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طبيب يكشف السبب الحقيقي لوفاة إيفانا ترامب

التقارير الأولية أفادت أنّها عانت من سكتة قلبية

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
سبب وفاة إيفانا ترامب سقوطها عن درج متعرج في منزلها watanserb.com
الطبيب اكد ان سبب وفاة إيفانا ترامب سقوطها عن درج متعرج في منزلها
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وطن – كشف مكتب كبير الفاحصين الطبيين في مدينة نيويورك يوم الجمعة، السبب الحقيقي لوفاة إيفانا ترامب الزوجة الأولى لللرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

السبب الحقيقي لوفاة إيفانا ترامب

وتبين أن إيفانا (73 عامًا) توفيت متأثرة بإصابات خطيرة في الجذع بعد سقوطها عن درج متعرج.

وجاء التقرير الرسمي، الذي وصف الوفاة بالصدفة وغير المشبوهة، بعد يوم من العثور على إيفانا ميتة في منزلها في مانهاتن .كما نقلت “ماركا

إيفانا ترامب
إيفانا ترامب

وكانت التقارير الأولية أفادت بأنّ إيفانا بينما عانت من سكتة قلبية توفيت على إثرها.

وعلى إثر الوفاة، فتحت الشرطة تحقيقاً فيما إذا كانت إيفانا قد سقطت، وإذا كان الأمر كذلك، فما إذا كان السقوط قد ساهم بأي شكل في وفاتها، وهو ما كشفه التقرير الرسمي.

وأصدرت عائلة ترامب بيانا أكدت فيه وفاة إيفانا: “ببالغ الحزن نعلن وفاة والدتنا الحبيبة إيفانا ترامب”.

وأضافت العائلة: “كانت والدتنا امرأة رائعة – قوة في مجال الأعمال، ورياضية من الطراز العالمي، وجمال متألق، وأم وصديقة مهتمة. كانت إيفانا ترامب إحدى الناجيات. لقد هربت من الشيوعية واحتضنت هذا البلد. علمت أطفالها الجرأة والصلابة والرحمة والتصميم”.

وقالت العائلة: “سوف تفتقدها أمها وأطفالها الثلاثة وأحفادها العشرة كثيرًا”.

بينما وصف ترامب زوجته السابقة بأنها “امرأة جميلة ومدهشة، عاشت حياة رائعة وملهمة”.كما نقلت “ديلي ميل

وكتب ترامب على منصة الحقيقة الخاصة به: “أشعر بحزن شديد لإبلاغ كل من أحبها، ومن بينهم كثيرون، أن إيفانا ترامب قد توفيت في منزلها في مدينة نيويورك”.

وأضاف: “لقد كانت امرأة رائعة وجميلة ومدهشة، عاشت حياة رائعة وملهمة. كان فخرها وسعادتها هم ابناؤها الثلاثة، دونالد جونيور ، وإيفانكا ، وإريك”.

في حين قال: “لقد كانت فخورة جدًا بهم، لأننا كنا جميعًا فخورين بها. ارقدي بسلام، إيفانا!”.

تزوجت إيفانا ودونالد ترامب عام 1977، وتشترك مع ترامب في ثلاثة أبناء هم دونالد جونيور وإيريك وابنته إيفانكا.

زيجات إيفانا

تزوجت إيفانا أربع مرات طوال حياتها، مرة قبل ترامب ومرتين بعد ذلك.بحسب “ذا صن

كان آخر زواج لها من الممثل الإيطالي روسانو روبيكوندي، الذي تزوجته عام 2008.

كان الزوجان يعرفان بعضهما البعض لمدة 15 عامًا.

كما أقاما حفل زفاف باهظ قيمته 3 ملايين دولار ، بحضور 400 ضيف، لكنهما انفصلا بعد عام واحد فقط في عام 2009.

إيفانا والممثل الإيطالي روسانو روبيكوندي
إيفانا والممثل الإيطالي روسانو روبيكوندي

قالت إيفانا في عام 2019، إن العلاقة طويلة المدى هي التي مزقتهما.

وقالت “روسانو يقضي الكثير من الوقت في إيطاليا وأقضي الكثير من الوقت في نيويورك وميامي وسانت تروبيز”.

كما أضافت: “العلاقة بعيدة المدى لا تجدي حقًا. لقد قضينا وقتا ممتعا ونحن أصدقاء. كان الانفصال وديًا”.

على الرغم من انتهاء زواجهما في عام 2009، استمرت علاقتهما حتى عام 2019.

وتوفي الممثل الإيطالي فجأة في أكتوبر 2021 عن عمر يناهز 49 عامًا.

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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