الأربعاء, يوليو 13, 2022
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محلل سعودي يظهر على شاشة قناة إسرائيلية من داخل المملكة

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
محلل سعودي يظهر على قناة إسرائيلية watanserb.com
محلل سعودي يظهر على قناة إسرائيلية

وطن- بات ظهور المحللين السياسيين السعوديين على القنوات الإسرائيلية مشهداً مألوفاً، في ظل السعي المحموم لإتمام التطبيع بين السعودية وإسرائيل بالتزامن مع زيارة بايدن المرتقبة للمملكة.

ولكن الغريب في الأمر هذه المرة أن الظهور بات من داخل استوديوهات خاصة لهذه القنوات على الأراضي السعودية. كما حصل مع ظهور المحلل السعودي أحمد الإبراهيم على قناة Kann العبرية للحديث حول زيارة بايدن، وتطبيع العلاقات بين السعودية والإحتلال الإسرائيلي.

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زيارة بايدن جدلية

وزعم “الإبراهيم” بعد حفلة ترحيب به باللغة العبرية، أن الشعب السعودي يريد التطبيع وتحقيق السلم في المنطقة.

وقال المحلل السعودي إنه لا يثق بزيارة بايدن لأنها جدلية كثيراً، ولا نعرف اتجاه السياسة الأمريكية في المنطقة مع إيران وكيف تتعامل مع الملف النووي.

مضيفاً أن السعودية ليست محطة بنزين وإذا كان بايدن -كما قال- يعتقد أنه سوف يأتي إلى النفط فلدينا سياسة نفط مستقلة وسيادية.

وعندما أراد السعودي أحمد الإبراهيم، الحديث عن الحقوق الفلسطينية، قاطعه مذيع قناة Kann ليسأله ” متى ستزور اسرائيل”.

فتبسم الثاني قائلاً أنه لا يرى هذا الشيء ببعيد.”

التطبيع مستمر منذ10 سنوات

ويشار إلى أن هناك تصاعد في مؤشرات التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، ومنها الموافقة على فتح المجال الجوي أمام الخطوط الجوية الإسرائيلية، والتعاون مع اللوبي الإسرائيلي في أمريكا لتحسين صورة المملكة في واشنطن.

وتحدثت الصحف الإسرائيلية علناً عن زيارات كبار المسؤولين الإسرائيليين للمملكة منذ10 سنوات، والتوصل إلى أتفاق أمني حول جزيرتي تيران وصنافير وصفقات بملايين الدولارات مع الرياض.

وفي هذا السياق أكد مراسل هيئة البث للكيان المحتل شمعون آران، أن طائرة إسرائيلية خاصة كان الموساد الإسرائيلي يستخدمها في الماضي، حطت عصر، الأربعاء، في الرياض بالسعودية، كما يبدو تمهيداً لزيارة بايدن”.

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المصدرقناة Kann العبرية ،توتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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