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فيديو صادم لاعتداء شخصين على فتاة مصرية مقيدة بالحبال والأمن يكشف ملابساته

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
الاعتداء على فتاة مصرية watanserb.com
الاعتداء على فتاة مصرية
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو صادم يوثق اعتداء شخصين على فتاة صغيرة مقيدة بالحبال.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد ظهر شخصان وهما ينهالان ضربا بالعصي على الفتاة وسط صرخاتها التي ملأت المكان.

وأظهر الفيديو جلوس والدة الفتاة في المكان وهي تشاهد الاعتداء على ابنتها دون أن تحرك ساكنا، فيما تولت شقيقتها الكبرى تصوير الاعتداء.

الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات الفيديو

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فقد كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل بشكل كبير خلال الساعات الماضية.

المعتديان هما شقيقها وزوج شقيقتها

وأوضحت أنه بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ) وتبين قيام (زوج شقيقتها وشقيقها) بالتعدي على المجنى عليها بالضرب عقب تقييدها بالحبال بتحريض من (والدتها وخالها) إثر اعتياد المجنى عليها ترك مسكنها ، كما تبين قيام (شقيقة المجنى عليها) بتصوير واقعة التعدى على شقيقتها بقصد تأديبها .
الواقعة حدثت في 2021

كما أشارت التحريات إلى أن تلك الواقعة قد حدثت فى غضون عام 2021 ، وأنه خلال الأيام الماضية حدث خلاف عائلى بين خال المجنى عليها وأسرتها فقام المذكور على إثرها بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى إنتقاماً منهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من ضبط جميع المتهمين بالواقعة ، وبمواجهتهم أقروا بذات المضمون .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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المصدرفيسبوك، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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