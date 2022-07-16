3 نصائح مثالية لتحضير حقيبتك قبل المغادرة في إجازة

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وطن-ربما تجهيز حقيبتك يثير قلقك بالفعل، لا سيما إذا كنت ترغب في الوصول إلى وجهتك الصيفية سريعا. كما أن الخوف من نسيان شيء ما وعدم التمكن من إغلاقها يزيدك من التوتر، إليك نصائحنا لمساعدتك على المغادرة بطريقة منظمة ومرتاح البال.

حان الوقت للذهاب في إجازة. ولكن مثل كل عام، يبدو تحضير أمتعتك وكأنه عمل روتيني حقيقي.

فيما يلي استعرضت مجلة “فيمينا” الفرنسية، 3 نصائح لتحضير حقيبتك قبل المغادرة في إجازة.

اختر التنسيقات الصغيرة

إذا كنت ستغادر لفترة قصيرة أو كان بإمكانك فقط أخذ بعض الأمتعة البسيطة (نحن نفكر بشكل خاص في حقائب المقصورة)، فلا تثقل على نفسك بأدوات النظافة الخاصة بك. أولاً، لأنك لن تكون قادرًا على اصطحابها معك على متن الطائرة. ولكن أيضًا لأنها ستحتل مساحة كبيرة في الحقيبة وسيكون وزنها كبير، بحسب ترجمة “وطن”

لقضاء عطلة لمدة أسبوع، اختر أحجام حقائب السفر للعلامات التجارية المفضلة لديك أو املأ الزجاجات الصغيرة القابلة لإعادة الاستخدام؛ الشامبو وجل الاستحمام ومزيل المكياج، كما أن المنتج الوحيد الذي ننصحك بإحضاره بالشكل الكلاسيكي هو واقي الشمس، لأنه يجب عليك تطبيقه عدة مرات في اليوم.

فكر في المنتجات الصلبة! الأكثر انتشارًا ، هناك بعض أنواع جل الاستحمام والشامبو وحتى معجون الأسنان. بالإضافة إلى كونها عملية للغاية، فهي صديقة للبيئة!

جهز ملابسك

ربما تكون هذه هي أكثر مهمة شاقة، لكنها ضرورية. للتأكد من عدم حزم الكثير من الملابس وتوفير مساحة في أمتعتك (من المحتمل أن تحضر معك هدية تذكارية)، جهز ملابسك مسبقًا. ستشغل الفساتين مساحة أقل، لكن لا تنسي أنه يمكن ارتداء السراويل القصيرة أو التنورة عدة مرات والجمع بينها بألف طريقة.

قم بإنشاء مقصورات

غالبًا ما تُستخدم هذه الحيلة في رحلات “حقيبة الظهر” (حقيبة ظهر المشي لمسافات طويلة أو الرحلات). ومع ذلك، يمكن أن تنطبق أيضًا على حقيبة المقصورة والتي – نظرًا لصغر حجمها – يجب أن تكون مرتبة. وبالتالي، استخدم الحقائب أو المقصورات لتقسيم متعلقاتك (حقيبة للجوارب وأخرى للملابس الداخلية وأخرى لملابس السباحة، وما إلى ذلك) وهذا سيسهل عليك العثور على أغراضك.