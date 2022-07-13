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الهدهد

بيان عاجل حول انحراف طائرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
انحراف طائرة مطار الملك عبدالعزيز watanserb.com
مطار الملك عبد العزيز الدولي

وطن – أعلنت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة السعودية عن انحراف طائرة على مدرج L A534، من دون أن تسجيل أي إصابات، بين الطاقم الذي كان على متنها، وهم 5 أفراد.

وقالت إدارة المطار في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن “طائرة “Gulfstream 400″ تعرضت لانحراف على مدرج L A534 صباح اليوم الساعة 8:10 ص، من دون أن تسجل أي إصابات، بين الطاقم الذي كان على متنها”.

وأضافت أن “فرق الطوارئ باشرت الحادث على الفور، حيث يقوم الفريق المختص بالتحقيق في تفاصيل الحادثة وتحديد أسبابها”، مؤكدة أن حركة الإقلاع والهبوط لم تتأثر مطلقاً بالحادث.

مطار الملك عبدالعزيز الدولي

ومطار الملك عبد العزيز الدولي أو مطار جدة الدولي هو مطار دولي يقع على بعد 19 كيلو متراً شمال مدينة جدة الميناء الأول في السعودية، بدأ بناء المطار في 1974، وتم افتتاح المطار رسمياً في إبريل 1981.

يحتل المطار مساحة 105 كـم مربع بالإضافة إلى مرافق المطار الرئيسية المرافق الخاصة بسكن الموظفين ومرافق قاعدة القوات الجوية الملكية السعودية بالمنطقة الغربية والمناطق المخصصة للتوسعات المستقبلية.

بدأت أعمال البناء في مطار كيا في عام 1974، وانتهت في عام 1980. أخيرًا، في 31 مايو 1981، تم افتتاح المطار للخدمة بعد افتتاحه رسميًا في أبريل 1981.

و يعتبر هذا المطار هو الأهم في مطارات السعودية، حيث أنه هو المركز الرئيسي ومركز عمليات شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، كما أنه هو بوابة مكة المكرمة الجوية، وعن طريقه يصل جميع الحجاج والمعتمرين إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة، كما يتميز أيضا بأنه يضم رابع أكبر صالة للركاب في العالم وهي صالة الحجاج حيث تبلغ مساحتها 465000 م2.

افتتاح المطار الجديد

وفي عام 2019، افتتح مطار الملك عبد العزيز الدولي مع نقل عدد من الرحلات الداخلية للعمل منه.

ويعتبر المطار أحد أكبر المطارات من نوعه في العالم، حيث يستمتع الزوار والركاب بعدد من المرافق بما في ذلك صالات بمساحة 810,000 متر مربع ومركز نقل يربط بين المبنى وموقف السيارات ومحطة القطار.

علاوة على ذلك، يحتوي المطار على حوض سمك ضخم يبلغ قطره 10 أمتار وارتفاعه 14 مترًا بالإضافة إلى قدرة تخزين بمليون لتر من الماء. علاوة على ذلك، تم إنشاء مسجد يتسع لـ 3732 مصلي في المطار.

وفي أغسطس 2019، بدأ المطار في نقل عدد من الرحلات الدولية التي تشغلها السعودية إلى هذه المحطة الجديدة، وفي 18 نوفمبر أصبحت شركة الاتحاد للطيران الاماراتية أول شركة طيران غير سعودية تنتقل إلى هذه المحطة الجديدة

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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