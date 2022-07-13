توقعات بتكون منخفض جديد ببحر العرب يومي الجمعة والسبت.. ما تأثيره على سلطنة عمان؟

وطن– كشفت توقعات المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان، إلى احتمال تكوّن منخفض مداري جديد في بحر العرب، خلال اليومين المقبلين.

احتمال تكوّن منخفض مداري شمال شرق بحر العرب

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن المركز، أن آخر التوقعات والتحاليل تشير إلى احتمال تكوّن منخفض مداري شمال شرق بحر العرب.

وسيتكون هذا المنخفض المشار إليه بالقرب من السواحل الهندية (كوجرات) خلال يومي الجمعة والسبت القادمين.

تشير آخر التوقعات وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى احتمال تكوّن منخفض مداري شمال شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية (كوجرات) خلال يومي الجمعة والسبت القادمين، مع عدم وجود أي تأثيرات مباشرة على أجواء سلطنة عُمان خلال الأيام الثلاثة القادمة. pic.twitter.com/DA3HqhOpr7 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 13, 2022

ولفت المركز الوطني للإنذار المبكر، إلى أنه لن توجد أي تأثيرات مباشرة على أجواء سلطنة عُمان خلال الأيام الثلاثة القادمة.

حالة الطقس المتوقعة في سلطنة عمان الخميس

من جانبها كشفت هيئة الأرصاد العمانية، عن حالة الطقس المتوقعة في السلطنة غدا، الخميس.

وأوضح بيان “الأرصاد” على حسابها الرسمي بتويتر، أن الطقس سيكون صحو إلى غائم جزئيا على معظم محافظات السلطنة.

حالة الطقس ليوم الغد

Weather Forecast for Tomorrow pic.twitter.com/Wa1U3MznfU — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 13, 2022

وأشار البيان إلى احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة.

وستكون هذه الأمطار مصحوبة أحيانا برياح نشطة على جبال الحجر والمناطق المجاورة.

وفي فترة المساء تمتد للمناطق الصحراوية من محافظات الظاهرة والوسطى.

وأفادت هيئة الأرصاد العمانية أيضا أن “الطقس سيكون غائم جزئيا على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار والجبال المجاورة.”

يأتي هذا مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول أمطار متفرقة.

كما أشار بيان الأرصاد إلى فرص تصاعد الغبار في المناطق الصحراوية والمكشوفة.

كما كشف بيان آخر لهيئة الأرصاد في سلطنة عمان، عن حالة البحر والرياح ليوم غد، الخميس.

حالة البحر والرياح ليوم الغد

Sea and Wind bulletin for Tomorrow pic.twitter.com/zRBmaVZIQO — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 13, 2022

منخفض المونسون

وكانت منخفض جوي أطلق عليه اسم “منخفض المونسون”، قد ضرب سلطنة عمان خلال الأيام الماضية وتسبب بجريان السيول في الأودية واضطراب الطقس بشكل كبير.

ونتج عن هذا المنخفض سقوط عدد من القتلى الذين جرفتهم مياه السيول في الأودية.

وجراء ذلك أعلنت السلطات العمانية قبل أيام إغلاق جميع المناطق السياحية بالسلطنة، لحين انتهاء الحالة الجوية.