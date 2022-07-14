سعوديون يصلون “صلاة الميت” على رجل حي.. “فيديو” أحدث ضجة كبيرة

وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو لمقلب يقوم به عدد من الأشخاص، لخداع رجل نائم حيث ظهروا يقومون بأداء صلاة الميت عليه.

مقلب “صلاة الميت”

وأظهر الفيديو الذي تابعته “وطن”، رجلاً في العقد الخامس من عمره وهو مستلق في حالة نوم، ويقف أمامه عدد من الرجال يتظاهرون بأداء صلاة الميت عليه.

مقطع متداول لأشخاص يعملون مقلب على مسن بأنهُ توفى pic.twitter.com/hkoJw0axln — WHR (@whrumor) July 13, 2022

وفجأة يرفع الرجل الغطاء ويصاب بالدهشة والذهول ويقفز من مكانه مذعوراً، وهو يتفحص جسده، ويسير من أمام أحد الأشخاص الذي بدا جزءاً من المقلب.

فيما يتابع الأشخاص الصلاة وكأن شيئاً لم يكن. ويعود الشخص المذهول ويضرب على صدره ويصيح بصوت عال: “أنا حي”.

تبادل العزاء

وبعد انتهاء الصلاة يتظاهر المصلون بتبادل العزاء فيما بينهم ويقترب منهم ضحية المقلب وهو يشدهم واحداً تلو الآخر صارخاً: “أنا حي أنا حي”.

وأثار المقطع جدلاً واسعاً وموجة إستياء بين المتابعين، معتبرين أنه يستهزئ بشعائر الإسلام والصلاة وحرمة الموت.

وفي هذا السياق علقت ناشطة أن هذا المقطع يحتوي العديد من المحاذير ومنها “الاستهزاء بشعائر الدين”و”الكذب” و”ترويع للمسلم إن كان لايعلم”.

هذا المقطع فيه محاذير:

١- استهزاء بشعائر الدين

٢- كذب

٣- ترويع للمسلم إن كان لايعلم. — Eajamayh (@Eajamayh45) July 14, 2022

بينما رأت صاحبة حساب “سگر زيادة” أن المقلب سخيف، واستدركت: “أعوذ بالله من قسوة القلوب”.

وقال آخر:” بغض النظر عن التمثيل من عدمه في هذا المقطع، لكن حصلت وتحصل مثل هذه التفاهات التي يطلق عليها البعض مقلب”.

وأضاف متسائلاً: “هل من يقوم بها بكامل عقله وواعٍ لتبعاتها.

بغض النظر عن التمثيل من عدمه في هذا المقطع، لكن حصلت وتحصل مثل هذه التفاهات التي يطلق عليها البعض مقلب.

السؤال هنا، هل من يقوم بها بكامل عقله و واعٍ لتبعاتها؟

pic.twitter.com/FyuHHe3gP5 — ~ (@scna__) July 14, 2022

واعتبر “مسلم الهجلة” من يقوم بهذه التصرفات من مرضى القلوب وهذا المرض –كما قال- يعدي كأمراض الأبدان فيجب الحذر من مجالسة أصحابه.

وعبر “خالد إبراهيم العباس”عن خشيته من أن يكون هذا المقلب لطلب المتابعين أو المال أو الضحك.

وأضاف أن “الصلاة عبادة لم تفرض لتكون محلا للمقالب وقد كفر الله من سخر بالقراء فكيف بمن سخر بالعبادة نفسها وفيها ترويع المسلم أيضا”.

مقلب سامج:

تصوير شخص نائم وخداعه كأنه ميت وإقامة الصلاة عليه لعمل مقلب عليه

أخشى أن يكون هذا من السخرية بها لطلب المتابعين أو المال أو الضحك

الصلاة عبادة لم تفرض لتكون محلا للمقالب

وقد كفر الله من سخر بالقراء فكيف بمن سخر بالعبادة نفسها؟

وفيها ترويع المسلم أيضا

فاحذر من ذلك — خالد إبراهيم العباس (@kbas1234) July 14, 2022

وتؤدي مقالب من هذا النوع أحياناً إلى الصدمة النفسية أو الوفاة في بعض الأحيان.

وكان موقع “يوتيوب” قد فرض قواعد تحظر المقالب الخطيرة أو التي تنطوي على تهديد قبل عامين.

ويشمل ذلك بحسب موقع bbc “المقالب التي تدفع الضحايا إلى الخوف من خطر جسدي وشيك أو تسبب توترا نفسيا للصغار”.

واعتبر التهديد بالأسلحة وعمليات السطو المزيفة على وجه الخصوص، مخالفات قد تؤدي إلى حذف الفيديو.