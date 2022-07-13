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رياضة

الأهلي يكتسح فيوتشر بالرباعية ويشعل الصراع على صدارة جدول الدوري المصري

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة الأهلي وفيوتشر في منافسات الدوري المصري watanserb.com
ترتيب جدول الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك وتعثر بيراميدز

وطن – اكتسح فريق الأهلي المصري نظيره فيوتشر برباعية نظيفة دون رد، في منافسات الأسبوع ال24 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز الأهلي (المارد الأحمر) أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال23 عن طريق محمد مجدي قفشة، كما وسجل التونسي علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة ال42 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

مباراة الأهلي وفيوتشر

ومع نهاية الشوط الأول من المباراة، عاد محمد مجدي قفشة لهز شباك فيوتشر بهدف ثاني له في المباراة والثالث للفريق.

وفي الدقيقة ال59 أحرز أحمد عبد القادر رضوان الهدف الرابع لصالح فريق الأهلي، بعد تمريرة عرضية رائعة من محمد مجدي قفشة. ليضعها اللاعب بقوة على يسار شباك حارس مرمى فيوتشر محمود جنش.

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تشكيلة الأهلي المصري

ولعب الأهلي تحت قيادة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس بتشكيلة أساسية أمام فيوتشر، فقد آتى في حراسة المرمى محمد الشناوي.

وفي دفاع التشكيلة جاء كلاً من: علي معلول، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، محمد هاني، كما وفي خط الوسط تواجد كلاً من اللاعبين، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة.

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بينما في خط هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، حسام حسن، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر.

ترتيب جدول الدوري المصري 2022

ويحافظ الزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة، كما وجاء في المركز الثاني فريق بيراميدز برصيد 50 نقطة.

كما وآتى فريق الأهلي في ثالث الترتيب برصيد 48 نقطة، وفي المركز الرابع جاء فريق فيوتشر برصيد 39 نقطة. متساوياً بذلك مع فريق سموحة بنفس الرصيد من النقاط.

وفي المركز السادس جاء فريق طلائع الجيش برصيد 37 نقطة، كما ويليه البنك الأهلي في المركز السابع برصيد 34 نقطة.

كما وآتى في تاسع جدول الترتيب فريق الاتحاد السكندري برصيد 28 نقطة، أما المصري البورسعيدي برصيد 26 نقطة للموسم الحالي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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