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تطبيق جديد لياباني يكشف عن العراة ويوقِفَهم قبل أن يستغلوا الأطفال جنسيا

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
يتردد الآباء عند شراء الهواتف الذكية لأولادهم خوفا من الاستغلال الحنسي لهم watanserb.com
يتردد الآباء عند شراء الهواتف الذكية لأولادهم خوفا من الاستغلال الحنسي لهم
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وطن-أنشأت شركة يابانية ناشئة تطبيقًا قادرًا على اكتشاف العراة الذين يرسلون صورهم إلى القصر ويحذفها قبل إرسالها على الهواتف الذكية.

هذا وقد جاءت شركة Smartbooks، اليابانية الناشئة بفكرة إنشاء تطبيق باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكنه اكتشاف صور العراة على الهواتف الذكية، وفقا لما نشرته مجلة “فيمينا” الفرنسية.

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ووفق ترجمة “وطن“، يهدف هذا التطبيق إلى المشاركة في مكافحة الاستغلال الجنسي للقصر ووقف استغلال الأطفال في المواد الإباحية.

علاوة على ذلك، تعمل شركة Smartbooks الناشئة بالتعاون مع إحدى الجامعات ومحافظة شرطة ناكامورا، كما أفاد نائب الإعلام.

في النهاية، لن يتمكن التطبيق من تحديد الصور العارية فحسب، بل سيتمكن أيضًا من حذفها تلقائيًا قبل أن يتمكن الشخص من إرسالها.

تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي، لا يزال التطبيق في مرحلة الاختبار.

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لن يتمكن التطبيق من تحديد الصور العارية فحسب، بل سيتمكن أيضًا من حذفها تلقائيًا قبل أن يتمكن الشخص من إرسالها. 
لن يتمكن التطبيق من تحديد الصور العارية فحسب، بل سيتمكن أيضًا من حذفها تلقائيًا قبل أن يتمكن الشخص من إرسالها.

إنه تطبيق هادف وناجع، يرضي ويطمئن آباء المراهقين الصغار، كما أكد ناوتو توميتا، الشريك المؤسس لـ Smartbooks، قائلاً: “أخبرنا بعض الآباء أنهم يترددون في شراء هواتف لأطفالهم لأنهم يخشون مما يمكنهم فعله على الإنترنت، لذلك يريدون تفعيل هذه الأنواع من التطبيقات في أسرع وقت ممكن”.

خلال فترة كوفيد والحجر الصحي، أظهرت الدراسات التي أجريت بين الشباب اليابانيين أن إرسال العراة لصورهم زاد بشكل حاد خلال القيود المرتبطة بالوباء.

ووفقًا للسلطات اليابانية، وقع 1811 طفلاً ضحايا جرائم جنسية تم ارتكابها عبر الشبكات الاجتماعية في اليابان في عام 2021.

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المصدرفيمينا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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