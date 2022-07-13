الأهلي يكتسح فيوتشر بالرباعية ويشعل الصراع على صدارة جدول الدوري المصري

وطن – اكتسح فريق الأهلي المصري نظيره فيوتشر برباعية نظيفة دون رد، في منافسات الأسبوع ال24 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز الأهلي (المارد الأحمر) أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال23 عن طريق محمد مجدي قفشة، كما وسجل التونسي علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة ال42 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

مباراة الأهلي وفيوتشر

ومع نهاية الشوط الأول من المباراة، عاد محمد مجدي قفشة لهز شباك فيوتشر بهدف ثاني له في المباراة والثالث للفريق.

وفي الدقيقة ال59 أحرز أحمد عبد القادر رضوان الهدف الرابع لصالح فريق الأهلي، بعد تمريرة عرضية رائعة من محمد مجدي قفشة. ليضعها اللاعب بقوة على يسار شباك حارس مرمى فيوتشر محمود جنش.

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الأهلي المصري يكشف موعد عودة بيرسي تاو إلى المارد الأحمر كما وحقق الزمالك الفوز الصعب على المقاولون العرب بهدف نظيف دون رد، ليحافظ بذلك على الصدارة، بينما تعثر بيراميدز بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما أمام نظيره طلائع الجيش في منافسات الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي 4-0 فيوتشر | الجولة 24 | الدوري المصري الممتاز برعاية @EtisalatEgypt | @ChipsyEgypt pic.twitter.com/lm6xizlaXF — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 12, 2022

تشكيلة الأهلي المصري

ولعب الأهلي تحت قيادة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس بتشكيلة أساسية أمام فيوتشر، فقد آتى في حراسة المرمى محمد الشناوي.

وفي دفاع التشكيلة جاء كلاً من: علي معلول، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، محمد هاني، كما وفي خط الوسط تواجد كلاً من اللاعبين، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة.

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بينما في خط هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، حسام حسن، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر.

تمت بنجاح ✅✌️

الرباعية السادسة لفريقنا بالدوري هذا الموسم ⚽️🔥

ثلاثة نقاط مهمة في مشوار الفريق 🎯

شباك نظيفة 🧤🔒#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/iZqN1BfUlN — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 12, 2022

ترتيب جدول الدوري المصري 2022

ويحافظ الزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة، كما وجاء في المركز الثاني فريق بيراميدز برصيد 50 نقطة.

كما وآتى فريق الأهلي في ثالث الترتيب برصيد 48 نقطة، وفي المركز الرابع جاء فريق فيوتشر برصيد 39 نقطة. متساوياً بذلك مع فريق سموحة بنفس الرصيد من النقاط.

بعد انتهاء مباريات اليوم اليكم ترتيب الدوري المصري في المراكز الأولي#الدوري_المصري pic.twitter.com/paZFHwMif3 — Abdallah Ayman (@Abdalla51329697) July 12, 2022

وفي المركز السادس جاء فريق طلائع الجيش برصيد 37 نقطة، كما ويليه البنك الأهلي في المركز السابع برصيد 34 نقطة.

كما وآتى في تاسع جدول الترتيب فريق الاتحاد السكندري برصيد 28 نقطة، أما المصري البورسعيدي برصيد 26 نقطة للموسم الحالي.

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