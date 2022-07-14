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كيف تقلل البامية ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم؟!

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
تقلل البامية ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم watanserb.com
يوصي الأطباء المرضى بإتباع نظام غذائي صحي لخفض مستويات الكوليسترول

وطنيؤدي إرتفاع مستويات الكوليسترول في الدم إلى انسداد الأوعية الدموية مما يعني أنك ستكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

من المعروف أن تناول الكثير من الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف وزيادة الوزن من العوامل المساهمة في تراكم الكوليسترول.

ولهذا، يوصي الأطباء المرضى بإتباع نظام غذائي صحي لخفض مستويات الكوليسترول.

البامية

في هذا الإطار، تحدثت صحيفة إكسبرس البريطانية عن البامية، المعروفة باسم أصابع السيدات نظرًا لشكلها المشابه لشكل الأصابع الصغيرة، والدور الذي تلعبه في تقليل الكوليسترول.

بينما تحتوي البامية على مادة تشبه الهلام، تعرف باسم الصمغ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، وفقا لدراسات علمية.

البوليفينول

تحتوي البامية على مستويات عالية من مادة البوليفينول المضادة للالتهابات مثل الأيزوكيرسيتين.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسات أن البامية تساعد في الحد من السكتات الدماغية ومشاكل القلب.

كما يلعب البوليفينول دورا كبيرا في إدارة الكوليسترول، وعادة ما يوصي أخصائيو التغذية بتناول الخضروات الملونة مثل الباذنجان.

وبالمقارنة مع معظم الفواكه والخضروات، تحتوي البامية على كميات أعلى من الألياف والبروتين وفيتامين B6 وحمض الفوليك، وكلها تساعد في السيطرة على الكوليسترول.

ما هي أنواع الكولسترول؟

يوجد نوعان أساسيان للكولسترول وهما الكولسترول الضار LDL والكولسترول الجيد.

الكوليسترول الجيد، المعروف بالبروتين الدهني عالي الكثافة، يجعلك أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

أما الكوليسترول الضار يعرضك لخطر أكبر.

هناك العديد من العوامل التي تجعلنا أكثر عرضة لارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، كالتدخين وإستهلاك المشروبات الكحولية وعدم ممارسة التمارين الرياضية.

كما تنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) بتناول نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام وتقليل التدخين والشرب.

ومن الأطعمة التي توصي بها الهيئة:

– الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسلمون

أرز بني خبز و مكرونة

المكسرات والبذور

-الفواكه والخضراوات.

والأطعمة التي يجب تجنبها هي فطائر اللحم والنقانق واللحوم الدهنية والزبدة والسمن والكعك والبسكويت.
المصدرإكسبرس البريطانيةـ ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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