الرئيسية الهدهد أول إصابة بجدري القرود في السعودية.. الصحة كشفت التفاصيل وتحذر

أول إصابة بجدري القرود في السعودية.. الصحة كشفت التفاصيل وتحذر

بواسطة
خالد الأحمد
-
جدري القرود في السعودية. watanserb.com
جدري القرود في السعودية.

وطن- أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عن ظهور أول حالة إصابة بجدري القرود في المملكة.

ظهور جدري القرود في السعودية

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فقد أعلنت وزارة الصحة بالمملكة، عن رصد حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج السعودية، وذلك في مدينة الرياض.

الوزارة طمأنت في بيانها الجميع بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

وكشفت وزارة الصحة السعودية أنه بالإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم.

كما أهابت الوزارة بالمواطنين اتباع الإجراءات الصحية والإرشادات التي نوهت لها سابقا، لتجنب الإصابة بجدري القرود.

وزارة الصحة السعودية تكشف التفاصيل

وأكدت الصحة السعودية استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها.

مشيرة في الوقت ذاته إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

وفي نهاية بيانها أوصت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، الجميع باتباع الإرشادات الصحية وخاصة خلال السفر.

وذلك من خلال قنواتها الرسمية وكذلك هيئة الصحة العامة ( وقاية ) أو التواصل مع مركز (937) في حال الرغبة في أي استفسار يخص مرض جدري القرود.

من أين جاء جدري القرود؟

وأثار تفشي مرض جـدري القرود في عدد من الدول الأوروبية حيرة لمسؤولي الصحة لأن هذا المرض غالبا ما ينتشر في المناطق النائية من دول وسط وغرب أفريقيا.

يتسبب جدري القرود البشري بشكل أساسي في تفشي المرض في مناطق الغابات الاستوائية المطرية في وسط وغرب أفريقيا، والقرود والقوارض هي المسؤولة عن تفشي المرض وفي 2017، شهدت نيجيريا أكبر انتشار موثق للمرض.

هل يمكن أن يصبح جدري القرود الوباء القادم؟

لا ينتشر جدري القرود بسهولة بين البشر، ويتطلب اتصالا وثيقا، ويسبب جدري القرود أعراض الحمى وطفحا جلديا بشكل مميز حيث تبرز حبوب على الجلد.

يتطلب انتقال العدوى من حيوان إلى إنسان ومن إنسان إلى إنسان ملامسة السائل الذي يفرزه الطفح الجلدي.

كيف يمكن أن تصاب بالمرض؟

يمكن أن يُصاب الناس بالعدوى عن طريق القيح وقد يدخل الفيروس الجسم عن طريق تشققات البشرة.

كما يمكن أن يدخل الفيروس الجسم عن طريق الدم والمخاط.

هل سيكون جدري القرود مثل كوفيد؟ إليك قائمة الدول التي سجلت إصابات

مصدرواس ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

المواد ذات الصلة

بايدن والسعودية watanserb.com

واشنطن بوست:يجب على بايدن إعادة الرهائن الأمريكيين من السعودية على متن...

تقارير باسل النجار -
يوفال دايان و بايدن watanserb.com

“يوفال دايان yuval dayan” رفضت لمس بايدن.. من هي المغنية الإسرائيلية...

الهدهد باسل النجار -
سعوديون يصلون صلاة الميت على رجل حي watanserb.com

سعوديون يصلون “صلاة الميت” على رجل حي.. “فيديو” أحدث ضجة كبيرة

الهدهد خالد الأحمد -
استقبال بايدن السعودية watanserb.com

محمد بن سلمان لن يستقبل بايدن كما فعل مع ترامب .....

الهدهد سالم حنفي -
توقيف قاتلة الصيدلي المصري watanserb.com

الأمن العام السعودي يعلن توقيف قاتلة الصيدلي المصري

حياتنا شيراز ماضي -
هروب الرئيس السريلانكي السعودية watanserb.com

رئيس سريلانكا الفاسد يغادر المالديف متوجها إلى السعودية!

تقارير سالم حنفي -
مصري يمزق القرآن watanserb.com

فيديو لـ مصري مقيم بالسعودية يقوم بتمزيق القرآن.. هكذا كان جزاؤه!

حياتنا شيراز ماضي -
محلل سعودي يظهر على قناة إسرائيلية watanserb.com

محلل سعودي يظهر على شاشة قناة إسرائيلية من داخل المملكة

الهدهد خالد الأحمد -
أسرار نشأة محمد بن سلمان watanserb.com

“تقتل أحد أفراد أسرتك ولا مشكلة”.. “بوليتيكو” تكشف أسرار نشأة محمد...

تقارير باسل النجار -

لا يوجد تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا