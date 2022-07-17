مضيفة تكشف أشياء لا يجب على الركاب القيام بها على متن الطائرة

- Advertisement -

وطن– شاركت ديانا كاسترو، التي عملت مضيفة طيران منذ 16 عاما، مع صحيفة ديلي ستار البريطانية أخطاء يرتكبها المسافرون على متن الطائرة.

الصعود إلى الطائرة

وأوضحت: “عند الصعود، من المهذب أن تتقدم خطوة داخل صف الجلوس وتسمح للركاب الآخرين بالمرور خلفك. ولا بأس أن تستغرق بضع دقائق إضافية لتكون مستعدا، ولكن يرجى الدخول إلى الممر وانتظر هدوء حركة المرور”.

كما أشارت أيضََا إلى ضرورة الالتزام بقاعدة الابتعاد عن الطريق هذه حتى في منتصف الرحلة، أي البقاء جالسا في مقعدك وعدم مد بعض الأجزاء من جسمك إلى الممر.”

وأضافت ديانا: “عندما تتدلى أجزاء من الجسم في الممر، يمكن للمضيفات التعثر والإصابة. وليس هذا فقط، ولكن يمكن أن تتأذى – خاصة من العربة”.

أكياس القيء

كما قالت أنه لا يجب تسليم أكياس القيء إلى الطاقم، حيث تنصح بوضعها تحت مقعدك.

وقالت: “يمكننا إعطاؤك حقيبة إضافية لتغليفها، لكن من فضلك لا تقدم كيس القيء في يدي مضيفة الطيران”.

الجلوس قرب النافذة

في سياق آخر، نشر تومي شيماتو وهو عضو في أحد أطقم الطائرات، عبر حسابه على تيك توك مقطع فيديو حذر فيه الركاب من النوم بجانب مقعد النافذة.

حيث أشار إلى أنه واحد من أقذر الأماكن التي يمكنك النوم فيها، قائلا “أنت لست الشخص الوحيد الذي يفعل ذلك، ولا تعرف عدد الأشخاص أو الأطفال الذين قاموا بمسح أيديهم أو أشياء أخرى في جميع أنحاء النافذة”.

السراويل القصيرة

كما أوصى تومي بعدم ارتداء السراويل القصيرة على الطائرات.

حيث قال “لا تحاول ارتداء السراويل القصيرة عندما تكون على متن طائرة. فالمقعد، كالنافذة، من أقذر الأماكن على متن الطائرة – فأنت لا تعرف أبدًا مدى نظافته، لذا من المستحسن ارتداء بنطال تجنبََا للجراثيم.”