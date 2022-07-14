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“يوفال دايان yuval dayan” رفضت لمس بايدن.. من هي المغنية الإسرائيلية التي أحرجت الرئيس؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
يوفال دايان و بايدن watanserb.com
يوفال دايان و بايدن

وطن- لاقى مقطع فيديو من حفل استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن في إسرائيل، وثق رفض مغنية الحفل الإسرائيلية “يوفال دايان yuval dayan” مصافحة بايدن، لأسباب دينية رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

مغنية إسرائيلية تحرج بايدن

وتعرض الرئيس الأمريكي لموقف محرج أثناء زيارته لإسرائيل، الخميس، عندما رفضت مغنية إسرائيلية مصافحته.

وبتحري (وطن) عن تلك المغنية اتضح أنها المطربة الإسرائيلية الشهيرة “يوفال دايان yuval dayan”.

ورفضت “يوفال دايان” مد يدها لبايدن، ومبادلته السلام حيث بادرها الرئيس الأمريكي به لكنها لم تستجيب، لأسباب دينية وأوضح شخص بجانبها للرئيس أنها متدينة ولا تلمس الرجال.

من هي المغنية الإسرائيلية “يوفال دايان”؟

ويشار إلى أن “yuval dayan” من مواليد 28 ديسمبر 1994، وهي مغنية وملحنة إسرائيلية .

Yuval Dayan music, videos, stats, and photos | Last.fm

ولدت دايان ونشأت في مدينة أشدود، بالأراضي المحتلة لعائلة من اليهود السفارديم من أصل (مغربي-يهودي). والمقصود باليهود السفارديم هم اليهود الشرقيون و هم يختلفون في المذهب عن اليهود الغربيين أو (الأشكيناز) .

وكانت “يوفال” منذ الطفولة تغني وتعزف وتهوى الموسيقى.

التزامها الديني وتجنيدها بجيش الاحتلال

في عام 2013 ، تم تجنيدها في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وخدمت في الفرقة العسكرية لفرقة التربية والتعليم والشباب.

ومنذ عام 2016، أصبحت “يوفال دايان yuval dayan”، ملتزمة دينياً بشكل كبير.

وفي هذا التوقيت صرحت أنها كانت تحضر في “الكنيس” كل يوم جمعة حتى قبل ذلك، وكذلك تحضر يوم السبت. وهي تقيم في رمات هشارون بإسرائيل.

المشوار المهني الموسيقي

وفي عام 2012 ، شاركت “يوفال دايان yuval dayan” في The Voice Israel (الموسم الأول) بتدريب شلومي شبات.

وغنت يوفال أغنية “شيريوت شل هاشيم”وتقدمت إلى الدور نصف النهائي، لكنها أعلنت بشكل غير متوقع خلال البث المباشر أنها قررت الانسحاب من المنافسة.

وفي المقطع الذي لاقى رواجا واسعا اليوم وتسبب بشهرة أكثر للمغنية الإسرائيلية، سحبت “يوفال دايان” يدها للخلف واكتفت بإماءة الرأس لتحية بايدن ورفضت أن تلمس يده.

فيما أوضح شخص كان يقف بجانب المغنية للرئيس الأمريكي، أنه لا تلمس الرجال ولا تصافحهم لأسباب دينية، ويبدو أنه أراد أن يوضح لبايدن أنها متدينة ولا تصافح الرجال لأن دينها يمنع هذا.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، الخميس، إعلان القدس للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

واجتمع بايدن ولبيد، في مدينة القدس المحتلة، في 14 يوليو الجاري، حيث تم اعتماد الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأكدت الولايات المتحدة، التزامها الثابت بالحفاظ على قدرة إسرائيل على ردع أعدائها وتعزيزها للدفاع عن نفسها ضد أي تهديد.

كما شدد إعلان القدس، على أن الولايات المتحدة تعتبر أن أمن إسرائيل ضروري لمصالح الولايات المتحدة وركيزة للاستقرار الإقليمي.

وتتوجه أنظار الجميع حاليا إلى زيارة بايدن المرتقبة للمملكة العربية السعودية، محطته القادمة، الجمعة، ضمن جولته الحالية للشرق الأوسط.

مغنية إسرائيلية تُحرج بايدن على الهواء: “لا ألمس الرجال.. ديني يمنعني” (فيديو)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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