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توقعات بتكون منخفض جديد ببحر العرب يومي الجمعة والسبت.. ما تأثيره على سلطنة عمان؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
توقعات منخفض جديد ببحر العرب watanserb.com
توقعات منخفض جديد ببحر العرب

وطن– كشفت توقعات المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان، إلى احتمال تكوّن منخفض مداري جديد في بحر العرب، خلال اليومين المقبلين.

احتمال تكوّن منخفض مداري شمال شرق بحر العرب

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن المركز، أن آخر التوقعات والتحاليل تشير إلى احتمال تكوّن منخفض مداري شمال شرق بحر العرب.

وسيتكون هذا المنخفض المشار إليه بالقرب من السواحل الهندية (كوجرات) خلال يومي الجمعة والسبت القادمين.

ولفت المركز الوطني للإنذار المبكر، إلى أنه لن توجد أي تأثيرات مباشرة على أجواء سلطنة عُمان خلال الأيام الثلاثة القادمة.

حالة الطقس المتوقعة في سلطنة عمان الخميس

من جانبها كشفت هيئة الأرصاد العمانية، عن حالة الطقس المتوقعة في السلطنة غدا، الخميس.

وأوضح بيان “الأرصاد” على حسابها الرسمي بتويتر، أن الطقس سيكون صحو إلى غائم جزئيا على معظم محافظات السلطنة.

وأشار البيان إلى احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة.

وستكون هذه الأمطار مصحوبة أحيانا برياح نشطة على جبال الحجر والمناطق المجاورة.

وفي فترة المساء تمتد للمناطق الصحراوية من محافظات الظاهرة والوسطى.

وأفادت هيئة الأرصاد العمانية أيضا أن “الطقس سيكون غائم جزئيا على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار والجبال المجاورة.”

يأتي هذا مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول أمطار متفرقة.

كما أشار بيان الأرصاد إلى فرص تصاعد الغبار في المناطق الصحراوية والمكشوفة.

كما كشف بيان آخر لهيئة الأرصاد في سلطنة عمان، عن حالة البحر والرياح ليوم غد، الخميس.

منخفض المونسون

وكانت منخفض جوي أطلق عليه اسم “منخفض المونسون”، قد ضرب سلطنة عمان خلال الأيام الماضية وتسبب بجريان السيول في الأودية واضطراب الطقس بشكل كبير.

ونتج عن هذا المنخفض سقوط عدد من القتلى الذين جرفتهم مياه السيول في الأودية.

وجراء ذلك أعلنت السلطات العمانية قبل أيام إغلاق جميع المناطق السياحية بالسلطنة، لحين انتهاء الحالة الجوية.

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المصدروكالة الأنباء العمانية ، توتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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