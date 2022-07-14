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رقص محمد رمضان مع الشيف بوراك و”كف من الذهب”.. “نمبر وان” تريند (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
رقص محمد رمضان مع الشيف بوراك watanserb.com
رقص محمد رمضان مع الشيف بوراك

وطن– عاد الفنان المصري الشهير محمد رمضان، لإثارة الجدل مجددا وتصدر اسمه محرك البحث الشهير “جوجل” بعد حفله في تركيا، والذي برز منه عدة لقطات كان أهمها رقصه مع الشيف الشهير بوراك، وظهور رمضان أيضا وهي يرتدي كفا من الذهب في يده.

الشيف بوراك يرقص مع محمد رمضان

وشارك الشيف التركي المعروف بوراك الفنان المصري “محمد رمضان” في وصلة رقص على أنغام أغنيته “رايحين نسهر”، في حفل أقيم، الأربعاء، في تركيا.

وظهر “بوراك وهو يقود سيارة كهربائية صغيرة على “البوديوم” فيما جلس رمضان خلفه قبل أن يقوما بالغناء والرقص معا.

وقدّم “محمد رمضان” مجموعة من أبرز أغانيه منها “ثابت”، و”بوم”، وفيرساتشي”، و”أنا جدع”، و”السلطان”، و”يا حبيبي”، وأنا الملك.

وأطل “نمبر وان” كما يلقبه البعض، في كلّ مرّة بأزياء ملونة لافتة ومشعّة، وذلك ضمن لوحات إستعراضيّة ضخمة، قدّمها مع مجموعة من الراقصين الذي إستقدموا خصيصاً من البرازيل لإحياء الحفل برفقته في إسطنبول.

محمد رمضان يرتدي كفا من الذهب

ويشار أيضا إلى أنه وقبل إحيائه لحفله بتركيا، أثار محمد رمضان كعادته الجدل بفيديو ترويجي للحفل ظهر فيه مرتدياً “كف من الذهب.”

وعبر حسابه “بفيسبوك” نشر محمد رمضان مقطعاً ظهر فيه وهو يخرج من قصره الضخم بالقاهرة، ويركب طائرته الخاصة، وصولاً لغرفته الخاصة بإسطنبول.

وظهر محمد رمضان على متن الطائرة، وهو يرتدي كفاً ذهبية ضخمة.

وكان واضحا أن الفنان المصري يحرص على إبراز هذه الكف أمام الكاميرات بشكل واضح.

وعلق على المقطع الذي نشره بالقول: “رايح أولع تركيا.. وراجع علطول”.

رفع علم مصر عاري الصدر

ورفع محمد رمضان، الذي بدا عاري الصدر علم مصر خلال غنائه على خشبة المسرح، ليتفاعل معه الجمهور بالتصفيق والهتاف باسم مصر.

مما دفع الكثيرين لانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين ما قام به إهانة لرمز مصر.

ونشر رمضان، مقطع فيديو من الزيارة، عبر ستوري حسابه على إنستجرام، وظهر بالفيديو مدى ترحيب الشيف بوراك بـ “رمضان”.

كما شهد أيضا محاصرة الجمهور التركي لرمضان داخل المطعم، والتغني بعدد من أغانيه الشهيرة، ليتفاعل معهم “رمضان” ويشاركهم الغناء، وأيضا الاحتفال بعيد الأضحى.

وكان محمد رمضان، قد لاقى استقبالاً حافلاً من الجمهور التركي عقب وصوله إلى المطار، الذي حاصره رغبة في التقاط الصور التذكارية معه.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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