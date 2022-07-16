السبت, يوليو 16, 2022
الرئيسيةالهدهدراشد الغنوشي يؤكد أن تونس على خطى "سريلانكا" ويشبه "سعيد" بـ"القذافي"
الهدهد

راشد الغنوشي يؤكد أن تونس على خطى “سريلانكا” ويشبه “سعيد” بـ”القذافي”

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
راشد الغنوشي watanserb.com
راشد الغنوشي
- Advertisement -

وطن- حذر راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي أكبر أحزاب المعارضة التونسية من أن الرئيس التونسي قيس سعيد يستخدم الاستفتاء على الدستور الجديد للعودة إلى الديكتاتورية.

وقال “الغنوشي”، الذي كان رئيس البرلمان إلى أن أغلق الرئيس قيس سعيد القاعة واستولى على معظم السلطات الصيف الماضي ، إن الأجواء التي تسبق استقتاء 25 يوليو / تموز هي أجواء “غير ديمقراطية وجنائزية”.

تونس تواجه وضعا مثل سريلانكا

وأضاف “الغنوشي” في مقابلة مع وكالة “رويترز” للأنباء إن تركيز “سعيّد” على التغييرات السياسية بينما انزلق الاقتصاد أكثر نحو الأزمة يعني أيضا أن تونس تواجه “وضعا مثل سريلانكا” مع انفجار اجتماعي يلوح في الأفق.

وقال “خطب سعيد لا يمكن أن تترجم إلا إلى اشتباكات وفوضى واغتيالات … تونس قد تصل إلى نقطة المجاعة وهي في أمس الحاجة إلى الحوار لمواجهة هذه الأزمات”.

وبحسب “رويترز” كان “الغنوشي”، وهو سجين سياسي سابق ، لاعباً رئيسياً في السياسة التونسية منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالزعيم الاستبدادي زين العابدين بن علي ، وأدخلت الديمقراطية وأطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي، كما أنه منتقد رئيسي لسعيد منذ استيلاء الرئيس على سلطات واسعة العام الماضي.

ماذا قال راشد الغنوشي عن الحريق الغامض بمقر حركة النهضة؟ (فيديوهات)

تونس تتجه نحو نظام ديكتاتوري

وأكد “الغنوشي” خلال المقابلة على أن “تونس تتجه نحو نظام ديكتاتوري يجمع كل القوى (تحت شخص واحد)”.

ووفقا لـ”رويترز” فإن هذا العام ، في الفترة التي تسبق الاستفتاء ، وسع سعيد سيطرته بشكل كبير على القضاء والسلطة الانتخابية المستقلة سابقًا ، مما أثار تساؤلات حول سيادة القانون والتصويت العادل.

وقالت إن دستوره المقترح يمنحه سلطات غير محدودة تقريبًا مع إضعاف دور البرلمان والقضاء، في وقت حث حزب النهضة ومعظم الأحزاب الأخرى على مقاطعة الاستفتاء.

التحقيق مع راشد الغنوشي

وصف “الغنوشي” التحقيق المزمع إجراؤه معه الأسبوع المقبل أمام قاضي التحقيق للاشتباه في فساد بأنه تهم سياسية.

وقال “لن يكون من المستغرب أن يتم اعتقالي”، مؤكدا على أن “الأنظمة الديكتاتورية تسعى لاستخدام القضاء وتوظيف الأجهزة الأمنية كما فعل بن علي ضد المعارضة”.

قيس سعيد على خطى “القذافي”

وقارن “الغنوشي” خلال المقابلة الدستور الجديد، الذي يحتوي على هيئة تشريعية قائمة على المجالس الإقليمية ، بالدكتاتور الليبي معمر القذافي وغيره من المستبدين العرب.

وقال إن “الدستور يؤسس لنظام أحادي وشعبي يذكرنا بنظام القذافي والديكتاتوريين العرب”.

ومع ذلك ، قال إن المبادئ الديمقراطية قد أصبحت راسخة بين التونسيين خلال الفترة التي تلت الثورة. وقال إن حزب النهضة يحث أنصاره على مقاطعة الاستفتاء بدلاً من التصويت بـ “لا” لأن “الدخول في لعبة يضع فيها خصمك كل القواعد أمر غير حكيم”.

وشدد على أن النهضة ستدعو إلى احتجاجات في 19 يوليو / تموز، اليوم الذي سيواجه فيه جلسة الاستماع القضائية، ويوم 23 يوليو / تموز، قبل يومين من الاستفتاء، على حد قوله.

راشد الغنوشي يحذّر من انفجار اجتماعي: “الانقلاب أدى إلى عزلة دولية خانقة”

المصدررويترز, ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

بالفيديو.. أُنس جابر تنفي دعمها لدستور قيس سعيد وتوضح حقيقة ما أشيع عن موقفها

اقتصاد

الاقتصاد التونسي يعاني ضربة أخرى من الحرب في أوكرانيا

الهدهد

قيس سعيد يبعث برسالة لبشار الأسد ويشكره على “إبادة الشعب السوري”

الهدهد

الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة واتهامات بالإرهاب لسياسيين في حزب النهضة.. ماذا يحدث في تونس؟

الهدهد

اقتناع الرئيس الجزائري بوجود مفاوضات بين تونس وإسرائيل دفعه لاتخاذ هذا القرار الحازم!

الهدهد

فضيحة.. رئيس لجنة صياغة الدستور يتهم قيس سعيد بنشر مسودة مزورة تمهد لنظام ديكتاتوري

الهدهد

“المرزوقي” يشيد بعزيمة الحراك السوداني وثباته في وجه نظام انقلابي مدعوم من محور الشر

الهدهد

دستور تونس الجديد .. قيس سعيد ينصب نفسه “إلهاً لا يُسأًل عما يفعل”!

الهدهد

مزاعم مخطط استهداف قيس سعيد .. رئيس جبهة الخلاص يخشى حدوث هذا السيناريو

الهدهد

فيديو قد يكون سبباً في اعتقال حمادي الجبالي بتونس .. ما علاقة الإمارات؟!

تقارير

تونس: إحباط هجوم إرهابي استهدف الرئيس قيس سعيد

الهدهد

شركة جزائرية شهيرة تسخر من الإنجاز المزعوم للسباح التونسي نجيب بلهادي!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

إيرباص تخسر دعوى أمام القضاء البريطاني ضد الخطوط القطرية

المرتبة الأولى للخطوط الجوية القطرية: فيما يلي أفضل 20 شركة طيران لهذا العام

أول تعليق من إريكسن بعد تعاقده رسمياً مع مانشستر يونايتد

طبيب يكشف السبب الحقيقي لوفاة إيفانا ترامب

رد فعل إيلون ماسك حين علم بفضيحة والده وإنجابه طفلة من اخته غير الشقيقة

الإمارات تعتقل عاصم غفور المحامي السابق لـ جمال خاشقجي أثناء عبوره إلى تركيا

إليكم الرموز التعبيرية الجديدة (emojis) المتوقعة لعام 2023

فديو بيت مهجور في سلطنة عمان يصدر من داخله أهازيج زواج.. “وطن” تكشف حقيقته

فضيحة والد إيلون ماسك تثير ضجة عالمية! (صور)

حقيقة فيديو كنتاكي الذي أثار جدلا وأشعل مواقع التواصل في الكويت (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC