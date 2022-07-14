أول إصابة بجدري القرود في السعودية.. الصحة كشفت التفاصيل وتحذر

وطن- أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عن ظهور أول حالة إصابة بجدري القرود في المملكة.

ظهور جدري القرود في السعودية

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فقد أعلنت وزارة الصحة بالمملكة، عن رصد حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج السعودية، وذلك في مدينة الرياض.

الوزارة طمأنت في بيانها الجميع بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

وكشفت وزارة الصحة السعودية أنه بالإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم.

كما أهابت الوزارة بالمواطنين اتباع الإجراءات الصحية والإرشادات التي نوهت لها سابقا، لتجنب الإصابة بجدري القرود.

وزارة الصحة السعودية تكشف التفاصيل

وأكدت الصحة السعودية استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها.

مشيرة في الوقت ذاته إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

وفي نهاية بيانها أوصت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، الجميع باتباع الإرشادات الصحية وخاصة خلال السفر.

وذلك من خلال قنواتها الرسمية وكذلك هيئة الصحة العامة ( وقاية ) أو التواصل مع مركز (937) في حال الرغبة في أي استفسار يخص مرض جدري القرود.

من أين جاء جدري القرود؟

وأثار تفشي مرض جـدري القرود في عدد من الدول الأوروبية حيرة لمسؤولي الصحة لأن هذا المرض غالبا ما ينتشر في المناطق النائية من دول وسط وغرب أفريقيا.

يتسبب جدري القرود البشري بشكل أساسي في تفشي المرض في مناطق الغابات الاستوائية المطرية في وسط وغرب أفريقيا، والقرود والقوارض هي المسؤولة عن تفشي المرض وفي 2017، شهدت نيجيريا أكبر انتشار موثق للمرض.

هل يمكن أن يصبح جدري القرود الوباء القادم؟

لا ينتشر جدري القرود بسهولة بين البشر، ويتطلب اتصالا وثيقا، ويسبب جدري القرود أعراض الحمى وطفحا جلديا بشكل مميز حيث تبرز حبوب على الجلد.

يتطلب انتقال العدوى من حيوان إلى إنسان ومن إنسان إلى إنسان ملامسة السائل الذي يفرزه الطفح الجلدي.

كيف يمكن أن تصاب بالمرض؟

يمكن أن يُصاب الناس بالعدوى عن طريق القيح وقد يدخل الفيروس الجسم عن طريق تشققات البشرة.

كما يمكن أن يدخل الفيروس الجسم عن طريق الدم والمخاط.