السبت, يوليو 16, 2022
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حياتنا

3 نصائح مثالية لتحضير حقيبتك قبل المغادرة في إجازة

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
طريقة فعالة لترتيب حقيبتك قبل السفر watanserb.com
طريقة فعالة لترتيب حقيبتك قبل السفر
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وطن-ربما تجهيز حقيبتك يثير قلقك بالفعل، لا سيما إذا كنت ترغب في الوصول إلى وجهتك الصيفية سريعا. كما أن الخوف من نسيان شيء ما وعدم التمكن من إغلاقها يزيدك من التوتر، إليك نصائحنا لمساعدتك على المغادرة بطريقة منظمة ومرتاح البال.

حان الوقت  للذهاب في إجازة. ولكن مثل كل عام، يبدو تحضير أمتعتك وكأنه عمل روتيني حقيقي.

فيما يلي استعرضت مجلة “فيمينا” الفرنسية، 3 نصائح لتحضير حقيبتك قبل المغادرة في إجازة.

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اختر التنسيقات الصغيرة

إذا كنت ستغادر لفترة قصيرة أو كان بإمكانك فقط أخذ بعض الأمتعة البسيطة (نحن نفكر بشكل خاص في حقائب المقصورة)، فلا تثقل على نفسك بأدوات النظافة الخاصة بك. أولاً، لأنك لن تكون قادرًا على اصطحابها معك على متن الطائرة. ولكن أيضًا لأنها ستحتل مساحة كبيرة في الحقيبة وسيكون وزنها كبير، بحسب ترجمة “وطن

لقضاء عطلة لمدة أسبوع، اختر أحجام حقائب السفر للعلامات التجارية المفضلة لديك أو املأ الزجاجات الصغيرة القابلة لإعادة الاستخدام؛ الشامبو وجل الاستحمام ومزيل المكياج، كما أن المنتج الوحيد الذي ننصحك بإحضاره بالشكل الكلاسيكي هو واقي الشمس، لأنه يجب عليك تطبيقه عدة مرات في اليوم.

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فكر في المنتجات الصلبة! الأكثر انتشارًا ، هناك بعض أنواع جل الاستحمام والشامبو وحتى معجون الأسنان. بالإضافة إلى كونها عملية للغاية، فهي صديقة للبيئة!

جهز ملابسك

ربما تكون هذه هي أكثر مهمة شاقة، لكنها ضرورية. للتأكد من عدم حزم الكثير من الملابس وتوفير مساحة في أمتعتك (من المحتمل أن تحضر معك هدية تذكارية)، جهز ملابسك مسبقًا. ستشغل الفساتين مساحة أقل، لكن لا تنسي أنه يمكن ارتداء السراويل القصيرة أو التنورة عدة مرات والجمع بينها بألف طريقة.

حقيبة السفرwatanserb.com
حقيبة السفر

قم بإنشاء مقصورات

غالبًا ما تُستخدم هذه الحيلة في رحلات “حقيبة الظهر” (حقيبة ظهر المشي لمسافات طويلة أو الرحلات). ومع ذلك، يمكن أن تنطبق أيضًا على حقيبة المقصورة والتي – نظرًا لصغر حجمها – يجب أن تكون مرتبة. وبالتالي، استخدم الحقائب أو المقصورات لتقسيم متعلقاتك (حقيبة للجوارب وأخرى للملابس الداخلية وأخرى لملابس السباحة، وما إلى ذلك) وهذا سيسهل عليك العثور على أغراضك.

3 أدوية ينبغي أن تضعها في حقيبة السفر

معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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