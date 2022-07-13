محلل سعودي يظهر على شاشة قناة إسرائيلية من داخل المملكة

وطن- بات ظهور المحللين السياسيين السعوديين على القنوات الإسرائيلية مشهداً مألوفاً، في ظل السعي المحموم لإتمام التطبيع بين السعودية وإسرائيل بالتزامن مع زيارة بايدن المرتقبة للمملكة.

ولكن الغريب في الأمر هذه المرة أن الظهور بات من داخل استوديوهات خاصة لهذه القنوات على الأراضي السعودية. كما حصل مع ظهور المحلل السعودي أحمد الإبراهيم على قناة Kann العبرية للحديث حول زيارة بايدن، وتطبيع العلاقات بين السعودية والإحتلال الإسرائيلي.

🔴ظهور المحلل السعودي أحمد الإبراهيم على قناة Kann العبرية من داخل المملكة؛ للحديث حول زيارة بايدن، وتطبيع العلاقات بين #السعودية والإحتلال الإسرائيلي. pic.twitter.com/CyuAz8Xb8m — مفتاح (@keymiftah79) July 13, 2022

زيارة بايدن جدلية

وزعم “الإبراهيم” بعد حفلة ترحيب به باللغة العبرية، أن الشعب السعودي يريد التطبيع وتحقيق السلم في المنطقة.

وقال المحلل السعودي إنه لا يثق بزيارة بايدن لأنها جدلية كثيراً، ولا نعرف اتجاه السياسة الأمريكية في المنطقة مع إيران وكيف تتعامل مع الملف النووي.

التطبيع الإعلامي مع السعودية يزداد قوة

بعض السعوديين: فوتوشوب، ليس سعودي ، عمل فردي والخ… https://t.co/GmzIBoZ4vC — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) July 11, 2022

مضيفاً أن السعودية ليست محطة بنزين وإذا كان بايدن -كما قال- يعتقد أنه سوف يأتي إلى النفط فلدينا سياسة نفط مستقلة وسيادية.

وعندما أراد السعودي أحمد الإبراهيم، الحديث عن الحقوق الفلسطينية، قاطعه مذيع قناة Kann ليسأله ” متى ستزور اسرائيل”.

فتبسم الثاني قائلاً أنه لا يرى هذا الشيء ببعيد.”

التطبيع مستمر منذ10 سنوات

ويشار إلى أن هناك تصاعد في مؤشرات التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، ومنها الموافقة على فتح المجال الجوي أمام الخطوط الجوية الإسرائيلية، والتعاون مع اللوبي الإسرائيلي في أمريكا لتحسين صورة المملكة في واشنطن.

وتحدثت الصحف الإسرائيلية علناً عن زيارات كبار المسؤولين الإسرائيليين للمملكة منذ10 سنوات، والتوصل إلى أتفاق أمني حول جزيرتي تيران وصنافير وصفقات بملايين الدولارات مع الرياض.

تصاعد مؤشرات التطبيع بين المملكة وإسرائيل، إليك التفاصيل⬇️ pic.twitter.com/PZIBiZHuoK — انفوجرافيك الدرعية (@dareiainfo) July 13, 2022

وفي هذا السياق أكد مراسل هيئة البث للكيان المحتل شمعون آران، أن طائرة إسرائيلية خاصة كان الموساد الإسرائيلي يستخدمها في الماضي، حطت عصر، الأربعاء، في الرياض بالسعودية، كما يبدو تمهيداً لزيارة بايدن”.