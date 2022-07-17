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حياتنا

أزعجه بكاءه .. عشيق سيدة مصرية يقتل طفلها خلال ممارسة الرذيلة معها!

حاولت الأم وعشيقها الهروب وترك جثة الطفل

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ممارسة الرذيلة watanserb.com
تم القبض على مصرية وعشيقها بتهمة قتل ابنهما خلال ممارستهما الرذيلة
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وطن – قتل عشيق سيدة مصرية طفلها البالغ من العمر عامين؛ بسبب بكائه أثناء ممارسة الرذيلة، في منزلها بمنطقة السلام بالعاصمة القاهرة.

عشيق سيدة مصرية يقتل طفلها خلال ممارسة الرذيلة

وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية، بلاغاً من الأهالي بمصرع طفل في إحدى الشقق في نطاق دائرة قسم شرطة السلام ثان، بعد اعتداء أحد الأشخاص عليه بطريقه وحشية.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث قسم شرطة السلام ثان إلى موقع البلاغ، وعثروا على جثة الطفل الرضيع داخل شقة.

وتبين أن الطفل يدعى م. م، ويبلغ من العمر عامين، وتظهر عليه آثار تعرضه للضرب والاعتداء بكدمات في أماكن متفرقة من الجسم.بحسب موقع “القاهرة24

وبإجراء التحريات والفحص، تبين أن مرتكب الجريمة أحد الأشخاص تربطه علاقة غير شرعية بوالدة الطفل.

حاولت الأم وعشيقها الهروب وترك جثة الطفل

كما تبين أنه أثناء ممارسة الرذيلة بين المتهم ووالدة الطفل الضحية، دخل الطفل في نوبة بكاء، ولم تتمكن والدته من إسكاته، قبل أن يتوجه العشيق إليه ويعتدي عليه بطريقة وحشية وإحداث إصابات به أودت بحياته.

وأكدت التحريات الأولية أنه بعد ارتكاب الجريمة، حاولت الأم وعشيقها الهروب وترك جثة الطفل. ولكن الأهالي منعوهم وتحفظوا عليهما، وتم إبلاغ غرفة عمليات شرطة النجدة.

وأمرت جهات التحقيق حبس الأم وعشيقها، 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

المصدرالقاهرة24 -وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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