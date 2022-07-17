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رياضة

علي معلول يحتفل بعيد ميلاد زوجته بكلمات رومانسية (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
التونسي علي معلول لاعب الأهلي المصري watanserb.com
التونسي علي معلول لاعب الأهلي المصري
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وطن – احتفل النجم التونسي علي معلول 32 عاماً، لاعب فريق الأهلي المصري، بعيد ميلاد زوجته بكلمات رومانسية ونشر صور معاً عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام).

احتفال علي معلول بميلاد زوجته

وعلق التونسي معلول على صورة له برفقة زوجته مريم زيني (زيان). على حسابه على موقع ( الانستغرام)، قائلاً : ” عيد ميلاد سعيد لك حبيبتي وحياتي”.

احتفال معلول بعيد ميلاد زوجته مريم زيني
احتفال معلول بعيد ميلاد زوجته مريم زيني

وكان معلول قد ارتبط بزوجته زيني قبل التوقيع مع فريق الأهلي المصري عام 2016، والانتقال للعيش معاً في دولة مصر، كما ورزق منها ولد وبنت. وفق ما ذكرته التقارير المصرية.

علي معلول مع زوجته أثناء تجدد عقده مع الأهلي المصري
علي معلول مع زوجته أثناء تجدد عقده مع الأهلي المصري

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خطأ علي معلول

وبعيداً عن الحياة الخاصة للنجم التونسي علي معلول والعودة إلى عالم كرة القدم، فقد أهدى اللاعب الهدف الثاني لفريق بيراميدز في المباراة الماضية، خلال مشاركته مع فريق الأهلي، بخطأ كارثي استغله البوركيني إيريك تراوري. ليسدده على يمين حارس مرمى محمد الشناوي.

التونسي معلول وزوجته مريم زيني
التونسي معلول وزوجته مريم زيني

وتلقى فريق الأهلي الهزيمة أمام صاحب الأرض بيراميدز بهدفين نظيفين دون رد، وسط أعداء مخيب للآمال للمارد الأحمر بالمباراة في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

كما وبتلك الخسارة ابتعد فريق الأهلي خطوة إلى الوراء، في الصراع على صدارة على جدول ترتيب الدوري المصري، مع الزمالك حامل النسخة الماضية المتصدر والوصيف بيراميدز حتى يومنا هذا.

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هتاف جماهير الأهلي

وهاجمت جماهير الأهلي المصري (المارد الأحمر) داخل المدرجات، النجم التونسي علي معلول، بعد ارتكابه الخطأ الكارثي في المباراة الأخيرة، السبت، الذي تسبب في تسجيل الهدف الثاني في شباك مرماه، في منافسات الجولة ال25.

لكن هذا الأمر لا ينسى المستوى الرائع الذي يقدمه اللاعب مع فريق الأهلي. كلاعب جناح مدافع في ذات الوقت، منذ قدومه إلى الفريق قادماً من نادي الصفاقسي التونسي عام 2016.

كما وتوج معلول مع المارد الأحمر ب12 لقباً على المستوى المحلي والقاري الأفريقي، كان من أبرزها دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، ولقب الدوري المصري 4 مرات.

وينتهي عقد التونسي معلول مع نادي الأهلي المصري. في صيف 2024، بعد تجديد عقده الموسم الماضي لمدة موسمين قادمين. حيث يتقاضى اللاعب مليون و400 ألف دولار سنوياً.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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