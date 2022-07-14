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إيفانا ترامب اتهمت زوجها الرئيس السابق بالاغتصاب قبل وفاتها .. ما القصة!؟

توفيت الزوجة الأولى لـ"ترامب" عن عمر يناهز 73 عامًا

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
إيفانا ترامب وميلانيا watanserb.com
إيفانا ترامب وميلانيا
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وطن – ذكرت إيفانا ترامب في كتابٍ لها صدر عام 2017 بعنوان “Raising Trump“، أنّ حبها للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يكن حبًا من النظرة الأولى، على الرغم من أنها اعتقدت أن ترامب كان “ذكيًا ومضحكًا، ورجلًا أمريكيًا جيدًا”.

إيفانا وترامب
إيفانا وترامب

وأعلن الخميس، عن وفاة إيفانا ترامب (73 عامًا)، بعد العثور عليها في شقتها في مانهاتن؛ بسبب سكتة قلبية.

وولدت إيفانا ترامب في تشيكوسلوفاكيا وكانت متسابقة تزلج وعارضة أزياء في وقت ما عندما تزوجت دونالد ترامب في عام 1977.

والتقى الزوجان عندما قامت إيفانا برحلة إلى نيويورك لحضور دورة الألعاب الأولمبية.

عندما كانت هي وأصدقاؤها يقضون ليلة في الخارج، أوقفهم دونالد ترامب الذي بدأ في مغازلتها.

تتذكر في كتابها أنه لم يكن حبًا من النظرة الأولى، على الرغم من أنها اعتقدت أن ترامب كان ذكيًا ومضحكًا ، رجلًا أمريكيًا جيدًا.

وقالت في كتابها إنّ دونالد ترامب تقدم لها بشكل غير متوقع في ليلة رأس السنة الجديدة، واعتنى بكل شيء من أجلها، حيث كتبت “إيفانا” أنها اعتنت فقط بالفستان، بينما تعامل زوجها المستقبلي مع الباقي.

عندما رزقا بطفلهما الأول، كشفت أن الرئيس السابق كان مترددًا في تسميته دونالد ترامب جونيور.

كان لدى إيفانا بعض القصص الأخرى المتعلقة بطفلهما الأول، مثل الوقت الذي انفصلا فيه، واتصل بها ترامب ليقول إنه يحتفظ بدونالد جونيور.

وكتبت: “حسنًا، احتفظ به. حصلت على طفلين آخرين لتربيتهما” .

اعترفت بأنها تجنبت الدخول في مواعيد اللعب في موقعها الثلاثي الضخم والفاخر في برج ترامب، لكنها أكدت أيضًا أن الشخص الوحيد الذي تلقى دعوة مفتوحة متى شاء هو مايكل جاكسون.وفق ما جاء في مجلة “ماركا” الإسبانية

ظهرت في الفيلم الناجح “نادى الزوجات الأولى – The First Wives Club” عام 1996، حيث اشتهر أحد خطوطها الآن.

“سيداتي ، عليك أن تكوني قوية ومستقلة، وتذكري: لا تغضبي، اعتنِ بكل شيء.”

اتهام بالاغتصاب!

خلال انفصالهما، اتهمت إيفانا ترامب باغتصابها ، ثم قالت لاحقًا إنها لم تكن تعني ذلك حرفيًا، بل شعرت بالانتهاك.

بعد طلاقهما، ظل الزوجان ودودين مع بعضهما البعض وكانا يدعمان بحماس ترشحه للرئاسة خلال حملة عام 2016.

قالت إيفانا إنها نصحته بالحفاظ على هدوئه.

وأضافت لصحيفة نيويورك بوست: “لكن دونالد لا يمكنه أن يكون هادئًا. إنه صريح للغاية. إنه يقول الأمر كما هو”.

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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