث عن تجربة أخرى في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

الجزائري فريد بولاية
الجزائري فريد بولاية

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رياض بودبوز

الجزائري رياض بودبوز (32) عاماً، يبحث كذلك عن نادي جديد، بعد قرار سانت إتيان الهابط إلى دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، عدم الموافقة على تجديد عقد اللاعب هذا الصيف.

الجزائري رياض بودبوز
الجزائري رياض بودبوز

ولعب لاعب وسط المنتخب الجزائري بودبوز، مع العديد من الأندية الأوروبية خلال مسيرته الاحترافية، كان من أبرزها ريال بيتيس وسيلتا فيغو الإسبانيين، ومونبلييه وسانت إتيان الفرنسيين وغيرهم.

إسحاق بلفوضيل

وكان المهاجم الجزائري إسحاق بلفوضيل (30) عاماً، قد أصبح لاعباً حراً في سوق الانتقالات الصيفية كزملائه السابقين، بعد قرار نادي هرتا برلين الألماني الاستغناء عن خدماته بعد قضائه لموسم وحيد معه.

الجزائري إسحاق بلفوضيل
الجزائري إسحاق بلفوضيل

كما ولعب الجزائري بلفوضيل خلال مشواره الكروي مع 11 نادياً، متنقلاً بين النوادي في القارة الأوروبية العجوز، وصولاً إلى الإمارات. حيث لعب سابقاً مع نادي بني ياس.

وستكون الخيارات قاسية في الاختيارات بالنسبة للمدرب الجزائري بلماضي، حال استدعاء نجوم محاربو الصحراء. لاستئناف تصفيات كأس أمم أفريقيا لعام 2023 في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

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المصدروطن + سكاي نيوز عربية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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