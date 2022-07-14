رقص محمد رمضان مع الشيف بوراك و”كف من الذهب”.. “نمبر وان” تريند (فيديو)

وطن– عاد الفنان المصري الشهير محمد رمضان، لإثارة الجدل مجددا وتصدر اسمه محرك البحث الشهير “جوجل” بعد حفله في تركيا، والذي برز منه عدة لقطات كان أهمها رقصه مع الشيف الشهير بوراك، وظهور رمضان أيضا وهي يرتدي كفا من الذهب في يده.

الشيف بوراك يرقص مع محمد رمضان

وشارك الشيف التركي المعروف بوراك الفنان المصري “محمد رمضان” في وصلة رقص على أنغام أغنيته “رايحين نسهر”، في حفل أقيم، الأربعاء، في تركيا.

وظهر “بوراك وهو يقود سيارة كهربائية صغيرة على “البوديوم” فيما جلس رمضان خلفه قبل أن يقوما بالغناء والرقص معا.

وقدّم “محمد رمضان” مجموعة من أبرز أغانيه منها “ثابت”، و”بوم”، وفيرساتشي”، و”أنا جدع”، و”السلطان”، و”يا حبيبي”، وأنا الملك.

وأطل “نمبر وان” كما يلقبه البعض، في كلّ مرّة بأزياء ملونة لافتة ومشعّة، وذلك ضمن لوحات إستعراضيّة ضخمة، قدّمها مع مجموعة من الراقصين الذي إستقدموا خصيصاً من البرازيل لإحياء الحفل برفقته في إسطنبول.

محمد رمضان يرتدي كفا من الذهب

ويشار أيضا إلى أنه وقبل إحيائه لحفله بتركيا، أثار محمد رمضان كعادته الجدل بفيديو ترويجي للحفل ظهر فيه مرتدياً “كف من الذهب.”

وعبر حسابه “بفيسبوك” نشر محمد رمضان مقطعاً ظهر فيه وهو يخرج من قصره الضخم بالقاهرة، ويركب طائرته الخاصة، وصولاً لغرفته الخاصة بإسطنبول.

وظهر محمد رمضان على متن الطائرة، وهو يرتدي كفاً ذهبية ضخمة.

وكان واضحا أن الفنان المصري يحرص على إبراز هذه الكف أمام الكاميرات بشكل واضح.

وعلق على المقطع الذي نشره بالقول: “رايح أولع تركيا.. وراجع علطول”.

رفع علم مصر عاري الصدر

ورفع محمد رمضان، الذي بدا عاري الصدر علم مصر خلال غنائه على خشبة المسرح، ليتفاعل معه الجمهور بالتصفيق والهتاف باسم مصر.

مما دفع الكثيرين لانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين ما قام به إهانة لرمز مصر.

ونشر رمضان، مقطع فيديو من الزيارة، عبر ستوري حسابه على إنستجرام، وظهر بالفيديو مدى ترحيب الشيف بوراك بـ “رمضان”.

كما شهد أيضا محاصرة الجمهور التركي لرمضان داخل المطعم، والتغني بعدد من أغانيه الشهيرة، ليتفاعل معهم “رمضان” ويشاركهم الغناء، وأيضا الاحتفال بعيد الأضحى.

وكان محمد رمضان، قد لاقى استقبالاً حافلاً من الجمهور التركي عقب وصوله إلى المطار، الذي حاصره رغبة في التقاط الصور التذكارية معه.